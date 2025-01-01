2025蛇年開工吉日吉時

2025開工吉日+吉時｜蛇年新年開市好日+關世華返工催運方法/禁忌

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開工吉日2025吉時查詢｜來到蛇年運程2025想升官發財，事業運及財運無論對打工仔或是商者都十分重要！今次我們邀請了關世華師傅為你分析開工吉日吉時2025、必備物品、相沖生肖等，令事業運更順遂，升官發財。如本身官祿不強，可以有助升事業運，減少阻礙；如官祿強者，便能令事業更旺。

蛇年12生肖運程2025

開工吉日吉時2025

開工吉日正月初六
開工吉日正月初九
開工吉日正月十二
開工吉日正月初十五
開工開運小貼士


開工吉日2025｜2月3日 星期一（正月初六）

開工吉日2025｜正月初六
日期： 2月3日 星期一（正月初六）
開工吉時：
  • 吉時：早上五時至早上七時前
  • 中吉時：早上七時至下午一時前、下午三時至下午五時前
相沖生肖： 沖雞
2025蛇年開工吉日吉時 開工吉日吉時2025｜2月3日 星期一（正月初六）（圖片來源：胡杏兒instagram圖片）
開工吉日吉時2025｜2月3日 星期一（正月初六）（圖片來源：胡杏兒instagram圖片）

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開工吉日2025年｜2月6日 星期四 （正月初九）

開工吉日2025｜正月初九
日期： 2月6日 星期四 （正月初九）
開工吉時：
  • 吉時：早上九時至下午一時前、下午五時至晚上九時前
  • 中吉時：下午一時至下午三時前
相沖生肖： 沖鼠

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開工吉日2025｜2月9日 星期日（正月十二）

開工吉日2025｜正月初十二
日期： 2月9日 星期日（正月十二）
開工吉時：
  • 吉時：早上七時至下午三時前
  • 中吉時 ：下午五時晚上九時前
相沖生肖： 沖兔
2025蛇年開工吉日吉時 開工吉日吉時2025｜2月9日 星期日 （正月十二）（圖片來源：Unsplash）
開工吉日吉時2025｜2月9日 星期日 （正月十二）（圖片來源：Unsplash）

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開工吉日2025｜2月12日 星期三（正月初十五）

開工吉日2025｜正月初十五
日期： 2月12日 星期三（正月初十五）
開工吉時：
  • 吉時 ：早上三時至上午十一前、 下午一時至下午三時前
  • 中吉時： 下午五時至晚上九時前
相沖生肖： 沖馬

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開工吉日2025

開工開運小貼士｜1.先拜神上香再工作

有供奉菩薩財神或土地的辦公室，最好在開工吉日吉時先拜神上香再工作。
祭拜供品清單有：

  • 1對蠟燭
  • 三牲（雞、魚、豬）
  • 五果（象徵平安吉祥水果，例如：柑、柚、蘋果）
  • 發糕/蛋糕
  • 甜湯圓、紅豆、綠豆、糖
  • 酒3杯
  • 清茶3杯
2025蛇年開工吉日吉時 有供奉菩薩財神或土地的辦公室，最好在開工吉日吉時先拜神上香再工作（圖片來源：shutterstock）
有供奉菩薩財神或土地的辦公室，最好在開工吉日吉時先拜神上香再工作（圖片來源：shutterstock）

開工開運小貼士｜2.吉時沒限制

儀式只須在吉時裏開始做，不一定要在吉時裏完成。

開工開運小貼士｜3.不相沖吉日

通勝中有數個開工吉日可以選擇，而每個開工吉日都有相沖生肖，大家要留意開工當天有否跟自己生肖相沖，否則應另擇吉日。

開工開運小貼士｜4.檯面放吉祥盆栽

建議可以在檯面擺放吉祥盆栽，寓意吉祥如意。另外在風水層面，更可增添財運，令新一年順風順水，財源滾滾來！

盆栽貼士：

  1. 避免放置帶刺植物，例如仙人掌或蘆薈等。
  2. 避免放置卷曲植物，例如卷曲的富貴竹，因為代表事業會兜兜轉轉
  3. 最適宜放置圓葉植物
2025蛇年開工吉日吉時 （圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）

另外關世華師傅都分享左2025年乙巳年（蛇年）的飛星圖

  • 於桃花位 放水/水生植物和音樂盒 （水旺人緣，音樂盒旺桃花）
  • 於武曲位 放水/水生植物和8粒白石春 （水旺人緣，8粒白石春利升遷）
  • 於財位 放水/水生植物 （用於催財）
  • 於喜慶位 放4盆植物 （用於旺喜事）
  • 於小病位 放6寸銅葫蘆或六帝錢 （用於化病）
  • 於文昌位 放4支筆直的富貴竹 （用於催生意和旺文昌）
  • 於大病位 放6寸銅葫蘆或六帝錢 （用於化病）
  • 於破軍位 放水/水生植物 （用於催財）
  • 於爭鬥位 放紅或粉紅色物件 （用於爭鬥）
2025蛇年開工吉日吉時 （圖片來源：關世華師傅）
（圖片來源：關世華師傅）

（內容由關世華師傅授權轉載）

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圖片來源：胡杏兒instagram圖片、Unsplash、shutterstock、網上圖片

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