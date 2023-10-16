健康網購優惠碼2023年10月｜最新折扣碼大放送！
廣告
健康網購最新優惠碼｜健康網購每週都會有不同優惠同折扣。想知點樣最抵、最著數？東方新地為大家送上2023年10月健康網購最新優惠碼，幫大家慳盡每一分！
健康網購 10月最新優惠/著數懶人包
|網購優惠詳情
|優惠碼 Promo Code
|有效期
|【】健康網購 ESDlife限時優惠碼: 身體檢查優惠 – 額外92折
|MOON92
|長期優惠
|【】健康網購 ESDlife優惠: NMN產品優惠 – 27折起 + 滿$1000享額外9折 + 5% eDOLLAR回贈
|NMN10
|長期優惠
|【】健康網購 ESDlife優惠: 保健品優惠 – 31折起 首單額外9折
|SUPPNEW
|長期優惠
|【】health.ESDlife優惠碼: 健康網購迎新優惠 首次預約體檢計劃滿$2500 -可享$100百佳券
|ASTA3311
|長期優惠
|【體檢95折】health.ESDlife健康網購優惠碼: HSBC滙豐信用卡體檢95折優惠
|HSBC2023
|長期優惠
|【95折】health.ESDlife健康網購優惠碼: 恒生信用卡體檢95折優惠
|HANGSENG2023
|長期優惠
|【高達5%回贈】health.ESDlife健康網購優惠碼: BOC中銀信用卡體檢高達5%回贈
|BOC2023
|長期優惠
|【額外高達5%回贈】health.ESDlife健康網購優惠碼: Citibank信用卡優惠 身體檢查 – 額外高達5%回贈
|CITIBANK2023
|長期優惠
|【額外回贈】ESDlife健康網購優惠碼: DBS星展信用卡優惠 身體檢查 – 體檢額外1% – 5%回贈
|DBS2023
|長期優惠
*優惠折扣可能會隨著官方推廣活動有所調整，價格以官網顯示為準
邊度可以搵到其他著數/優惠網？
東方新地生活為大家搜羅了香港不同的優惠同生活小貼士：即看
圖片來源：Shutterstock