換新銀紙2022｜滙豐 渣打 中銀網上預約換新銀紙！附電子利是派發貼士
預約換新銀紙注意：滙豐 渣打 中銀 將提早營業
基於防疫需要，在換新鈔期間，3間銀行將調動營業時間：
|1. 在提供換新銀紙服務的首3天，即2022年1月13日（星期四）至1月15日（星期六），銀行會提早至早上8時開始營業
|2. 上述3天的早上8時至9時，專門用作提供換新銀紙
|3. 2022年1月8日（星期六）起提供網上預約換新銀紙服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排
2022年1月13日至1月31日3間發鈔銀行包括滙豐、渣打、中銀與香港金融管理局（金管局）宣布，將在提供新銀紙及「迎新鈔」予市民兌換。「迎新鈔」是雖舊仍簇新的鈔票。
滙豐：預約「換領新銀紙套裝」經流動理財或網站登記
滙豐銀行表示，為照顧市民兌換新銀紙的需求，滙豐由1月13日至31日會於分行推出特別措施減少排隊輪候時間：
由1月8日起，該行客戶經流動理財或滙豐「CNY Notes Booking」網站，可預約在1月13日至31 日期間到分行兌換「新鈔套裝」。每份套裝總值港幣3,000元，當中包括100張港幣20元新銀紙及20張港幣50元新銀紙。
- 客戶可於早上前往分行即場領取籌，於同日指定時間到該分行兌換
- 於1 月13日至15日，滙豐分行2會提早一小時於早上8 時開始營業以應付客戶需求
- 分行會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換一套新銀紙套裝
- 客戶毋須領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換「迎新鈔」
- 滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取
- 每位客戶只可於每天預約一個時段
渣打銀行換新銀紙詳情
1. 網上預訂新銀紙
由2022年1月8日早上9時起至2022年1月29日，您可於網上預訂新鈔套裝，到所選之分行於指定時段領取新鈔時更可獲贈新春精美口罩套一個（數量有限，送完即止）。
- 網上預訂新銀紙套裝總值(每套)﹕HK$3,000：HK$20 (HK$2,000 / 100 張)，HK$50 (HK$1,000 / 20張)
2. 於分行兌換新銀紙
- 新鈔及迎新鈔兌換特別安排 — 2022年1月13 – 31日
- 首3天延長服務時間(早上8時起) — 2022年1月13 -15日
|新銀紙兌換服務時間表
|日期
|新銀紙兌換服務時間
|2022年1月13日(星期四)
|早上8時至換罄為止
|2022年1月14日 (星期五)
|早上8時至換罄為止
|2022年1月15日 (星期六)
|早上8時至換罄為止
|2022年1月17日 (星期一) 至 1月31日 (星期一)
|早上9時至換罄為止
3. 透過SC Pay(轉數快)送出E-利是
- 透過SC Pay (轉數快)傳送E-利是，與家人及朋友分享您滿滿的祝福，完全不受距離阻隔
中國銀行換新銀紙詳情
1.網上預訂中銀新銀紙
- 由 2022 年 1 月 8 日起亦可透過手機銀行預留新銀紙，以減省客戶換鈔時間
- 設置新銀紙兌換專櫃及提供總值 3,000 元的『新鈔標準裝』（包括 100 張港幣 20 元及 20 張港幣 50 元新鈔）
2.手機銀行及 BoC Pay「Phone 利是」服務
- 中銀推出全新設計的「Phone 利是」服務，無論 客戶是否持有中銀香港賬戶，均可透過手機進行開戶及註冊，最快數分鐘內完 成，隨即可使用手機銀行或 BoC Pay 派發電子利是。
3. 於中銀分行兌換新鈔
- 由 2022 年 1 月 13 日起於全線分行* 提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，而在 2022 年 1 月 13 日至 15 日期間，分行 更會提前 1 小時即於早上 8 時營業，專門提供兌換新鈔服務
*中區分行、香港國際機場分行、葵涌廣場分行、所有銀行服務中心及保管箱服務 中心除外
換新鈔注意事項：
渣打銀行提醒換新鈔市民，請攜帶港幣$3,000 現金或等值金額以兌換新鈔。為加快兌換速度，櫃檯不會從客戶賬戶扣款。
滙豐：會混合使用新舊鈔票
滙豐表示，為響應環保，滙豐會混合使用新舊鈔票。若您希望換領新鈔，可以經網上預約新鈔套裝。每個「新鈔套裝」共值3000元港幣，包括100張20元港幣及20張50元港幣。
金管局：每日都有新鈔同「迎新鈔」供應
去銀行換鈔之前，記住check吓屋企仲有冇新銀紙或者「迎新鈔」，亦可以考慮透過「轉數快」或者電子錢包輕鬆派利是，齊齊為環保出一分力！
新銀紙封利是供應充足 建議電子渠道派利是
金管局建議市民前往銀行換鈔前，先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。同時，金管局亦鼓勵市民利用電子支付渠道，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。市民可以留意銀行公布有關計劃詳情。
香港金融管理局和三間發鈔銀行公布香港新鈔票系列的設計式樣，五款面額新鈔2018年底起陸續發行。