「型廚+Gabriel」與香港美食開展浪漫之旅 Lucas Bravo品嚐本地滋味

劇集《艾蜜莉在巴黎》中飾演「型廚 Gabriel」的法國男星 Lucas Bravo來到香港，更在這個美食之都展開浪漫之旅！香港旅遊發展局（旅發局）早前請到 Lucas Bravo品嚐本地美食，更去到多個打卡聖地「潮聖」。

