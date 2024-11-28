養老新趨勢｜中銀人壽全球旅居養老金融佈局 首階段涵蓋內地18大宜居城市
「旅 · 心活」助體驗跨境養老新趨勢
「旅 · 心活」首階段涵蓋內地18個宜居城市，包括大灣區內除港澳外的9個城市；佈局先從大灣區及華南、華東地區開始，進而輻射全國，最終擴展至東南亞及全球。中銀人壽同時提供一系列針對財富增值傳承、退休年金及每月入息的保險產品，協助客戶創造穩定現金流，建立養老生活的財務基礎，並結合全新會員制旅居體驗計劃，再加上中銀香港的跨境支付及專屬消費優惠，幫助客戶實現退休後全新動態慢活的生活方式。
內地旅居基地「六養合一」新體驗
「旅 · 心活」提供結合健康養生與旅居的全新體驗，三大亮點關注膳食、居住環境、醫療及社交等需求，達到身心靈的滿足；專屬旅居管家提供一對一諮詢及禮賓服務，並能處理突發情況。
- 強勢佈局：中銀人壽依託中國銀行和中銀香港的強大資源，夥拍多個戰略合作夥伴，建立強大的旅居網絡，精選內地18大旅居基地，涵蓋杭州、成都、青島、南京、福州、長沙、大理、三亞、黃山及珠海等其他8個大灣區宜居城市，讓「旅.心活」會員根據不同季節選擇最合適的旅居地，探索人生第二階段。
- 六養合一：以「六養合一」為理念，包括食養（專業健康膳食方案）、住養（高端酒店式康養居住環境）、醫養（養生設施及專業醫療康養服務）、動養（人性化生活設施及多元化康體活動課程）、旅養（一對一免費諮詢及禮賓服務以滿足休閒觀光及深度旅遊需求）、誼養（建立養老社區促進交際），全方位締造身心靈滿足。
- 專屬旅居管家：專屬旅居管家提供一對一諮詢及禮賓服務，包括旅居行程設計、行程資源代訂、入住期間的景點美食推薦，以及處理突發情況，全方位支援線上線下需求。
「銀行+保險」 打造優質旅居退休生活
中銀人壽致力發揮「銀行+保險」的獨特優勢，為客戶的退休旅居新模式提供全面體驗，包括與中銀香港合作推出多元化現金流產品，如「月悅出息終身享保險計劃」、「中銀人壽延期年金計劃（終身）」等，幫助實現理想退休生活。凡投保「月悅出息終身享保險計劃」，即可成為中銀人壽特選客戶，並有資格登記成為「旅 · 心活」會員，享受尊貴旅居禮遇，還有機會獲得免費旅居套餐，感受卓越非凡的旅居體驗。
同時，為了協助港人順利接軌內地消費模式，中銀香港的中銀銀聯雙幣卡及BoC Pay電子錢包提供了一系列支付配套及專屬優惠，讓客戶在「旅 · 心活」的18個旅居基地享受無憂一站式跨境支付體驗。「旅 · 心活」未來將進一步開放至中銀香港「私人財富」客戶，鼓勵高端客戶通過全新的旅居方式打造愜意的退休生活，並將財富傳承至下一代。
中銀人壽執行總裁鄧子平表示：「中銀人壽與中銀香港將加強協同，充分發揮『銀行+保險』優勢，依託總行的全球化及綜合化資源，繼續發揮領航者的角色，與全球知名康養企業合作，共同建立『綜合金融產品+多元養老服務』的養老金融服務方案，為客戶締造高品質的退休生活，滿足龐大的市場需求，積極推動銀髮經濟的發展，為香港高齡化社會問題的緩解作出貢獻。」
「2024旅居生活巡禮」 沉浸式體驗旅居的魅力
為全面推廣旅居的概念，中銀人壽舉辦「2024旅居生活巡禮」，透過沉浸式體驗及特色活動，讓參與者深入感受旅居城市的魅力及「六養合一」的文化，希望幫助港人具體化退休後的理想旅居生活，並提早規劃財務藍圖，發掘精彩的第二人生。
中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒表示：「隨著人口結構的改變，人口老化成為全球及香港共同關注的議題。中銀人壽早前推出的『旅 · 心活』試點計劃邀請了100位特選客戶體驗旅居，獲得高度正面的回饋，展現出旅居市場的巨大潛力。退休不是終點，而是享受生活的新起點，我們希望通過推出全新的會員計劃，讓更多港人了解『旅居退休』的新模式，為他們的退休生活提供更多選擇，呈現不一樣的非金融體驗。」