杜拜王子家族辦公室網站已失效 「王子風波」後續惹人關注

阿聯酋杜拜王子阿里(Sheikh Ali Al Maktoum)來港設立家族辦公室延期事件引起熱議。日前恒生大學被發現把王子「下架」，修改上月發布的新聞稿，將有關委任阿里王子為榮譽教授的內容刪除；同時，今（10日）發現阿里王子的家族辦公室網站已失效，網頁顯示「這個網域好像還沒有連線網站」，著實耐人尋味。