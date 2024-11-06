香港歷史博物館獲夢周文教基金會捐贈藏品　展出中國早期精品影像

香港歷史博物館於早前舉行了「回望——夢周文教基金會早期中國影像藏品展」開幕典禮，慶祝夢周文教基金會慷慨捐贈超過24,000件彌足珍貴的中國影像藏品，其中大部分為清朝末年至民國初年的照片，是香港歷史博物館首次獲得如此龐大的影像藏品捐贈。即日起至2025年2月3日，博物館將舉行展覽，展示其中逾五百件精選影像作品，涵蓋多樣的歷史題材。

