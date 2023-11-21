「御名園」傳統中菜套餐「紫釵記」 享受浪漫美食之旅
「紫釵記」套餐包含8道廚師團隊精心設計的菜餚，每一道菜都融入了《紫釵記》中的情感元素，讓客人在品味美食的同時，感受到故事背後的情感。首先是前菜「玉簪三精品」，以首飾盒盛載涼伴茄子、醬青瓜和落花生三小碟，賣相精緻，清爽的口感與多種食材的結合，為套餐揭開了美味序幕。
接著是「紫翠金迷」金沙露筍玉簪明蝦球，以木盒為碟的精緻菜餚，鮮嫩的蝦球蘸上脆漿放入滾油即炸，炸至色澤金黃，拌入味道香濃的鹹蛋黃，口感外酥內嫩，擺盤細心以蘆筍條穿過蝦球，呈現出華麗的樣貌。最後由店員即席於食客面前打開寶盒，視覺驚喜滿分。
套餐湯品為「相濡以沫」竹笙海皇燕窩羹。這道菜以燕子唾液為沫，以海皇為魚，呈現出豐富的口感和獨特的意境，寓意在《紫釵記》於困境中相互救助的情節。將燕窩泡軟過濾烹煮成羹，再加入海皇配料如魚肉、蝦仁和蟹肉等製成，不僅在口感上帶來了燕窩的滑嫩、海皇的鮮美和竹笙的清香，同時也讓人在品味的過程中感受到故事的深意。
「燈街拾翠」松葉蟹鉗蒸蛋白為「紫釵記」主題中菜套餐的一道主打菜，呼應著《紫釵記》的首曲 – 燈街拾翠，原指李益在華燈下邂逅霍小玉時為其拾起彩帕的浪漫場景。菜式以蛋白比喻成彩巾，蟹鉗則象徵著拾取的意境。蒸蛋液以雞蛋白及鮮雞湯按黃金比例調配而成，中火蒸煮約15分鐘，直到蛋白完全凝固，散發濃郁的香味。再將半殼蟹鉗加入蟹籽放於蛋白上，享用時蟹籽和蟹鉗肉與蒸蛋白結合在一起，呈現出豐富的口感和美味。
「紫釵記」套餐還包括「御名園」多道經典菜式，如「福祿海花斑」蟲草花福祿蒸海花斑，以約一斤重的海花斑為主料，將魚肉切成薄片，以蟲草花、雲耳和百合的襯托下進行蒸煮，香氣融入魚肉之中，魚肉鮮嫩，原汁原味，每一口都是濃郁的享受；「脆皮文昌雞」，粵菜經典，嚴選優質文昌雞，烤焗至外脆內嫩，咬一口外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，口感形成強烈對比，讓人吃不停口；「韭菜花炒黑豚叉燒」，選用黑豚製成叉燒，加入爽脆的韭菜花增添菜色層次和風味，呈現出豐富的口感。
最後甜品部分，以「劍合釵圓」紫薯水晶湯圓作為結尾。團隊將紫薯蒸熟後搗成泥狀，加入適量的糯米粉搓揉成圓形，湯圓透明如水晶般，寓意著夫妻團圓的意義。擺盤特意以玉釵串起湯圓，並敬送精緻紫釵作紀念品，首尾呼應故事的主軸，為一頓名為「紫釵記」的盛宴作結。
「御名園」全線5間分店均可享用到的全新四人主題中菜套餐「紫釵記」，現推出網上獨家優惠，於指定網站預訂即可以優惠價$988享用四人主題中菜套餐「紫釵記」﹙原價$1,788﹚，人均消費低至$247，即可品嚐8道廚師團隊精心設計的主題菜餚！
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|四人中菜盛宴「紫釵記」
|玉簪三精品 – 涼伴茄子、醬青瓜、落花生紫翠金迷 – 金沙露筍玉簪明蝦球相濡以沫 – 竹笙海皇燕窩羹 (位上)燈街拾翠 – 松葉蟹鉗蒸蛋白 (位上)蟲草花福祿蒸海花斑脆皮文昌雞韭菜花炒黑豚叉燒劍合釵圓
|原價$1,788獨家優惠價$988
「紫釵記」重點菜式介紹
|「玉簪三精品」以首飾盒盛載涼伴茄子、醬青瓜和落花生三小碟，賣相精緻，清爽的口感與多種食材的結合，為套餐揭開了美味序幕。
|「紫翠金迷」金沙露筍玉簪明蝦球，以木盒為碟的精緻菜餚，鮮嫩的蝦球蘸上脆漿放入滾油即炸，炸至色澤金黃，拌入味道香濃的鹹蛋黃，口感外酥內嫩，擺盤細心以蘆筍條穿過蝦球，呈現出華麗的樣貌。最後由店員即席於食客面前打開寶盒，甫打開即見以乾冰製造的煙霧瀰漫效果，視覺驚喜滿分。
|「相濡以沫」竹笙海皇燕窩羹。這道菜以燕子唾液為沫，以海皇為魚，呈現出豐富的口感和獨特的意境，寓意在《紫釵記》於困境中相互救助的情節。將燕窩泡軟過濾烹煮成羹，再加入海皇配料如魚肉、蝦仁和蟹肉等製成，不僅在口感上帶來了燕窩的滑嫩、海皇的鮮美和竹笙的清香，同時也讓人在品味的過程中感受到故事的深意。
|「燈街拾翠」松葉蟹鉗蒸蛋白為「紫釵記」主題中菜套餐的一道主打菜，呼應著《紫釵記》的首曲 – 燈街拾翠，原指李益在華燈下邂逅霍小玉時為其拾起彩帕的浪漫場景。菜式以蛋白做成彩巾，蟹鉗則象徵著拾取的意境。蒸蛋液以雞蛋白及鮮雞湯按黃金比例調配而成，中火蒸煮約15分鐘，直到蛋白完全凝固，散發濃郁的香味。再將半殼蟹鉗加入蟹籽放於蛋白上，享用時蟹籽和蟹鉗肉與蒸蛋白結合在一起，呈現出豐富的口感和美味。
|「劍合釵圓」甜品部分以紫薯水晶湯圓作為結尾。團隊將紫薯蒸熟後搗成泥狀，加入適量的糯米粉搓揉成圓形，湯圓透明如水晶般，寓意著夫妻團圓的意義。擺盤特意以玉釵串起湯圓，並敬送精緻紫釵作紀念品，首尾呼應故事的主軸，為一頓名為「紫釵記」的盛宴作結。
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