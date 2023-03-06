與巨星甄子丹見證《寶馬香港打吡大賽》冠軍誕生！Gin Lee轉投新公司後大型Live show打頭陣
四歲馬匹終極一戰 入場為明日新星打氣！
3月19日，沙田馬場將舉行經典賽事《寶馬香港打吡大賽》，是次比賽係只限四歲馬匹參賽嘅2000米草地賽事，總獎金高達$2400萬港幣！
其實「打吡夢」係唔少騎師、練馬師和馬主努力不懈邁進嘅夢想舞台；而對於賽駒而言亦係人生重要嘅里程碑，屬於一生一次嘅至高榮譽！每一個參賽團隊都全力以赴，每年賽事都夠晒刺激，一齊入場見證潛力新星嘅誕生啦！
精彩活動推介1）
與國際巨星甄子丹、人氣歌手Gin Lee見證明日新星誕生！
當日中午12時，Gin Lee將於馬匹亮相圈獻上勁歌，率先為賽事打頭陣，相信必定可以炒熱在場氣氛，為會場帶來活力充沛嘅能量！
提到出名嘅影壇明星，就當然唔少得擁有「宇宙最強」之稱嘅甄子丹；同今次出賽嘅「四歲最強」精英馬匹一樣，絕對係遇強越強！作為「打吡大使」嘅甄子丹過往每次演出都全力以赴，背後付出咗無數努力；同今次出賽嘅四歲精英馬一樣，擁有超強拼搏精神，力拼一生，走上「華麗舞台」，開創自己的傳奇之路！
精彩活動推介2）
打卡必備！寶馬名車列陣
精英馬匹梗係要配埋最強嘅名車陣容啦！平時好難可以一次過欣賞咁多名車，今次可以大飽眼福喇～大賽冠名贊助商寶馬將於馬匹亮相圈及公眾席廣場展出全新BMW iX及多款BMW i純電動車，氣勢十足，大家仲可以打卡留念㗎！
精彩活動推介3）
現場音樂表演為賽事增添歡樂氛圍！
觀賞賽事之餘，樂手亦會於公眾席投注大堂舉行音樂演出，務求令在場氣氛high爆！緊張刺激嘅賽事，配上節奏輕快嘅音樂，絕對能令比賽生色不少！
入場觀眾獲送贈品：指定打吡cap帽一頂
當日下午3時30分前，每位進場嘅觀眾均可獲贈指定「打吡cap帽」一頂^，數量有限，送完即止。戴住頂帽觀賞賽事，寧舍有氣氛！
今次東方新地為讀者獻上獨家獎賞：只需click入 https://pzm.me/OS 完成登記後，即可獲$50馬場餐飲券*！抵達現場後，展示SMS收到嘅QR code就能輕鬆兌換到！名額有限，先到先得，額滿即止。
寶馬香港打吡大賽
日期：3月19日（星期日）
時間：上午11時至下午6時
地點：沙田馬場
詳情：https://bit.ly/3IYrGSv
*活動受條款及細則約束，額滿即止
^派發至下午3:30，派完即止
入場人士須年滿18歲 切勿沉迷賭博
（Presented by HKJC）