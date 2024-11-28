養老新趨勢｜中銀人壽全球旅居養老金融佈局 首階段涵蓋內地18大宜居城市

本港已進入高齡化社會，為了滿足大量對優質養老的需求，中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）正式啟動全球旅居養老金融佈局，聯合中國銀行（香港）（「中銀香港」）發揮「銀行+保險」的優勢，率先推出「旅.心活」旅居體驗計劃（「旅· 心活」）。此計劃將為港人提供全新的旅居方式，在「低物價指數、高生活品質」的宜居城市中感受各地風土人情，深度體驗以「六養合一」為理念的退休養老生活，盡情探索人生的第二階段。

