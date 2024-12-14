好去處 | 愉景灣聖誕美酒巡禮 逾30個本地及意大利精選露天美酒美食攤位 周日免費渡輪到達

為慶祝一年一度聖誕佳節，香港興業國際集團有限公司（「香港興業國際」）冠名呈獻愉景灣意式冬日慶典，為市民帶來連串獨特的聖誕盛會。除了極具意大利風情的聖誕裝飾、飄雪及光影效果外、當中最令人期待的莫過於首次假愉景北舉行的露天聖誕美酒巡禮。

