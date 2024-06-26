七一食肆優惠懶人包 2024 牛角放題$600減至$426（附完整食肆名單）
更多詳情： 七一食肆優惠完整名單公開！約2000餐廳推優惠 美心/太興/牛角/奇華茶室71折
飲食界 七一慶回歸優惠活動 2024
為慶祝香港回歸祖國 27 週年，香港飲食業聯合總會、現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港 日本食品及料理業協會、香港日本料理店協會及優質旅遊服務協會再次聯合主辦「飲食界 7.1 慶回歸優惠活動 2024 」。
除特別聲明外，「飲食界 7.1 慶回歸優惠活動 2024」推廣日期（「本活動」）為 2024 年 7 月 1 日，個別優惠延伸至7月 3日（詳見下面列表！）
牛角日本黑毛和牛及國產牛組合 71 折！
今年其中一個焦點優惠，係 「牛角日本燒肉專門店」推出 71 折 優惠價: $230.4 (正價$324.5)！另外牛角 (放題實施店)亦推出全單71折優惠，晚市精選極上和牛放題$600減至$426！ 詳情及查詢電話如下：
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食肆商戶
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優惠內容
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參與分店
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條款及細則
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電話熱線
|牛角日本燒肉專門店
|日本黑毛和牛及國產牛組合 71 折 優惠 優惠價: $230.4 (正價$324.5)
|只有部分分店參與
|以上優惠只適用於 KABU PASS 會員 (可即時免費登記)
|31546800
|can.teen (Maxims)
|午晚市-鮮茄焗豬扒飯單日 71 折
|只有部分分店參與
|1. 午晚市 71 折優惠只適用於 2024 年 7 月 1 日全線 can.teen 分店（機場分店除外）。
2. 產品供應視乎個別分店而定。
3. 數量有限，售完即止。
4. 優惠不能兌換現金或與其他優惠並用, 亦不可與員工優 惠、其他優惠並用或轉售予他人使用，並不設找贖。 5. 71 折優惠只適用於指定產品 (鮮茄焗豬扒飯), 優惠不適用 於購買節日產品、外賣派對美食、八達通增值服務、分店自 助售賣機、Openrice 外賣自取、can.teen 網上外賣自取平台及 所有外送服務。
6. 使用此優惠時，只有優惠後淨額能賺取 yuu 積分及 Eatizen 電子印花。
7. 如有任何爭議，can.teen 保留最終決定權。
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|美心 MX
|鮮茄焗豬扒飯 71 折
|全線商舖參與
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|美心 Food2
|鮮茄焗豬扒飯 71 折
|全線商舖參與
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|牛角 (放題實施店)
|晚市精選極上和牛 100 分鐘放題套 餐 71 折優惠 優惠內容: 晚市精選極上和牛 100 分鐘放題套餐 71 折 優惠 優惠價: $426 (正價$600)
|全線商舖參與
|以上優惠只適用於 KABU PASS 會員 (可即時免費登記)
|31546800
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食肆商戶
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優惠內容
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參與分店
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條款及細則
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電話熱線
|牛角 Buffet
|晚市精選極上和牛 100 分鐘放題套 餐 71 折優惠 優惠價: $426 (正價 $600)
|全線商舖參與
|以上優惠只適用於 KABU PASS 會員 (可即時免費登記)
|31546800
|牛角次男坊
|唐揚炸雞及雞皮餃子小食組合 71 折優惠 優惠價: $33.4 (正價$47)
|全線商舖參與
|以上優惠只適用於 KABU PASS 會員 (可即時免費登記)
|31546800
|温野菜
|温野菜特選四品及野菜盛合 71 折 優惠 優惠價: $335.8 (正價$473)
|只有部分分店參與
|以上優惠只適用於 KABU PASS 會員 (可即時免費登記)
|31546800
|牛涮鍋
|生啤放題 71 折優惠 優惠價: $21.3 (正價$30)
|全線商舖參與
|以上優惠只適用於 KABU PASS 會員 (可即時免費登記)
|31546800
|好呷台灣火鍋
|71 折升級鴛鴦鍋 優惠價: $35.5 (正 價$50)
|全線商舖參與
|以上優惠只適用於 KABU PASS 會員 (可即時免費登記)
|31546800
|和平飯店
