香港歷史博物館獲夢周文教基金會捐贈藏品 展出中國早期精品影像
文化體育及旅遊局局長楊潤雄於開幕典禮上致辭時表示，這批影像藏品是夢周文教基金會多年來在各地辛勤搜集的成果，透過捐贈予香港歷史博物館，這批珍品得以永久保存在中國。他強調，這次捐贈不僅大大豐富了香港歷史博物館的館藏，更為研究近代中國社會面貌提供了寶貴的材料，也為公眾增加了認識百年前中國歷史的機會。
夢周文教基金會代表張頌仁先生在典禮上致辭時，感謝香港歷史博物館多位館長與館員多年的專業努力，讓「夢周歷史影像及文化館」得以順利成立，並表示對能夠為歷史傳薪而感到榮幸。
出席典禮的主禮嘉賓還包括夢周文教基金會代表張啟慧女士及張頌仁先生、博物館諮詢委員會主席蘇彰德教授、署理康樂及文化事務署署長譚美兒女士，以及香港歷史博物館總館長張銳森先生。
此次展出的影像作品中，絕大多數都是首次公開展出，內容涵蓋第二次鴉片戰爭、洋務運動、甲午戰爭、八國聯軍入侵及日俄戰爭等重大歷史事件，還包括中國官方第一次參與世博會的照片。1876年，清政府首次派出中國官員出席美國費城世博會，中國展區的木質大牌樓上書有「大清國」三字。
此外，展覽還包括清末民初的城市景觀、歷史建築、百姓生活，以及早期攝影技術的發展等，記錄了已消失的景物及至今依然存在的名勝古蹟。精選展品包括攝於180年前的澳門南灣照片，是現存最早的中國影像之一，還有美國攝影師詹姆士·利卡爾頓於1900年拍攝的立體照片，並特別介紹了著名華人攝影師黎芳。黎芳是廣東佛山人，後來移居香港，早於1870年的香港報章已見其發售風景照的廣告。他開設的影樓「華芳」是19世紀香港華人開設的影樓中，經營得最成功及最享負盛名的一間。
展覽設有互動區，參觀者可以透過立體眼鏡欣賞立體照片，並選擇舊照片製作相冊留念，還包括曾在19世紀社交場合流行交換的「名片照」以及早期攝影術發展的各種攝影材質及不同格式的照片，如玻璃底片、立體相片、手工上色相片及相冊等。此外，展覽還展示了新舊相片的對比，從中可以看到中國百年間的巨大變遷。
此次展覽由康樂及文化事務署主辦，香港歷史博物館和夢周文教基金會聯合籌劃，並得到弘揚中華文化辦公室的協助，是弘揚中華文化系列活動之一，也是第四屆「粵港澳大灣區文化藝術節」的項目之一。展覽將持續至2025年2月3日，免費開放予公眾參觀。有關展覽詳情，請瀏覽hk.history.museum/tc/web/mh/exhibition/Moonchu-Exhibition.html，或致電2724 9042查詢。
夢周文教基金會成立於2007年，以支持文教研究、出版及論壇為宗旨。基金會期望此次捐贈能充實博物館的展示，促進圖像研究及歷史教育，讓廣大市民透過早期中國影像的展示，真切感受到傳統文化，並更好地理解近代中國的發展。
康文署一直積極推廣中國歷史和文化，透過舉辦多元化的節目和活動，讓市民認識博大精深的中華文化，想獲得更多資訊，請瀏覽網頁www.lcsd.gov.hk/tc/ccpo/index.html。