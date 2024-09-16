15歲少年不幸墮斃 生前悲涼慘況令人心酸 老師：為師終生都會記得你
親友及同學發帖悼念：一直以來，辛苦你了
在社交平台Threads上，死者的同學和親友發帖悼念，希望他能安息， 「點解你唔可以諗嚇我哋呢班friend，點解你要做傻事」、「佢唔想同你地講，或者係唔希望作為兄弟嘅你地為佢擔憂，寧可每次見面，大家都笑住一齊玩一齊吹水。」「希望你係另外一個地方可以開開心心！」、「點解呢個年代仲會咁！好心痛！好難過！」此外，更有死者好友更到事發現場獻上白色花束，並發文「一直以來，辛苦你了。」
同學透露死者放學後會送外賣賺錢 生前曾被打
在一堆悼念留言中，有人指死者每天放學會兼職送外賣賺錢。此外，也有朋友透露死者生前曾被父母打，「今日知道你離開咗呢個世界，我哋真係哭X哂出嚟呀，但我哋尊重你嘅選擇，因為你自由咗同埋唔使再俾爸爸媽媽打，我哋咁多位一定唔會忘記你帶俾我哋嘅快樂，下世再一齊癲過，一路好走啊」。
除此之外，有同學更上載了訊息對話，死者曾向友人表示「希望老竇老母以後可以唔打我」。
同學媽媽：以後再冇機會整炒飯比你食
此外，也有疑似其他同學的媽媽發文悼念表示：「我係XX媽媽，聽到呢個消息好沉痛，以後再冇機會整炒飯比你食，一路好走」， 其他人就非常心痛男童生前的不快經歷：「究竟係乜嘢父母，可以令到個仔絕望到跳樓死？成日打個仔點解又要生佢出嚟？枉為人父母正一垃圾到……唉！好心痛一個15歲嘅少年帶住絕望就咁離開，願你係天堂過得快快樂樂，冇人會成日打你，我祈求你安息主嘅懷中」
親友到場獻花、可樂、珍珠奶茶悼念
事發後的第二天，更多人前來獻花，現場也出現了各種飲品如可樂、忌廉、芬達和啤酒、珍珠奶茶等，以及一輛相信是死者生前所騎的單車，作為對他的最後致敬。
老師：為師終生都會記得你
此外，老師也對少年的離世大感不捨，感嘆「最不想發生的事，總會在不能預計的時候發生」；期間也勉勵其他同學要好好照顧自己，「學生不斷問『點解』、『點解』，老師就是不能提供任何答案。他們再問點算，老師請他們好好照顧自己。」
學童精神健康出問題的早期警號
- 學童有否出現睡眠失調
- 學童有否出現成績倒退
- 學童有否出現經常缺課
上述都是精神健康受困的早期警號，精神健康諮詢委員會委員、中大醫學院精神科學系名譽臨床教授熊思方認為在學童出現這徵狀時，宜及早介入。學校亦應優先考慮學童的心理健康和適應力，避免側重學業成績。常見風險因素可分為三大類，分別是父母有明顯臨床情緒困擾、兒童及青少年自身有睡眠失調，以及學業困難（如重讀、停學或缺課）。非華裔青少年則有較高風險患焦慮症。
家庭及學校如何做？
全面的兒童及青少年精神健康政策需要家庭和學校參與，並需關注文化差異和睡眠健康認知不足等問題。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk