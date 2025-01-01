蛇年犯太歲生肖2025｜化解方法+4大生肖要留意！屬蛇易損傷、屬猴是非多
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蛇年犯太歲生肖2025｜蛇年運程2025中，犯太歲有4大生肖要留意，分別是蛇、豬、虎、猴，小心多變化多小人及易受傷，特別有2個月份要留意，我們為大家準備好關世華大師的蛇年4大犯太歲生肖：屬蛇、屬豬、屬虎、屬猴及破解方法。以下資料來源獲關世華大師授權使用。
開工吉日2025
蛇年犯太歲生肖2025｜屬蛇 犯太歲
今年屬蛇犯太歲，主要是多變化，以及容易情緒不穩：
- 容易情緒不穩，人事不和，悲觀，事事往壞處想，鑽牛角尖
- 易見損傷，疾病
屬蛇農曆四月及十月最嚴重
今年農曆四月及十月為疾病月
- 最容易見損傷意外，疾病
- 容易情緒負面思想的問題。
屬蛇犯太歲化解方法
- 這2個月份宜外遊散心化解
- 生於西曆 (立秋後8月8日-3月5日驚蟄前) 適宜去東方；南方。
- 生於西曆 (驚蟄後3月6日-8月7日立秋前） 適宜去西方；北方。
- 宜驗血，洗牙或捐血以應損傷
- 於西曆3月5日驚蟄，祭白虎 ( 以防小人，破口舌是非,，截官非，防疾病。）
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蛇年犯太歲生肖2025｜屬虎 害太歲
屬虎農曆四月及七月最嚴重
今年屬虎害太歲，主要是：
- 害者不和不合之意
- 是非較多
- 易犯小人、被朋友出賣、被小人陷害
屬虎害太歲化解方法
- 凡事皆要以忍讓為先，遠離口舌爭拗
- 注意皮膚，腸胃，容易出現不適
- 農曆四月及七月特別注意少些應酬，多留在家中，有助減低這兩個月的壞影響
- 於西曆3月5日驚蟄，祭白虎( 以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）
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蛇年犯太歲生肖2025｜屬豬 沖太歲
屬豬農曆四月及十月最嚴重
- 屬豬沖太歲，沖者動也
- 今年肖豬者容易有事業變化、住屋變化、感情變化
- 但變化本身無好壞可言，要配合整體命格才知道是好還是壞
- 今年要特別注意足、股、面、齒損傷
屬豬沖太歲化解方法
- 農曆四月及十月要注意交通意外及損傷，此兩月宜驗血、洗牙或捐血，以應損傷
- 農曆四月及十月情緒容易不穩，此兩月宜外遊散心
- 於西曆3月5日驚蟄，祭白虎 (以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病)
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蛇年犯太歲生肖2025｜屬猴 破太歲加上刑合太歲
今年屬猴破太歲加刑合太歲，主要是人緣兩極化，以及容易有突然而來的破壞：
屬猴破太歲及刑合太歲
- 屬猴今年刑合太歲，刑者是非多，合者人緣好，刑合代表人緣好、是非亦多，人緣呈兩極化
- 屬猴今年破太歲，破太歲者，破即破壞，易有突然而來的破壞、破敗、破財、破損、破壞好友關係、破壞合作、破壞身體容易有病的意思
- 男女感情也要注意容易因爭吵而破壞雙方關係
屬猴破太歲加上刑合太歲化解方法
- 於西曆3月5日驚蟄，祭白虎( 以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病 )
今年所有犯太歲的生肖，可在家中西方放一隻雞形擺設，東北方放一隻牛形擺設化解
三煞位｜太歲方｜沖太歲方（特別注意事項）
三煞位
- 今年三煞位在正東方，最忌動土
- 室外正東動土或室內東位動土亦犯正三煞，容易引致人口損傷
- 室外三煞需動土可用九宮吉祥八卦化解
- 室內三煞位需動土應由南方開始動土，再向東方，可減少動土所帶來的災害
太歲方
- 今年太歲在東南，太歲方不宜動土
- 太歳方動土會引致人口不和，易生疾病
- 化解方法與三煞位動土相同
沖太歲方
- 今年沖太歲在西北，不宜動土
- 如要動土，則由北方開始動土，然後再向西北方
蛇年運程2025合集：
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