換新銀紙2022｜滙豐 渣打 中銀網上預約換新銀紙！附電子利是派發貼士

換新銀紙FAQ｜香港3間發鈔銀行宣布，將於1月13日至1月31日提供換新銀紙及「迎新鈔套裝」予市民兌換。市民最早可於1月8日進行網上預約，部分銀行更有贈品送出！今年金管局鼓勵市民利用網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發電子利是！