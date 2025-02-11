情人節最佳約會之選：《IMAGINE+NATION．幻》+門票買1送1優惠
夢幻愛情之夜！加倍升華情人節的浪漫感
愛情就像魔術一樣，充滿神秘、驚喜與夢幻，每一刻都令人心跳加速！國際級魔幻大師Franz Harary親自打造的魔幻鉅作《IMAGINE NATION．幻》，就如一場魔幻愛情故事，讓觀眾見證不可能如何變成可能，為情人節增添神秘與浪漫色彩。當親眼見證著奇蹟在眼前發生時，相信能成為彼此之間獨一無二的甜蜜回憶！
Franz Harary以「幻象魔術」見稱，擅長運用高科技舞台裝置、大場景裝置、炫目的燈光特效，並融合音樂與舞蹈，營造出超乎想像的視覺錯覺，讓觀眾彷彿置身於如夢似幻的魔幻世界之中。
國際級魔術師聯手獻技 一同見證驚喜奇蹟
是次大型魔幻表演不僅由Franz Harary親自監製，還邀請了多位世界頂級魔術師同台獻技，包括現代巫師Philip Kaiser、當代戲法魔術師Danny Cole、兩屆魔術奧林匹克得主Rocco Silano、擅長形體喜劇的Mickey O’Connor、互動微幻術師Fabio等。
他們各具特色且技藝精湛的表演，讓整場演出更具層次！從驚心動魄的逃脫術、不可思議的瞬間轉換，到前所未見的浮空幻象，戀人們一同見證這些不可思議的瞬間，每一個橋段都會讓人屏息凝視，為情人節的約會營造更豐富的驚喜體驗。
浪漫互動體驗 情人節限定優惠門票買1送1！
演出特別加入觀眾互動環節，讓情侶們不只是欣賞表演，更能親身參與其中，感受魔幻的神秘與樂趣。入場的觀眾或許有機會被邀請上台，一起揭開幻象的神秘面紗，甚至成為魔術表演的一部分。想像一下，當你與伴侶一同走上舞台，參與一場難以置信的魔幻表演，這段無可取代的愛情回憶，令彼此的關係更進一步，為情人節增添一份難忘的浪漫回憶。
《IMAGINE NATION．幻》不只是一場魔幻表演，更是一趟充滿驚喜與想像的夢幻旅程，別錯過這場絕無僅有的魔幻約會！即日起至2月12日，在Cityline網站選購任何場次的《IMAGINE NATION．幻》VIP$888或A區$688門票，即可享「買1送1」及「買2送2」優惠*。趁著這個浪漫節日，與另一半攜手走進魔幻國度，在奇蹟中見證愛情的魔法時刻！
Just Live喜愛現場《IMAGINE NATION．幻》
日期：即日起
地點：香港灣仔海濱活動空間
票價：HK$288起（VIP／A／B／C）
註：
*優惠受條款及細則約束。
*指定區域為VIP、A區票價。
*優惠門票數量有限，送完即止。
*票務價格將依每場演出的具體安排而定。
*每張門票只供一人進場，入場時必需持有有效門票正本或電子門票掃碼進入。
*此次售票不設選座，系統將按照可供出售的最佳位置為閣下分配座位，視乎該場次座位分佈。
*《IMAGINE NATION．幻》全場演出時間約90分鐘，中途不設休息時間，每場演出時間略所不同。
*《IMAGINE NATION．幻》是由世界級視覺幻術設計師Franz Harary最新監製的作品，每場演出陣容可能會有所不同，敬請留意。
(Presented by Franz Harary Productions)