15歲少年不幸墮斃 生前悲涼慘況令人心酸 老師：為師終生都會記得你

本港不幸發生學童墮樓事件。事發在上週六（14日），一名15歲的中四男學生在元朗康德閣的天台不幸墮樓，當場不治。這起悲劇發生後，他的同學和親友都感到非常悲痛，紛紛前往事發地點獻花，並在社交媒體上表的達他們的哀悼之情。有同學在網上發文悼念，期間更提及死者生前的悲涼生活，透露他曾被打。

