屈臣氏引入美國品牌THORNE，提供多元化保健產品，全面健康保護屏障！
美國科研品牌 THORNE 獨家進駐屈臣氏
活齡抗老，選擇在你手！屈臣氏最新獨家引入以科學爲本的美國健康品牌 THORNE，是最受美國醫護人士推薦的品牌 1，一系列保健產品照顧你不同的需要，有效促進新陳代謝及提升活力，為自己及家人的健康打好基礎。1 根據一項訪問醫護人士的獨立第三方市場調查。
THORNE 保健產品均於美國製造，符合美國食品藥物管理局（FDA）的現行藥品優良製造規範（cGMP），產品不添加非必要成分，並通過 4 輪嚴格測試，以及臨床研究確保其安全性和功效。為針對促進健康和抗衰老需要，屈臣氏特別推介以下 THORNE 皇牌產品：
活齡健腦 重拾活力
• 含有 NR（煙酰胺核苷）和三種活齡成分，包括白
藜蘆醇，槲皮素及甜菜鹼
• 有助促進細胞新陳代謝及支援衰老過程• THORNE 獨有的 NR 成分獲得 「self-affirmed
GRAS」安全認證 2，並含有助加強提升細胞活力的蘋果酸
THORNE 白藜蘆醇抗衰老配方 60 粒
活齡健腦功效：
建議零售價 $429
抗衰老、促進新陳代謝、提升活力
消脂抗氧 賦活體態
• 綠茶磷脂複合物採用專利 Phytosome 技術，把吸
收和生物利用率提昇到更高水平
• 有助促進脂肪燃燒及保護肝臟• 其中成份 Green Tea Phytosome（綠茶多酚與磷脂
結合）具抗氧化功效，有助保護肝臟，並在沒有咖啡因的情況下，仍有助脂肪燃燒
THORNE 綠茶磷脂消脂抗氧配方 60 粒
抗齡功效：
建議零售價 $239
促進新陳代謝
屈臣氏獨家品牌 WatsLife、PRO CONCEPT+ 香港人生活節奏急速，加上不良飲食習慣和壓力大，容易令腸道功能和免疫力下降。屈臣氏推薦兩個屈臣氏獨家的健康品牌，全方位助你照顧腸道健康。https://www.THORNE.com/press-releases/THORNE-healthtech-achieves-self-affirmed-gras-status-for-nicotinamide-riboside-malate 2 https://www.THORNE.com/press-releases/THORNE-healthtech-achieves-self-affirmed-gras-status-for-nicotinamide-riboside-malate
屈臣氏健康品牌 WatsLife 遵從嚴格品質標準，秉承「We Care」精神和嚴格的品質標準，為顧客研發值得信賴的健康產品。以下兩款 WatsLife 皇牌產品，絕對是守衛腸道健康的好幫手！
動腸益生菌 喚醒免疫力
• P-3 黃金三合一配方，集齊三大益生元素，醫學級科研
450 億益生菌
• 減少肚脹、胃氣，促進消化系統，迅速平衡腸道微生
態，助你舒緩便秘， 清除宿便、毒素
• 含有青春雙歧桿菌及專利植物乳桿菌直達腸道，提升免
疫力，加固腸道屏障，適合關注免疫力人士
WatsLife 益生菌動腸免疫配方 30 粒
建議零售價 $479
激活腸道 體態重生
• P-3 黃金三合一配方，集齊三大益生元素，醫學級科研
450 億益生菌
• 減少肚脹、胃氣，促進消化系統，迅速平衡腸道微生
態，舒緩便秘， 清除宿便、毒素
• 含有青春雙歧桿菌及格氏乳桿菌，有助體重管理，適合
關注體重控制人士
WatsLife 益生菌纖體排毒 30 粒
建議零售價 $479
另一屈臣氏獨家健康品牌 PRO CONCEPT+由科學出發，以特選菌株組合改善都市人健康問題，提升生活質量！精選產品如下：
改善敏感體質 減少濕敏徵狀
• 黃金鐵三角益生菌組合• 改善濕敏徵狀• 調整過敏體質，從根本著手，有助減少徵狀反復出現
六大功效：
改善腸道益菌平衡，抑壓壞菌繁殖 針對改善過敏體質
PRO CONCEPT+ 濕敏皮膚益生菌 30 粒
紓缓濕敏徵狀
建議零售價 $289
改善皮膚敏感徵狀 提升免疫力 改善腸道健康
修身去油抗氧化 餐前一包食住瘦
• 膳食纖維、複合酵素、益生菌三合一• 膳食纖維有助排走腸道油脂，促進腸道蠕動，美肌抗氧
• 複合酵素促進消化及代謝• 益生菌有助調理腸胃健康，排宿便解疲倦• 適合經常外出用餐或高脂飲食人士
四大功效：
PRO CONCEPT+ 排毒益生菌 14 包
體重管理
建議零售價 $259
支持腸道健康 吸走腸道油脂 排宿便解疲倦
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