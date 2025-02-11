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情人節最佳約會之選：《IMAGINE+NATION．幻》+門票買1送1優惠

生活
Carol
情人節將至，還在苦惱如何為另一半準備一個難忘的驚喜？傳統的燭光晚餐、美麗的鮮花、電影約會固然浪漫，今年不妨一起踏上一場充滿驚喜的魔幻約會！由世界級幻象設計師Franz Harary打造的魔幻鉅獻《IMAGINE NATION．幻》，將於2月情人節期間登陸香港，帶來前所未有的震撼演出，以超震撼的視覺效果點燃浪漫氛圍，讓每對入場的情侶們沉浸在奇蹟與驚喜中，馬上購票締造專屬於你們的浪漫回憶吧！

夢幻愛情之夜！加倍升華情人節的浪漫感

愛情就像魔術一樣，充滿神秘、驚喜與夢幻，每一刻都令人心跳加速！國際級魔幻大師Franz Harary親自打造的魔幻鉅作《IMAGINE NATION．幻》，就如一場魔幻愛情故事，讓觀眾見證不可能如何變成可能，為情人節增添神秘與浪漫色彩。當親眼見證著奇蹟在眼前發生時，相信能成為彼此之間獨一無二的甜蜜回憶！

Franz Harary以「幻象魔術」見稱，擅長運用高科技舞台裝置、大場景裝置、炫目的燈光特效，並融合音樂與舞蹈，營造出超乎想像的視覺錯覺，讓觀眾彷彿置身於如夢似幻的魔幻世界之中。

IMAGINE Franz Harary運用精心設計的大型魔幻裝置，情侶們可近距離感受國際級魔幻大師打造的震撼視覺體驗。（圖片來源：Franz Harary）
Franz Harary運用精心設計的大型魔幻裝置，情侶們可近距離感受國際級魔幻大師打造的震撼視覺體驗。（圖片來源：Franz Harary）

國際級魔術師聯手獻技 一同見證驚喜奇蹟

是次大型魔幻表演不僅由Franz Harary親自監製，還邀請了多位世界頂級魔術師同台獻技，包括現代巫師Philip Kaiser、當代戲法魔術師Danny Cole、兩屆魔術奧林匹克得主Rocco Silano、擅長形體喜劇的Mickey O’Connor、互動微幻術師Fabio等。

IMAGINE 互動微幻術師Fabio（圖片來源：Franz Harary）
互動微幻術師Fabio（圖片來源：Franz Harary）
IMAGINE 雙重金牌魔術師Rocco Silano（圖片來源：Franz Harary）
雙重金牌魔術師Rocco Silano（圖片來源：Franz Harary）

他們各具特色且技藝精湛的表演，讓整場演出更具層次！從驚心動魄的逃脫術、不可思議的瞬間轉換，到前所未見的浮空幻象，戀人們一同見證這些不可思議的瞬間，每一個橋段都會讓人屏息凝視，為情人節的約會營造更豐富的驚喜體驗。

IMAGINE Franz Harary精通懸浮幻象，展現出令人驚歎的瞬間！（圖片來源：Franz Harary）
Franz Harary精通懸浮幻象，展現出令人驚歎的瞬間！（圖片來源：Franz Harary）

浪漫互動體驗 情人節限定優惠門票買1送1！

演出特別加入觀眾互動環節，讓情侶們不只是欣賞表演，更能親身參與其中，感受魔幻的神秘與樂趣。入場的觀眾或許有機會被邀請上台，一起揭開幻象的神秘面紗，甚至成為魔術表演的一部分。想像一下，當你與伴侶一同走上舞台，參與一場難以置信的魔幻表演，這段無可取代的愛情回憶，令彼此的關係更進一步，為情人節增添一份難忘的浪漫回憶。

IMAGINE 觀眾可零距離體驗魔術師精心呈現的奇幻戲法，親眼見證魔幻的神奇。（圖片來源：Franz Harary）
觀眾可零距離體驗魔術師精心呈現的奇幻戲法，親眼見證魔幻的神奇。（圖片來源：Franz Harary）

《IMAGINE NATION．幻》不只是一場魔幻表演，更是一趟充滿驚喜與想像的夢幻旅程，別錯過這場絕無僅有的魔幻約會！即日起至2月12日，在Cityline網站選購任何場次的《IMAGINE NATION．幻》VIP$888或A區$688門票，即可享「買1送1」及「買2送2」優惠*。趁著這個浪漫節日，與另一半攜手走進魔幻國度，在奇蹟中見證愛情的魔法時刻！

Just Live喜愛現場《IMAGINE NATION．幻》

日期：即日起

地點：香港灣仔海濱活動空間

票價：HK$288起（VIP／A／B／C）

購票傳送門：http://p.nmg.com.hk/fkq018

註：

*優惠受條款及細則約束。

*指定區域為VIP、A區票價。

*優惠門票數量有限，送完即止。

*票務價格將依每場演出的具體安排而定。

*每張門票只供一人進場，入場時必需持有有效門票正本或電子門票掃碼進入。

*此次售票不設選座，系統將按照可供出售的最佳位置為閣下分配座位，視乎該場次座位分佈。

*《IMAGINE NATION．幻》全場演出時間約90分鐘，中途不設休息時間，每場演出時間略所不同。

*《IMAGINE NATION．幻》是由世界級視覺幻術設計師Franz Harary最新監製的作品，每場演出陣容可能會有所不同，敬請留意。

(Presented by Franz Harary Productions)

圖片來源：Franz Harary

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