|特選二人餐 71 折優惠 優惠價: $471.4 (正價$664)
|全線商舖參與
|以上優惠只適用於 KABU PASS 會員 (可即時免費登記)
|31546800
|永華日常
|海陸空鐵板 (吉列魚柳、雞扒、豬 扒) 71 折優惠
優惠價: $90.9 (正價$128) *淘大店 優惠價: $98 (正價$138) *利東街店
|全線商舖參與
|以上優惠只適用於 KABU PASS 會員 (可即時免費登記)
|31546800
|THE MATCHA TOKYO
|優惠內容: 東京味豐抹茶 71 折優惠 優惠價: $27 (正價$38)
|全線商舖參與
|以上優惠只適用於 KABU PASS 會員 (可即時免費登記)
|31546800
|海天堂
|五花茶 + 茶葉蛋 $9.9 ( 原價 23 元)
|全線商舖參與
|1. 有效日期: 1/7-31/7
2. 只接受電子支付
|27303681
|銀龍茶餐廳
|紫菜扎肉三寶河套餐 $60 (原價$84)
|全線商舖參與
|早上 11:00 後供應，只限堂食
|24056628
|銀龍粉麵茶餐廳
|紫菜扎肉三寶河套餐 $60 (原價$84)
|全線商舖參與
|早上 11:00 後供應、只限堂食
|24056628
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食肆商戶
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優惠內容
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參與分店
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條款及細則
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電話熱線
|銀龍冰室
|紫菜扎肉三寶河套餐 $60 (原價$84)
|全線商舖參與
|早上 11:00 後供應、只限堂食
|24056628
|茶魚飯后
|紫菜扎肉三寶河套餐 $60 (原價$84)
|全線商舖參與
|早上 11:00 後供應、只限堂食
|24056628
|潮味工房
|紫菜扎肉三寶河套餐 $60 (原價$84)
|全線商舖參與
|早上 11:00 後供應、只限堂食
|24056628
|泰平山
|紫菜扎肉三寶河套餐 $60 (原價$84)
|全線商舖參與
|早上 11:00 後供應、只限堂食
|24056628
|稻香
|:囍慶鮑魚全包宴(尊享七一折）
|只有部分分店參與
|稻香集團保留一切最終決定權
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|稻香．茶居
|:囍慶鮑魚全包宴(尊享七一折）
|只有部分分店參與
|稻香集團保留一切最終決定權
|39606111
|稻香超級漁港
|囍慶鮑魚全包宴(尊享七一折）
|只有部分分店參與
|稻香集團保留一切最終決定權
|39606111
|稻坊
|囍慶鮑魚全包宴(尊享七一折）
|只有部分分店參與
|稻香集團保留一切最終決定權
|39606111
|客家好棧
|好客宴 （七一當日尊享七一折）
|只有部分分店參與
|稻香集團保留一切最終決定權
|39606111
|客館
|好客宴 （七一當日尊享七一折）
|只有部分分店參與
|稻香集團保留一切最終決定權
|39606111
|潮樓
|潮盛宴 （七一當日尊享七一折）
|只有部分分店參與
|稻香集團保留一切最終決定權
|39606111
|潮館
|潮盛宴 （七一當日尊享七一折）
|只有部分分店參與
|稻香集團保留一切最終決定權
|39606111
|泰昌餅家
|凡購買皇牌蛋撻 $7.1/個 (4 個起)
|只有部分分店參與(不適 用於山頂及
中環分店)
|1. 優惠只適用於 6 月 29-30 日及 7 月 1 日 (共 3 天) 2. 稻香集團保留一切最終決定權
|39606111
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食肆商戶
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優惠內容
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參與分店
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條款及細則
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電話熱線
|蛋撻王
|酥皮/牛油皮蛋撻每件$7.1
|只有部分分店參與
|1. 每人每次限買 6 件
2. 供應時間 10am-6pm
|27900990
|糧友麵包工房
|日式牛乳燒 $7.1
|全線商舖參與
|1. 每人每次限買 6 個
2. 數量有限, 售完即止
3. 不可與其他折扣、推廣或優惠同時使用。
|27900990
|貳號冰室
|酥皮/牛油皮蛋撻每件$7
|全線商舖參與
|1. 數量有限, 售完即止
2. 不可與其他折扣、推廣或優惠同時使用
|茶皇殿
|冰室品牌 71 折鐵板餐、酒樓品牌 71 折龍翅走地雞餐
|全線商舖參與
|95575896
|陸號
|冰室品牌 71 折鐵板餐、酒樓品牌 71 折龍翅走地雞餐
|全線商舖參與
|95575896
|和味冰室
|冰室品牌 71 折鐵板餐、酒樓品牌 71 折龍翅走地雞餐
|全線商舖參與
|95575896
|四季冰室
|冰室品牌 71 折鐵板餐、酒樓品牌 71 折龍翅走地雞餐
|全線商舖參與
|95575896
|四季餐廳
|冰室品牌 71 折鐵板餐、酒樓品牌 71 折龍翅走地雞餐
