好去處 | 愉景灣聖誕美酒巡禮 逾30個本地及意大利精選露天美酒美食攤位 周日免費渡輪到達
現場設有超過30 個精選攤位，來自世界各地的美酒佳餚一應俱全，讓大家在冬日的氛圍中盡情品嚐美食與美酒。除了承襲聖誕美味傳統外，現場還有聖誕主題的手作精品攤位，為大家提供精緻獨特的聖誕禮物選擇，向親友送上心意。
超過 10 個專門售賣各式意大利相關產品的攤位，為喜愛意大利美酒及產品的您帶來獨特的購物體驗。現場展示的商品包括正宗意大利葡萄酒、橄欖油、意大利麵等，滿足美食愛好者的各種需求。值得一提的是，當中有兩間社會企業參與，包括「細味公平」及「JOL Cacao」，當中細味公平更推出聖誕新產品 – 有機薑餅腰果糖。
長野縣「秘境」安曇野精品酒造—福源酒造的出品，承傳江戶時代的傳統技術，以北阿爾卑斯伏流水加上自舍山田錦釀造的手工清酒。主打推介「福源純米大吟釀無濾過原酒生貯」，以39%精米步合的自舍山田錦釀成。成品帶有優雅吟釀香，充滿白花、棉花糖等香氣，入口甘甜濃郁。
今次除了日本酒，我們更以日本酒為基酒，製作出一系列聖誕調酒，當中除了自家製Chu-Hi, 更有極具特色的「聖誕香料熱清酒」和本土特色的「凍檸茶多酒少氣」、茉莉菊花風味調酒「Double Flowers」等等。
Bee’s Brew 「蜜蜂釀造」，是蜜蜂保育組織Beetales的保育+釀酒品牌。蜜釀品牌的理念，是以可持續發展暨保育蜜蜂及其他傳粉昆蟲的方式，透過使用最天然優質的原蜜糖，結合傳統古法技術去釀造出的純蜂蜜釀酒Mead，令⼤眾可以享受這份⼤自然的饋贈。
除了美食與美酒，今次活動更邀請了樂隊The Flame到現場Busking，為來賓帶來精彩的音樂表演，令活動增添更多熱鬧氣氛。音樂愛好者可以一邊品味正宗的意大利美酒與美食，一邊享受現場音樂表演。這場音樂與美食的盛會，定能帶給大家難忘的體驗。
聖誕美酒巡禮活動免費入場，公眾亦可現場購買品酒美食通行證，持品酒通行證將獲得精美紀念酒杯連杯套乙個；通行證同時包含3張品酒美食兌換券，賓客可以到指定攤位換領美酒或美食，及享有品酒尊屬禮遇。
「愉景灣意式冬日慶典聖誕美酒巡禮」
⽇期： 即日起⾄12月 15 日
時間： 下午 2:00 ⾄晚上 9:00
地點： 香港愉景灣酒店正⾨外
⾨票： 免費入場
現場可購買品酒美食通⾏證（每張HK$180 ，包括精美紀念酒杯連杯套乙個、兌換券3 張以換領指定美酒或美食，以及試飲體驗); 額外兌換券每張HK$40
Busking音樂表演
日期及時間：
12 ⽉14 ⽇(星期六) 17:30-18:15/ 18:30-19:15/ 19:30-20:15
12 ⽉15 ⽇(星期日) 14:00-14:45/ 15:00-15:45/ 15:45-16:30
冬日假期免費渡輪優惠前往愉景灣
為迎接節日的喜悅，香港興業國際送出8,000張前往愉景灣的渡輪船票，總值超過40萬港元！即日至2025年1月1日，每逢周末及12月24至26日，公眾可從中環3號碼頭免費乘搭上午11:30開出的渡輪前往愉景灣*。星期日及公眾假期之免費班次更可到達愉景北。這個難得的機會，千萬不要錯過！
(*優惠必須以八達通卡作免費入閘之用。僅限單程及單一班次，先到先得，額滿即止。12月24日的免費渡輪班次於上午11:40開出。)