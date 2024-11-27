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「型廚+Gabriel」與香港美食開展浪漫之旅 Lucas Bravo品嚐本地滋味

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劇集《艾蜜莉在巴黎》中飾演「型廚 Gabriel」的法國男星 Lucas Bravo來到香港，更在這個美食之都展開浪漫之旅！香港旅遊發展局（旅發局）早前請到 Lucas Bravo品嚐本地美食，更去到多個打卡聖地「潮聖」。

Lucas Bravo 首站到訪開業逾90年、古色古香的「陸羽茶室」，先後品嚐燒賣、灌湯餃等經典懷舊點心，尋找觸動心靈的美味。

旅發局 美食 Lucas Bravo 在陸羽茶室（圖片來源：旅發局）
Lucas Bravo 在陸羽茶室（圖片來源：旅發局）

隨後第二站則到訪米芝蓮星級餐廳「摩 Mora」，享用由名廚劉韻棋(Vicky Lau)主理， 盡顯大廚非凡刀功的精緻豆腐料理。

旅發局 美食 Lucas Bravo 到訪摩Mora餐廳（圖片來源：旅發局）
Lucas Bravo 到訪摩Mora餐廳（圖片來源：旅發局）

Lucas Bravoy亦漫步遊覽中上環的文武廟、摩羅街等，感受獨特地道文化，隨後繼續遊走香港各處街區。

如到訪中環老字號「源興香料」購買舊陳皮及到 「公利真料竹蔗水」細味古法製作的蔗汁糕等。

旅發局 美食 漫步遊覽中上環（圖片來源：旅發局）
漫步遊覽中上環（圖片來源：旅發局）

他更入鄉隨俗，嘗試以廣東話 「一份雞蛋仔」、「凍奶茶」「菠蘿包」向店員下單。

旅發局 美食 Lucas Bravo 到The Mixing Room酒吧（圖片來源：旅發局）
Lucas Bravo 到The Mixing Room酒吧（圖片來源：旅發局）

入夜後，Lucas Bravo 轉戰 IG 打卡酒吧「The Mixing Room」，體驗多姿多彩的香港夜生活。一入店便被天花懸吊的過萬個玻璃瓶所吸引，看得目不暇給。

點擊查看：Lucas Bravo 在香港談的那場戀愛

圖片來源：旅發局

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