|全線商舖參與
|95575896
|井茶
|冰室品牌 71 折鐵板餐、酒樓品牌 71 折龍翅走地雞餐
|全線商舖參與
|95575896
|一木燒鵝
|冰室品牌 71 折鐵板餐、酒樓品牌 71 折龍翅走地雞餐
|全線商舖參與
|95575896
|陸號冰室
|冰室品牌 71 折鐵板餐、酒樓品牌 71 折龍翅走地雞餐
|全線商舖參與
|95575896
|圓香冰室
|冰室品牌 71 折鐵板餐、酒樓品牌 71 折龍翅走地雞餐
|全線商舖參與
|95575896
|海港酒家
|7 月 1 日晚市(5:30 至 9:00)海港燒鵝 皇: 71 折
|只有部分分店參與
|另收茶芥及加一服務費
|51159742
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食肆商戶
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優惠內容
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參與分店
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條款及細則
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電話熱線
|海王漁港
|7 月 1 日晚市(5:30 至 9:00)海港燒鵝 皇: 71 折
|只有部分分店參與
|另收茶芥及加一服務費
|51159742
|海港燒鵝海鮮酒 家
|7 月 1 日晚市(5:30 至 9:00)海港燒鵝 皇: 71 折
|只有部分分店參與
|另收茶芥及加一服務費
|51159742
|牛摩
|71 折 – $7.1 成為星聚會員享逾 $1800 迎新優惠，同日兼送指定食 品
|全線商舖參與
|指定食品只供堂食用，及入會即日享用｜數量有限，送完即 止
|37096290
|漁釧
|71 折 – $7.1 成為星聚會員享逾 $1800 迎新優惠，同日兼送指定食 品
|全線商舖參與
|指定食品只供堂食用，及入會即日享用｜數量有限，送完即 止
|37096290
|HOKO FARM
|71 折 – $7.1 成為星聚會員享逾 $1800 迎新優惠，同日兼送指定食 品
|全線商舖參與
|指定食品只供堂食用，及入會即日享用｜數量有限，送完即 止
|37096290
|氣噗噗
|71 折 – $7.1 成為星聚會員享逾 $1800 迎新優惠，同日兼送指定食 品
|全線商舖參與
|指定食品只供堂食用，及入會即日享用｜數量有限，送完即 止
|37096290
|篤篤船麵
|71 折 – $7.1 成為星聚會員享逾 $1800 迎新優惠，同日兼送指定食 品
|全線商舖參與
|指定食品只供堂食用，及入會即日享用｜數量有限，送完即 止
|37096290
|Maenam
|71 折 – $7.1 成為星聚會員享逾 $1800 迎新優惠，同日兼送指定食 品
|全線商舖參與
|指定食品只供堂食用，及入會即日享用｜數量有限，送完即 止
|37096290
|WAKE UP Bistro
|71 折 – $7.1 成為星聚會員享逾 $1800 迎新優惠，同日兼送指定食 品
|全線商舖參與
|指定食品只供堂食用，及入會即日享用｜數量有限，送完即 止
|37096290
|翡翠江南
|全日堂食惠顧「上海小籠包」、「招 牌擔擔拉麵」可享 71 折
|全線商舖參與
|1. 只限堂食使用。
2. 適用於翡翠江南 (黃埔分店)。
3. 每個食品類別最多限點一份。
4. 須另加一服務費 (以產品正價計算)。
5. 不可與其他優惠同時使用。
6. 每檯每次限享用優惠一次，恕不接受合併或分拆帳單。 7. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
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食肆商戶
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優惠內容
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參與分店
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條款及細則
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電話熱線
|OK 便利店
|Circle K 果汁(各款) 71 折優惠
|全線商舖參與
|不可與其他優惠同時使用。
優惠/貨品數量有限，售/換完即止。
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|麥當勞
|2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 7 日下午 3 時至 6 時於麥當勞 App 內優惠券獨家享 $9.9 厚椰奶鐵優
惠，每位用戶可享此麥當勞 App 優 惠券一次，優惠條款及細則請於 2024 年 7 月 1 日參閱麥當勞 App。 From 1 July 2024 – 7 July 2024 between 3pm and 6pm, enjoy
McDonald’s App exclusive $9.9 Coconut Latte app coupon offer with one quota per user, please refer to McDonald’s App for the detailed promotion Terms and Conditions on 1 July 2024.
