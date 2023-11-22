尼奧寵物香港25週年限定店 7大打卡位5隻尼奧寵物限時回歸
傳奇虛擬寵物遊戲「尼奧寵物」Neopets在今個聖誕首次登陸香港，於銅鑼灣Fashion Walk開展一段奇幻動人的Y2K懷舊之旅，喚醒童年回憶！在1999年推出的尼奧寵物於千禧年代風靡全球，曾每月達超過 3,500 萬用戶，更被不少軟件開發人視為社交媒體的設計雛形。由2023年12月1日起至2024年1月1日，銅鑼灣百德新街、食街及Fashion Walk商場中庭3個區域將搖身一變成為夢幻的尼奧世界，設７大打卡位展出5隻首臨亞洲的大型尼奧寵物立體裝置，更設期間限定精品店出售限量版商品，帶港人再會童年玩伴，喚起美好的遊戲時光，同享歡樂節日氣氛。
人氣尼奧寵物出巡Fashion Walk商場中庭 與粉絲共度聖誕佳節
尼奧寵物經典角色卡奇（Kacheek）和旋柔（Shoyru）今個聖誕於Fashion Walk商場中庭驚喜登場，與各位慶祝冬季熱鬧時刻。拍照留念後，市民可到繪畫區域發揮無限創意，創作專屬自己的尼奧寵物。場內亦設置尼奧寵物香港期間限定店，發售多款周邊商品，包括25週年特別版NeoHoods寵物帽及尼奧寵物時尚手機支架，供市民搜羅自己心頭好，將兒時玩伴帶回家，共度溫馨時刻。活動期間，尼奧寵物將會於每個週末為大家送上主題氣球；大家亦可在25週年限量版明信片上填寫節日祝福並投進信箱，讓親朋戚友感受滿滿的聖誕儀式感。
尼奧寵物香港期間限定店設於Fashion Walk 商場中庭，多款限量周邊商品供香港粉絲尋找心頭好
百德新街4個打卡點帶大家重回尼奧世界
一轉角，愛莎（Aisha）與旋柔（Shoyru）就會在百德新街迎接各位。由踏入金光閃閃的星形拱門那刻，大家將瞬間重回尼奧世界，復刻歷險回憶。除了能夠在逾2米高的巨型聖誕禮盒佈置中體驗人氣遊戲海西蹺蹺板，沿途各個打卡點當中，大家會再次遇上卡奇（Kacheek）
及另一隻經典寵物酷爪虎（Kougra）。
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尼奧寵物愛莎（Aisha）與旋柔（Shoyru）在百德新街口迎接大家
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大家可於逾2米高的巨型聖誕禮盒佈置中體驗人氣遊戲海西蹺蹺板
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金光閃閃的星型裝置重現遊戲中的「摘星」體驗
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沿途大家可用相機捕捉經典寵物卡奇（Kacheek）及酷爪虎（Kougra）
食街主題燈飾打造浪漫聖誕氣氛
尼奧寵物毛毛（Jubjub）會在食街璀璨的燈海下閃亮登場，為佳節盛宴注入無盡驚喜。
晚上在食街星光閃爍的燈飾照亮下，人氣寵物毛毛（JubJub）顯得特別可愛迷人
尼奧寵物25 週年慶典：限量版商品將於Fashion Walk限時限量出售
尼奧寵物將同時呈獻多款限量版商品，將遊戲的無限魔力由活動延續至家中。其中包括限量3,000份的25週年特別版NeoHoods寵物帽及共12款角色的尼奧寵物時尚手機支架，忠實擁躉絕對不容錯過。
|日期：
|2023年12月1日至2024年1月1日
|期間限定店營業時間：
|每日上午11時半至晚上9時
|商場營業時間：
|每日上午10時至晚上10時
|地點：
|Fashion Walk中庭
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25週年特別版NeoHoods寵物帽共有3款寵物角色包括卡奇（Kacheek）、旋柔（Shoyru）及阿卡拉（Acara）
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尼奧寵物時尚手機支架設計包括12款人氣寵物角色，讓用戶安心掌握手機，盡情投入手機中的精彩尼奧世界
其他產品包括：
限量版尼奧寵物角色毛絨鑰匙扣限量版Faerieland主題塔羅牌套裝尼奧世界特別款倒數日曆潮流布袋
hello恒隆商場獎賞計劃會員尊享消費禮遇
hello會員於 Fashion Walk 、家樂坊、雅蘭中心及荷李活商業中心使用電子貨幣單一消費滿指定金額，即可換領多項尼奧寵物x hello獨家聖誕禮物。