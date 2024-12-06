求助毛孩｜收容近200流浪動物「大樹下」剩一個月糧食毛孩難過冬
為救毛孩入不敷支走過40個年頭苦苦堅持
場主曾生年過七旬，收留第一隻流浪狗至今，「大樹下」已增加到130多隻狗和30多隻貓，不知不覺走過了40個年頭。任職地盤的曾生，通常收工後會帶著狗糧、貓糧外出餵飼流浪貓狗，但是肩膊有傷近期正進行第三次手術，靠自己一雙手可以做的越來越有限。
「大樹下」每月開支近20萬，支出主要來自善心人捐款，加上一班義工自發地打理，但是近幾個月善款驟減同時，天氣轉冷需為動物準備更多糧食保暖，且救助生病或受傷貓狗額外醫藥診費，令「大樹下」捉襟見肘。Jojo講起早前一隻小狗被青竹蛇咬傷嘴巴腫成膶腸，注射3支血清才足以中和毒素，醫藥費超過2萬，幸得寵物診所接受賒帳，「大樹下」可以慢慢支付費用。
重傷毛孩瞓地求救感動義工：「佢自己都唔放棄」
除了照料小動物生病、受傷，義工們偶爾會在外面遇到受傷的流浪貓狗，曾經一隻小狗「多多」左手骨頭外露，傷口險些腐爛感染，Jojo回憶當日自己沒有在場，經義工們轉述，看到傳來的照片時深感震撼，回想起當時多多旺盛的求生意欲，令她不禁再度落淚：「佢真係好有靈性，啲義工話多多知道大家想救佢，即刻瞓喺地下四腳朝天向人求助。」
一些曾經遭遇虐待的小狗，獲救時可能會因為恐懼而非常抗拒、狂吠甚至咬傷義工，但多多與別不同，且求生意志依然很頑強，相當「懂事」，「有擔心過醫療費用好貴，或者醫好點樣安置多多，但點都一定要救！佢自己都唔放棄，我哋更加唔可以放棄佢。」手術時多多一度大出血，幸最終成功捱過。
比Jojo和義工們更堅持的，除了場主曾生，還有副場主燕姐，從第一天因熱心幫忙尋找場地飼養小狗開始，一直將「大樹下」打理得妥妥當當，他們對小動物的堅持全因一份對生命的尊重，正如Jojo所講「養一隻狗仔或者貓仔，唔係一兩日嘅事，係十幾廿年嘅責任」
收留近200隻流浪貓狗的「大樹下」因入不敷支面臨狗糧短缺，Jojo希望熱心人能伸出援手，積少成多幫助「大樹下」跨過這個冬天裡的難關。
大樹下善捐款資料：
中文戶口名: 大樹下善待動物庇護站(錦田)有限公司
英文户口名: Big Tree Animal Sanctuary and Adoption Centre Limited.
中國銀行：012-885-0-012332-5
匯豐銀行 : 801-525940-001
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