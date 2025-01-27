農曆新年2025｜除夕夜10大禁忌 年廿九忌掉垃圾太早瞓 講錯「呢句說話」或衰足1年

農曆新年2025目錄 年三十晚10大禁忌

【除夕／年卅晚／年廿九／禁忌／習俗】臨近新年，相信大家已準備年三十晚與家人食團年飯。其實受到中國曆法計算影響，由2025年起一連5年，除夕夜都將會是「年廿九」而非「年三十」，換言之大家就要「提前」在年廿九與家人食團年飯，但當然這並不會影響大家在除夕夜與家人團聚。