|全線商舖參與
|優惠條款及細則請於 2024 年 7 月 1 日參閱麥當勞 App。 Please refer to McDonald’s App for the detailed promotion Terms and Conditions on 1 July 2024.
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食肆商戶
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優惠內容
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參與分店
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條款及細則
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電話熱線
|RUD 燒肉
|燒肉拼盤盛合 $71
|全線商舖參與
|21410035
|牛奶冰室
|焗肉醬意粉、 紅豆西多士、五香 脆雞翼(2 隻) 、兩杯特飲 $71
|全線商舖參與
|21410035
|百份百餐廳
|焗肉醬意粉、 紅豆西多士、五香 脆雞翼(2 隻) 、兩杯特飲 $71
|全線商舖參與
|下午茶時段 (下午 2:00 – 6:00 )
|21410035
|意樂
|雞肉芝士丸肉醬汁管意粉、柚子蜜 味芝麻烤雞翼(2 隻) 、西湯、熱飲 $71
|只有部分分店參與
|供應時間：早上 11:30 後
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|漁樂
|咸檸檬蒸烏頭 或 海南雞(半隻) 配 薑蓉 售價$71
|只有部分分店參與
|供應時間：早上 11:00 後
|21410035
|茶泰
|黃咖哩大蝦農夫包 售價：$71
|全線商舖參與
|供應時間：早上 11:00 後
|21140035
|大家樂
|$99 冬瓜盅二人小菜晚市套餐 71 折優惠 (原價: $140)
|全線商舖參與
|1.優惠推廣日期由 6 月 29 日至 7 月 1 日及 7 月 6 至 7 日 2.冬瓜盅二人小菜套餐只限晚市供應，冬瓜盅供應視乎個別 分店而定，數量有限，售完即止
3.優惠不適用於自助點餐機及手機點餐
4.以下分店不設此晚市套餐：太子道、豉油街、胡社生行、 柯士甸道、將軍澳彩明商場、觀塘翠屏、屯門和田、天澤商 場、新屯門中心、美孚新邨、啟鑽商場、葵芳新都會、大圍 金禧、又一城、富亨商場、圍方、駱克道
|26017890
|Pizza Hut
|堂食惠顧滿$180 或以上 或 外賣自 取惠顧滿$150 或以上，即送原味/ 辣味雞翼 1 客(8 隻)
|全線商舖參與
|堂食優惠條款及細則:
1.以折扣後金額計算 (不包括小費及加一服務費) 2.優惠有效期為 1/7/2024
3.適用於香港分店
4.不適用於任何網上訂購、盤裝派對美食、開心派對、自製 必勝批工作坊及購買現金券
5.只適用於堂食
6.堂食需另收加一服務費
7.優惠券不可與其他優惠同時使用，Pizza Hut 會員/長者咭 / 樂悠咭/ 員工証折扣優惠除外
8.數量有限，送完即止
9.食品圖片只供參考
10.如有任何爭議，香港必勝客保留有關優惠使用之最終決 定權
外賣自取優惠條款及細則:
1.以折扣後金額計算 (不包括小費)
2.優惠有效期為 1/7/2024
3.適用於香港分店
4.不適用於任何網上訂購、盤裝派對美食、開心派對、自製 必勝批工作坊及購買現金券
5.只適用於外賣自取
6.優惠券不可與其他優惠同時使用，Pizza Hut 會員/長者咭 / 樂悠咭/ 員工証折扣優惠除外
7.數量有限，送完即止
8.食品圖片只供參考
9.如有任何爭議，香港必勝客保留有關優惠使用之最終決定 權
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|PHD
|凡堂食/外賣自取惠顧滿港幣$180 即可免費獲贈千島夏威夷普通批一 個
|全線商舖參與
|1. 只限 2024 年 7 月 1 日適用
2. 適用於全線 PHD 分店，優惠有限，換完即止 3. 適用於店內訂購
4. 適用於堂食/ 外賣自取
5. 於店內落單：請於落單時聲明使用此優惠，及於付款時 出示圖像
6. 如升級至 360° 芝心批，需另加收費，價錢請參閱店內餐 牌
7. 以折扣後金額計算，不包括小費
8. 每張賬單只接受此優惠一次
9. 優惠不可與其他優惠同用
10. 食物圖片只供參考
11. 如有任何爭議，香港 PHD 保留此優惠之最終決定權”
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食肆商戶
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優惠內容
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參與分店
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條款及細則
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電話熱線
|鴻福堂
|71 折優惠價
$42 購買藥製龜苓膏 1 盅(價值$60) 或 以$21 購買楊枝甘露 1 支(價值: $30) 或以$11 購買自家燒賣 1 份 8 粒(價值: $16)
2024 年 7 月 1 日(只限一天)
|全線商舖參與
|產品數量有限，售完即止
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|肯德基
|於 KFC 以優惠價 HK$7.1 購買經典 葡撻 1 件 (A1368) (須以電子支付方 式付款)
