「御名園」傳統中菜套餐「紫釵記」 享受浪漫美食之旅

主打經典優質中菜的「御名園」，一直致力於提供優質的中國美食和用餐體驗。隨著年尾節日臨近，「御名園」以傳統中菜為基礎，結合經典戲曲劇目《紫釵記》，精心設計多道精緻菜餚，推出全新四人主題中菜套餐「紫釵記」，菜單基礎以紫色為主調，將故事中的情感、故事與意境特徵融入菜餚，以味覺和視覺的雙重享受帶領客人進入一個充滿浪漫的美食之旅。