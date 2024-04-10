杜拜王子家族辦公室網站已失效 「王子風波」後續惹人關注
「王子風波」後續惹人關注
新加坡《聯合早報》亦關注「王子風波」，日前以「新港之爭」為題撰文，指新加坡與香港近年為爭取家族辦公室落戶拼盡全力，但兩者的遊戲規則卻大相逕庭。香港為吸引世界各地的富裕家族「鋪開紅地毯」，而新加坡則是過去兩年不斷收緊家辦政策，提高對家辦資產管理規模的門檻，也提高對本地員工和本地投資的要求，確保新加坡經濟能享受家辦帶來的正面外溢效應，避免成為「國際洗錢中心」。「數量多不代表品質好。」、「家辦市場拼的不只是數字，還有素質，新加坡不是只著重追求市場佔有率。」 文章強調新加坡在繼續吸引家辦的同時，對非法資金絕不容忍。
文中又指，香港與新加坡都有其獨特的優勢，香港擁有大灣區的地理優勢，而新加坡則強調政治和經濟穩定、法治健全透明。兩地雖然策略不同，但不一定是「零和遊戲」，雙方有潛力成為互補的合作夥伴，共同推動區域金融市場的繁榮。
杜拜王子歌聲了得 天籟之音表演片段再出土受熱議！
一位網民曾於2023年12月時在社交媒體上有表示「杜拜王子其實係一位心中有團火嘅90後」，大讚王子就算天生已是人生贏家，但仍舊沒有因此埋沒了才華，又指王子未來將在不同議題上與香港有著相當多的交流和合作機會。最後他又指出王子「歌唱技巧一流」，更懂得用普通話唱《月亮代表我的心》。
唱歌影片再出土！
而網上對於杜拜王子曾用「Alira」藝名出道的舊有歌唱片段，都再次被翻出並引起熱議。只要在YouTube上輸入「Alira」，就能找到關於他唱歌的不少影片，Alira的歌聲充滿穿透性以及魅力，高音歌《My Heart will Go on》亦能輕鬆唱到，絕對是「高音王子」。
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王子封Mariah Carey偶像！
Alira都在受訪時指自己最喜歡Mariah Carey，是Mariah Carey帶他進入音樂的世界。而Alira的歌聲更能高達六個八度的音域，曾有翻唱菲律賓女歌手的音樂。最後他說父母都是純正杜拜人，沒有菲律賓血統，但因為喜歡菲律賓人的善良和熱心，所以唱菲律賓歌曲。
AI技術揭露雙重身份！！
有媒體利用人面識別網站pimeyes進行調查，結果發現阿里王子與一名四年前在中東出道的歌手「Alira」有著100%的相似度。進一步分析「Alira」的訪問影片，發現兩人在講英文時的口音驚人地一致，從而確認了Alira實際上就是阿里王子的另一個身份。
2023年淡出歌壇
Alira闖歌壇的事業由2020年開始，當年在杜拜世界博覽會演唱過，更發行過專輯，接受過杜拜、菲律賓多間傳媒訪問，到2023年2月之後就「神隱」沒有再出現。目前關於「Alira」的IG、FB、TikTok等社交媒體都已無法再訪問。