|全線商舖參與
|1. 優惠只適用 2024 年 7 月 1 日上午 11 時後。
2. 優惠適用於香港 KFC 分店櫃枱惠顧堂食及外賣自取，不 適用於快脆拎、自助點餐機、快脆送及快脆送門店自取。 3. 顧客須於 KFC 分店櫃枱下單時，向店員聲明使用此優 惠，並以電子支付方式付款（不適用於現金方式付款），以 享優惠價 HK$7.1 購買經典葡撻 1 件。
4. 優惠不可兌換現金及不可與其他優惠同時使用，每次交 易只限使用此優惠一次。
5. 優惠不適用於 KFC 沙田馬場及亞洲國際博覽館分店，適 用此優惠之分店可隨時被更改，恕不另行通知。 6. 食品供應視乎各分店供應而定，售完即止。
7. 此優惠一經使用後，不可退款或退換。
8. 圖片只供參考
9. Birdland (Hong Kong) Limited 保留終止或更改優惠的條款 和細則的權利，恕不另行通知。
10. 如有任何爭議，Birdland (Hong Kong) Limited 保留最終決 定權。
|27452903
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食肆商戶
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優惠內容
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參與分店
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條款及細則
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電話熱線
|富臨
|七一回歸宴
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-31 日。
另收茶芥及加一服務費。
菜式如有更改或暫停，恕不另行通知。
|23683738
|陶源
|回歸宴
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-31 日。
另收茶芥及加一服務費。
菜式如有更改或暫停，恕不另行通知。
|22170190
|Banchan & Cook
|所有蛋包飯 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日。
|22173268
|COTI
|所有咖啡 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|31060601
|COTI THE
BISTRO
|所有咖啡 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|35759983
|Terrace in seaside
|所有飲品 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|26066836
|喫茶
|所有蛋包飯類 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|23102863
|炑八韓烤
|炑八秘製豬肉拼盤 7.1 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|24599629
|濟州燒肉食堂
|一級五花肉 7.1 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|31701438
|冬柏
|一級五花肉 7.1 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
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|PHI Coffee &
Pancake
|所有梳乎厘 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|23373133
|Coffee Hwajeon 커피화전
|所有刨冰 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
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食肆商戶
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優惠內容
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參與分店
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條款及細則
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電話熱線
|Surasang 수라상
|所有酒精飲品 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|25199182
|GYOJASANG
|所有酒精飲品 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|28809868
|SUL JIB 술집
|所有酒精飲品 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|35802798
|柞木炭家
|所有酒精或非酒精飲品 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|26190868
|雪下覓炙
|煙熏五花肉 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|23030038
|貊炙
|熟成牛肉 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|26090599
|焼肉 焰
|名物!菠蘿漬鑽石和牛胸腹肉 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|23303881
|sips;;lban
|所有蛋糕 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|23602181
|炑八韓烤親子餐 廳
|所有窩夫 71 折
|全線商舖參與
|推廣日期為 2024 年 7 月 1-3 日
|26182289
|奇華餅家
|顧客於 7 月 1 日在奇華餅家全線分 店 (香港國際機場分店除外) ，購 買奇華禮盒均可享八折優惠
|全線分店
(香港國際機 場分店除外)
|優惠不適用於購買十五年陳皮貢餅、志蓮淨苑、迪士尼系列 及與其他機構或公司合作之產品及不可與各款嫁喜餅咭、現 金禮券或其他推廣優惠同時使用，以及優惠期內不獲會員印 花獎賞
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|奇華茶室
|於 7 月 1 日晚市期間在奇華茶室惠 顧即享 71 折
|全線商舖參與
|顧客於晚市時段內（下午 6:00 後）惠顧即享優惠
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|太興
|太興堂食全單 71 折
|全線太興香港分店（機場分店除外）。
|71 折優惠只適用於 2024 年 7 月 1 日
71 折優惠當日，暫停接受金豬美食禮券或港式美食現金券 付款。
1. 此優惠只適用於堂食惠顧，不適用於外賣自取、燒味斬 料及外送服務。
2. 優惠不可與其他優惠、折扣、所有現金券或折扣券（包 括電子現金券）同時使用。
3. 優惠折扣以四捨五入計算至元位。
4. 如有任何爭議，太興保留變更或提前終止此優惠之最終 決定權。”
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食肆商戶
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優惠內容
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參與分店
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條款及細則
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電話熱線
|翡翠拉麵小籠包
|全日堂食惠顧「上海小籠包」、「招 牌擔擔拉麵」可享 71 折
|只有部分分店參與
|1. 只限堂食使用。
2. 適用於全線翡翠拉麵小籠包(機場分店除外)。 3. 每個食品類別最多限點一份。
4. 須另加一服務費 (以產品正價計算)。
5. 不可與其他優惠同時使用。
6. 每檯每次限享用優惠一次，恕不接受合併或分拆帳單。 7. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
|江南．翡翠
|全日堂食惠顧「上海小籠包」、「招 牌擔擔拉麵」可享 71 折
|只有部分分店參與
|1. 只限堂食使用。
2. 適用於江南．翡翠(中環分店)。
3. 每個食品類別最多限點一份。
4. 須另加一服務費 (以產品正價計算)。
5. 不可與其他優惠同時使用。
6. 每檯每次限享用優惠一次，恕不接受合併或分拆帳單。 7. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
|Porterhouse
Seafood & Steak
|29% discount off on brunch menu: Lunch Period
早午餐菜單 7.1 折優惠(只適用於午 市時段 )
|全線商舖參與
|1.優惠僅適用於堂食,有效期為 2024 年 7 月 1 日。 2.堂食另收加一服務費,並以原價計算。
3.優惠不可轉讓亦不可兌換現金,或與其他優惠,禮券或私人 宴會活動同時使用,除非另有說明。
4.優惠數量有限,額滿即止,如有需要,餐廳保留終止促銷活動 或修改條款的權利,恕不另行通知。
5.如有任何爭議,LKF Concepts 的決定將被視為最終決定。 1. The offer is valid for dine-in only on 1st July 2024
2. 10% service charge will be applied based on the original menu price
3. Offer is not transferable and redeemable for cash, or used in conjunction with other promotional offers, vouchers, privileges and private catering events, unless otherwise stated
4. It is subject to availability and while stocks last. The establishment reserves the right to discontinue the promotion or modify the terms without prior notice
5. In case of disputes, the decision of LKF Concepts shall be final
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