農曆新年2025｜除夕夜10大禁忌 年廿九忌掉垃圾太早瞓 講錯「呢句說話」或衰足1年

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【除夕／年卅晚／年廿九／禁忌／習俗】臨近新年，相信大家已準備年三十晚與家人食團年飯。其實受到中國曆法計算影響，由2025年起一連5年，除夕夜都將會是「年廿九」而非「年三十」，換言之大家就要「提前」在年廿九與家人食團年飯，但當然這並不會影響大家在除夕夜與家人團聚。

農曆新年2025目錄

一如各大重要節日，「年三十晚」亦有其宜忌。台灣玄學家清水孟國際命理專家小孟老師曾於其Facebook專頁分享有關除夕夜見解。除夕意指去除舊歲的夜晚，「除」其實代表去除，「夕」則指夜晚。「除夕夜」是農曆正月初一的前一晚，亦為農曆年歲末的最後一天。由於農曆十二月通常有三十天，因此這一天也被稱為大年三十、年三十晚、年三十夜等。大多數人稱之為大年夜、除夕夜、除夕、除夜，或「歲除」，象徵著舊歲的結束和新歲的開始。

年三十晚10大禁忌

小孟老師分享了年三十的10大禁忌，指這些禁忌會隨著信仰和時間的變化而有所不同，但在過年期間多加注意，能讓人心情更為舒坦。

1. 忌打碎物品

被認為會帶來破運和破財。

2. 忌拿剪刀

象徵會把財運剪掉。

3. 忌倒污水、垃圾

古時候垃圾不集中處理，隨意丟棄可能會噴濺到路過的神明，從而帶來厄運。

4. 忌說髒話

脾氣不好，可能會倒楣一整年

5. 忌過早睡覺

應守歲以為長輩添壽，並為自己迎來好運。

6. 忌開箱櫃

傳說在天亮前不可開箱櫃，以便守住上天賜予的財富。

7. 忌咬斷長年菜

除夕圍爐時，長年菜象徵長命百歲，應該一口吞入再慢慢咀嚼，而非直接咬斷

8. 吃魚留魚頭、魚尾

圍爐吃魚時，需留下魚頭和魚尾，象徵「有餘」

9. 入夜前洗澡

應在入夜前洗澡，並將衣服洗好、晾乾，以免濕過年。

10. 忌在除夕晾曬衣物

這可能會招來厄運，尤其在馬來西亞較為盛行。
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