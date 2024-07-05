天氣溫度游泳池 夏日酷熱天氣下的衛生指南 預防沙灘及泳池細菌感染

夏日酷熱天氣下衛生指南 預防沙灘及泳池細菌感染

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香港天文台最新消息顯示，7月5日的香港天氣大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨。隨著夏日炎炎，市民紛紛尋找消暑方法，沙灘和游泳池成為了熱門選擇。然而，公共游泳池及泳灘人流眾多，衛生情況成為了大家關注的焦點。在享受涼爽的同時，也要特別注意個人衛生，以預防細菌感染。

根據天文台的預報，未來幾天香港將持續酷熱，並伴隨著局部驟雨。市民在外活動時，除了要防曬和補充水分，也應留意天氣變化，避免因天氣惡劣而影響健康。

日期 今日(五) 7月6日(六) 7月7日(日)
最高溫度 34度 33度 33度
最低溫度 29度 29度 28度
風向及級數 東南風2至3級 東至東南風3至4級 東南風3級
濕度 60-85% 65-90% 65-90%
顯著降雨概率 中低
天氣 大致天晴。日間酷熱，但局部地區有驟雨 部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱 大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及酷熱
日期 7月8日(一) 7月9日(二) 7月10日(三)
最高溫度 33度 33度 33度
最低溫度 28度 28度 29度
風向及級數 南風2至3級 南至西南風3級 西南風3至4級
濕度 65-90% 65-90% 65-85%
顯著降雨概率 中低 中低
天氣 部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱 部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱 部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱

沙灘及泳池衛生小貼士

夏日炎炎，沙灘和游泳池成為了許多人消暑的首選。然而，這些公共場所的衛生問題不容忽視。美國有案例顯示，沙灘上的寄生蟲如鉤蟲可能對健康造成威脅。因此，市民在沙灘上應避免赤腳行走，並使用沙灘蓆以減少皮膚直接接觸沙子的機會。游泳後，記得徹底沖涼和護膚，以清除可能附著在身上的細菌。

泳灘水質定期更新

環保署每星期都會更新全港泳灘的水質報告，並以四個等級劃分，包括良好、一般、欠佳及極差。市民在前往泳灘前，可以先查閱環保署網頁上的最新水質報告，以確保水質安全。

泳池衛生注意事項

泳池雖然有加入消毒劑，但仍有可能藏有細菌。研究指出，約五分之一的人會在泳池中大小便，這是極不衛生的行為。市民應避免在泳池中大小便，並在泳池範圍內穿著拖鞋，以保持個人及公共衛生。康文署亦提供了清洗拖鞋的步驟，大家應共同遵守，保持泳池的清潔。

天文台7月5日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新

最新天文台消息，香港今日7月5日預測大致天晴。日間酷熱，但局部地區有驟雨。吹輕微至和緩東南風。今日有副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。
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沙灘、游泳池充滿寄生蟲陷阱！赤腳行走恐生蟲生腳癬 紅腫痕癢｜網絡熱話

沙灘、游泳池是不少人夏日消暑好去處，不過，公共游泳池及泳灘人流多，難免衛生情況不好。所以去到這些公共場所一定要注意個人衛生，特別是帶著小朋友的時候，保
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台

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