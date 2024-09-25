國慶優惠｜10.1國慶北角匯推2大優惠 半價睇戲再送餐飲券＋10倍積分賞
為迎接國慶假期，北角匯特別推出多重消費獎賞，包括在10月1日享10倍積分、「10.1半價睇好戲」優惠等，還有10月份全月消費及打卡獎賞。
10月1日限定
1.10倍積分賞
首100名The Point會員會員於10.1當天在北角匯消費滿HK$1,000，可額外獲10倍積分。積分奬賞上限為100,000分，相等於可賺高達$400 Point Dollar購物金！
- 推廣期：10月1日
- 換領地點：北角匯二期1樓顧客服務中心 (10am – 10pm)
2.「10.1 半價睇好戲」三重賞
香港戲院商會於10月1日國慶假期舉辦「10·1半價睇好戲」，位於北角匯2期的ACX戲院當日所有場次戲票均⼀律半價。
同時，北角匯更推出「10.1 半價睇好戲」三重賞，去睇戲順道購物、食飯到泊車都有特別優惠！
- 推廣期：10月1日
- 換領地點：北角匯二期1樓顧客服務中心 (10am – 10pm)
|2.1) 睇戲100%回贈賞
|出示ACX戲院即日場次實體戲票存根正本1張，即可獲贈$50北角匯餐飲現金券；
出示ACX戲院即日場次實體戲票存根正本2張，即可獲$100北角匯餐飲現金券券；
回贈率高達100%！
|2.2) 睇戲泊車賞
|出示1張ACX戲院即日場次實體戲票存根正本，額外送1小時泊車優惠;
出示2張ACX戲院即日場次實體戲票存根正本，額外送2小時泊車優惠。
|2.3) 好賞睇戲折扣優惠
|出示北角匯ACX戲院即日戲票存根正本1張，於場內指定參與商戶可享獨家美食或購物優惠。換領地點：北角匯各參與商戶
精選推介：
Hap Coffee (3期G2B號舖) ~ 免費獲贈黑松露薯條一份
文華軒 (1期2樓) ~ 免費獲贈桂花紅豆糕一客
Medium Rare Steak (3期G3-4號舖) ~ 惠顧滿HK$100享HK$20折扣優惠
10月份全月優惠
1.【秋日購物王】最高消費賞
會員於The Point手機應用程式可免費領取「秋日購物王」參加證，在推廣期內於北角匯消費及成功登記的積分便會獲自動計，首5名累積最高消費金額的會員可獲贈以下禮品，兼可賺取積分！
|累積最高消費金額
|禮品
|參考總值
|第1名
|MacBook Air (15吋M3晶片)、iPhone 15 Pro Max 512GB (原色鈦)及Apple Watch Series 9 GPS 45mm
|HK$25,797
|第2名
|太子珠寶18K白色黃金鑽石項鏈及HK$5,000一田超市現金禮券
|HK$13,050
|第3名
|DYSON 戴森三合一暖風空氣清新機HP10及
HK$3,000一田超市現金禮券
|HK$7,480
|第4名
|HK$2,000一田超市現金禮券
|HK$2,000
|第5名
|HK$2,000一田超市現金禮券
|HK$2,000
- 推廣期： 9月5日至10月31日
2.小紅書打卡賞
只需出示你於小紅書分享在北角匯商場遊歷的圖文筆，即可獲HK$20一田超市禮券一張。
- 推廣期：即日起至10月31日
- 換領地點：北角匯二期1樓顧客服務中心 (10am – 10pm)
Facebook: Harbour North北角匯
Instagram: harbournorth
小紅書及WeChat: 香港北角匯商場
圖片來源：北角匯提供圖片