與巨星甄子丹見證《寶馬香港打吡大賽》冠軍誕生！Gin Lee轉投新公司後大型Live show打頭陣

人氣女歌手李幸倪（Gin Lee）今年初踏出comfort zone，加盟新公司後首個大型演出，將於3月19日喺沙田馬場為觀眾帶來精彩演出！同場加映，仲有國際影星甄子丹為四歲馬匹加油打氣；精彩活動多籮籮，盡情咁玩足一日！