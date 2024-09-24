黃色海綿非用於洗碗？ 3M拆解百潔布正確用法 易藏惡菌宜1招解決
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百潔布是不少家庭清洗碗碟的必備之物，但你知道它的正確用法嗎？大部分人都習慣使用黃色海綿那一面來洗碗，不過3M日本分公司職員就指原來這並非百潔布的設計初衷，並分享正確用法。
家家戶戶廚房必備的百潔布其實由美國公司3M發明並申請專利，3M日本分公司職員曾在節目《月曜から夜ふかし》分享，黃色海綿是由聚氨脂（PU）製成，上面滿布細孔，雖然也可用作洗碗，但清潔力會較弱，難以清除污垢，真正用途是幫助洗潔精起泡，因洗潔精和水滲入細孔後，可藉按壓摩擦產生大量泡沫，從而增加提升清潔力。
至於較易刮花的餐具如易潔鑊、啞光面餐具或杯子等，職員指可用黃色海綿部分來清洗，或購買專用百潔布，一般餐具則可如常用綠色百潔布來清洗。
洗碗綿易積惡菌
挪威食品、漁業及水產養殖研究所曾在《應用微生物學雜誌》（Journal of Applied Microbiology）發表一項研究，比較洗碗海綿和洗碗刷中的細菌含量，結果發現沙門氏菌等細菌更容易在洗碗綿上滋生。
研究人員Trond Møretrø表示，由於洗碗綿長期處於潮濕狀態，加上有食物殘渣積聚，以致成為細菌溫床，「一塊海綿可以容納的細菌數量，比地球上的人口還多。」而清潔洗碗綿的方式或頻率，均與細菌增長數量無關，他形容：「如果不每天更換海綿，就很難避免細菌在海綿中滋生」。
宜用洗碗刷代替
雖然很多細菌是無害的，但一些細菌如沙門氏菌，可經洗碗綿傳播到手、廚房環境和用具，增加患病風險。他又表示，由於洗碗刷乾得快，細菌會死亡，而且大多數刷具都有把手，能減少直接接觸潛在細菌的機會，故建議以洗碗刷代替洗碗綿。
宜每2至3周換新洗碗綿
德國富特旺根大學（Furtwangen University）微生物學家Markus Egert也曾做類似研究，建議如比較習慣使用洗碗綿，最好每2至3周更換一次。至於美國農業部也則曾建議，以微波爐加熱或水煮沸洗碗綿，能減少細菌數量，但仍不足以避免洗碗綿交叉污染，因此還是建議經常換新。