「型廚+Gabriel」與香港美食開展浪漫之旅 Lucas Bravo品嚐本地滋味
劇集《艾蜜莉在巴黎》中飾演「型廚 Gabriel」的法國男星 Lucas Bravo來到香港，更在這個美食之都展開浪漫之旅！香港旅遊發展局（旅發局）早前請到 Lucas Bravo品嚐本地美食，更去到多個打卡聖地「潮聖」。
Lucas Bravo 首站到訪開業逾90年、古色古香的「陸羽茶室」，先後品嚐燒賣、灌湯餃等經典懷舊點心，尋找觸動心靈的美味。
隨後第二站則到訪米芝蓮星級餐廳「摩 Mora」，享用由名廚劉韻棋(Vicky Lau)主理， 盡顯大廚非凡刀功的精緻豆腐料理。
Lucas Bravoy亦漫步遊覽中上環的文武廟、摩羅街等，感受獨特地道文化，隨後繼續遊走香港各處街區。
如到訪中環老字號「源興香料」購買舊陳皮及到 「公利真料竹蔗水」細味古法製作的蔗汁糕等。
他更入鄉隨俗，嘗試以廣東話 「一份雞蛋仔」、「凍奶茶」「菠蘿包」向店員下單。
入夜後，Lucas Bravo 轉戰 IG 打卡酒吧「The Mixing Room」，體驗多姿多彩的香港夜生活。一入店便被天花懸吊的過萬個玻璃瓶所吸引，看得目不暇給。
圖片來源：旅發局