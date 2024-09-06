上午12時00分天文台特別天氣提示 氣象專家預料「摩羯」或再增強
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香港天文台於今晨午夜12時發出八號東北烈風或暴風信號，現正生效。
超強颱風摩羯正位於香港西南偏南約340公里，預計將以每小時15公里速度向西北偏西移動，影響本港及珠江口一帶。市民應留意，與摩羯相關的強雨帶將持續帶來狂風大驟雨，並需保持高度警惕。
隨著颱風的接近，本港已錄得顯著的風力增強，部分地區的持續風速已達每小時70公里，陣風更超過每小時94公里。市民應繼續採取各項防風措施，包括加固門窗、避免靠近窗戶等，並應遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，低窪地區可能出現淹浸，市民應避免前往這些區域。請密切留意天文台的最新消息及警告。
氣象專家預料「摩羯」或再增強
香港氣象學會發言人梁榮武指出，「摩羯」的風速超過每小時200公里，並可能會進一步增強。
颱風「摩羯」威力分析 條件有利增強
梁榮武在香港電台節目《千禧年代》中提到，雖然「摩羯」的威脅不及2018年的「山竹」和2017年的「天鴿」，但他強調「摩羯」依然是一個「非常之強」的颱風。「摩羯」得益於南中國海異常溫暖的海水和南半球豐富的水氣，這些條件有利於「摩羯」的進一步發展。
「摩羯」移動緩慢
儘管「摩羯」目前距離香港約390公里，梁榮武認為，考慮到其強度，發出八號風球是「值得考慮嘅事」。他預計，「摩羯」將以每小時12公裡的速度緩慢移動，並笑言這對氣象愛好者來說可能「好悶」。此外，他提醒，由於風向的變化，香港東面的開揚地區將會感受到較強的風力。
天文台指出，八號烈風或暴風信號將至少維持至明日正午十二時，若「摩羯」繼續依專家所言行走移動，不少打工仔都表示希望可以明天放全日風假。
今年颱風季預測與實際情況
今年3月，天文台曾預測全年將有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。梁榮武解釋，由於高壓脊的位置變化，許多颱風改道前往日本，未能進入南中國海。不過，他表示餘下的風季可能會有所改變，並認為這個預測數字應作為參考。
撰文：編輯部圖片來源：香港天文台