《女子監獄》9月7日上映！陳瀅惡鬥阿嬌周秀娜 飾演反叛自我「死女包」Bobo

東方影業出品有限公司及本地製作有限公司聯合出品，東方影業香港發行，由導演呂美鳳執導、伍健雄監製，聯同鍾欣潼（阿嬌）、周秀娜（Chrissie）、吳千語、吳家麗、陳瀅、李彩華等聯手主演的新戲《女子監獄》即將在9月7日上映！戲中Chrissie飾演新囚，但因拒絕埋堆而得罪另一幫派大家姐阿嬌，Chrissie逐漸由初頭被欺凌逐漸變強成獄中領導者！