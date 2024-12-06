求助毛孩｜收容近200流浪動物「大樹下」剩一個月糧食毛孩難過冬

「我有啲嘢想同你商量……」動物庇護組織「大樹下」義工陳昱彤（Jojo）日前收到場主曾生來電：「曾生平時好少打俾我，打得俾我我一定係緊要關頭。」在「大樹下」做義工近10年，Jojo形容曾生為人斯文，說話比較婉轉，她知道狗場必定面對著更加嚴峻的短缺，目前收留近200隻流浪貓狗的「大樹下」，糧食只能夠撐12月份，下個月毛孩的糧食從何而來都是未知數，情況緊急可謂迫在眉睫。

