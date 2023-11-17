九巴龍運持續提升巴士車廂清潔 保障乘客健康與安全

近日床蝨在本港肆虐，不少市民都不幸「中招」，更有市民表示在公共交通上看見床蝨的身影，導致大家外出乘坐公共交通工具時都格外擔心。九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）和龍運巴士有限公司（「龍運」）一直十分關注乘客的健康和車廂的衞生狀況。九巴和龍運宣布，即日起將進一步加強全線車隊的清潔和蟲害防治工作。目前，九巴和龍運車隊除了每日進行車廂清潔外，每月亦會進行兩次車廂深層清潔及消毒工作，以確保車廂內外的衞生狀況達到最佳水平，換言之，在未來兩個星期，九巴和龍運全線車隊將會完成至少一次深層車廂清潔及消毒工作，實行加強清潔、消毒及滅蟲措施，以確保乘客和車長的健康與安全。