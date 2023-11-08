佐賀燒肉谷誠意呈獻全新「柚子系列」 為味蕾注入清新柚子風味
佐賀燒肉谷的「柚子系列」內容豐富，包括：
1. 柚子石斑魚柳 (Lv4 或以上級別套餐供應)
以柚子醬為鮮嫩的石斑魚柳調味，柚子香滲入魚肉裡，在火爐燒烤後鎖住魚肉的鮮味。石斑魚柳入口鮮甜嫩滑，加上柚子的酸甜風味，鮮、甜、酸、香集於一身，柚子石斑魚柳將令你愛不釋手。
2. 柚子味原條牛肋骨 (惠顧 Lv3 或以上級別套餐，每兩位送 1 客)
柚子味原條牛肋骨以柚子醬醃過，柚子味滲入牛肉裡頭，在火爐燒烤時已散出淡淡柚子香氣，令人食慾大增。柚子味原條牛肋骨入口啖啖肉，口感軟腍，加上甜甜酸酸的柚子醬，為牛肋骨添上一份清新，同時可以減去油膩感，是一道絕對不能錯過的美味。
3. 柚子牛肉沙律 (Lv2 或以上級別套餐供應)
以柚子皮碎及燒汁烹煮過的牛肉，加到清爽的沙律菜，淋上清新柚子汁，給您帶來一種輕盈而美味的味道，餐前來一客助您打開胃口。
4. 醃三文魚柚子冷豆腐 (Lv2 或以上級別套餐供應)
冷豆腐以醃製的三文魚和柚子的酸甜搭配，為您呈現一道清新的開胃菜。三文魚冷豆腐口感鮮嫩滑順，三文魚的鮮美與凍豆腐的軟綿質感相互融合，營造出獨特的口感享受，配上柚子醬增添清香風味，是餐前的開胃小食理想之選。
5. 柚子炸雞 (Lv1 或以上級別套餐供應)
酥脆的炸雞淋上柚子醬汁，結合了鹹香和柚子的酸甜味道，掛上柚子醬的炸雞外表亮晶晶，格外吸引。柚子炸雞未放進口裡已感受到撲鼻而來的柚子香氣，一口咬下後，酥脆外皮帶着甜甜酸酸的柚子味，清爽美味，加上滑嫩多汁的雞肉，豐富的層次讓人忍不住吃完一件又一件。
6. 柚子羽衣烏冬(Lv3 或以上級別套餐供應)
羽衣烏冬外觀與一般烏冬不同，看起來扁扁闊闊，但同樣美味。烏冬湯頭加入了柚子醬及柚子皮，在鹹香的湯頭混入了柚子味道，為湯頭注入了清新元素。這道湯烏冬最適合每餐都需要澱粉主食的食客。
7. 柚子流心蛋糕 (自助區供應)
鬆軟綿密的蛋糕包裹着忌廉及柚子流心餡，這款精緻的甜點結合了柚子的香氣和柔軟的蛋糕口感，絕對能滿足您對甜品的渴望。
8. 柚子味軟雪糕 (自助區供應)
這款柚子味的軟雪糕帶有柚子的清新風味，酸酸甜甜的感覺喚醒味蕾，每一口都尾韻回甘，作為燒肉的飯後甜品，清爽解膩。
9. 深山菊柚子兵衛 (優惠價$198/支，正價$238/支)
這款飛驒高山柚子酒獲獎無數，使用 100%國產柚子並且連皮帶果一同榨汁釀成，柚子皮特有的清香被保留在酒液中，再使用舩坂酒造的根基「甚五郎」日本酒為基底釀造，經過了超過 200 次不斷的試驗與調和，才成就了完整保留柚子特有旨味與香氣的「柚子兵衛」。柚子兵衛口感濃醇圓潤，入口相當舒適，散發陣陣柚子獨有的旨香味。
佐賀燒肉谷的「柚子系列」將於 10 月 25 日在全線分店正式推出。無論您是燒肉愛好者還是對柚子情有獨鍾的食客，這個「柚子系列」絕對能滿足您的味蕾需求。每一道料理都融合了柚子的獨特風味，為您帶來一場別具一格的味覺旅程。
無論您是想與家人、朋友共享一頓美食，還是尋找一個獨特的用餐體驗，佐賀燒肉谷的「柚子系列」將成為您的不二之選。推廣期有限，立即訂座佐賀燒肉谷，品嚐這回令您垂涎的「柚子系列」。
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