$500偽鈔湧現香港的士司機慘中伏！ 執法人員示範6招辨別銀紙真偽
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臨近歲晚，本港網絡上多個帖文都表示收到疑似500元港幣偽鈔，引起大眾關注。對此，警方提供6種方法來分辨真假銀紙，呼籲大眾要留神，以免中招。
$500偽鈔湧現！的士是機險中伏
上周一（1月22日），有一名的士司機在Facebook群組「的士司機資訊群」上載相片和發文，指有男乘客須付$27元的車資，他問「1,000元有冇得找？」，樓主回答「沒有」後，對方即用一張假500港元紙幣支付車資，樓主提醒各位司機及市民要小心。
筲箕灣市民同樣收到$500偽鈔
早在23年9月，又有市民在Faceook群組「筲箕灣西灣河關注組」上載兩張500港元的鈔票照片，稱懷疑收到假鈔。相中可見，表面上2張紙幣與真鈔無異，但細看但之，發現兩張500港元的鈔票上均印有相同序號「EQ637280」。
警方分享6招分辨鈔票真假
市面再度出現假鈔，馬上引起大眾關注。本月15日，警方Facebook專頁「東區警區 Eastern Police District」曾發表帖文，表示最近接獲不少市民及商家求助，指自己收到500元的假鈔。有見及此，警方為大家列出6大方法來分辨真假鈔票，呼籲市民注意
「其實大家只要留意少少，就可以識破佢哋嘅伎倆」
第1招「3D動感光亮圖案」：輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動。
第2招「變色開窗金屬線」：金屬線上的大、小閃亮圓環會隨著鈔票轉動。
第3招「高透光度水印」：以紫荊花為主題，背光可見花、葉、花蕾和銀碼數字。
第4招「熒光透視銀碼」：分別位於正、背面的單色圖案，在紫外光下會呈現2種熒光顏色；而背光可見兩面圖案拼合成銀碼數字。
第5招「隱藏銀碼」：將鈔票置於光源下輕微傾斜，可見銀碼數字。
第6招「凹凸手感」：使用凹版印刷，令鈔票具明顯的凹凸手感。
網民推介一招KO偽鈔
不過，有不少網民表示「用電子支付咪解決偽鈔囉!」，也有市民說「其實個紙質會有分別」。此外，也有人覺得匆忙時間未必會留意到細節，「當你怱忙地交收時，有時未必會留意到細節。五百元仲可以照下望下，而家好多人將D銀仔外幣扮一元用，當交收一堆大餅時，邊會逐粒兩邊望，衹會睇形狀判係一元兩蚊或五蚊就收左。」
5大注意事項
此外，警方又提醒大眾，當收到鈔票時要留意以下５點：
- 假鈔通常質感、水印、防偽線、顏色、版面設計及印刷質量，都與真鈔不同
- 水印及防偽線位置及清晰度，是辨認真假關鍵
- 真鈔紙質通常比較結實
- 真鈔上面印刷通常好清晰，文字及圖案邊緣不會有毛邊或者模糊不清
- 騙子可能會將假鈔夾在真鈔之間，想混淆視聽
圖片來源：Facebook群組@的士司機資訊群，Facebook群組@筲箕灣西灣河關注組，Facebook影片截圖@東區警區 Eastern Police District，《愛回家之開心速遞》劇照資料或影片來源：原文刊於SundayKiss