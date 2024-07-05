夏日酷熱天氣下衛生指南 預防沙灘及泳池細菌感染

香港天文台最新消息顯示，7月5日的香港天氣大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨。隨著夏日炎炎，市民紛紛尋找消暑方法，沙灘和游泳池成為了熱門選擇。然而，公共游泳池及泳灘人流眾多，衛生情況成為了大家關注的焦點。在享受涼爽的同時，也要特別注意個人衛生，以預防細菌感染。