情人節最佳約會之選：《IMAGINE+NATION．幻》+門票買1送1優惠

情人節將至，還在苦惱如何為另一半準備一個難忘的驚喜？傳統的燭光晚餐、美麗的鮮花、電影約會固然浪漫，今年不妨一起踏上一場充滿驚喜的魔幻約會！由世界級幻象設計師Franz Harary打造的魔幻鉅獻《IMAGINE NATION．幻》，將於2月情人節期間登陸香港，帶來前所未有的震撼演出，以超震撼的視覺效果點燃浪漫氛圍，讓每對入場的情侶們沉浸在奇蹟與驚喜中，馬上購票締造專屬於你們的浪漫回憶吧！

