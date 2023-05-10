歐化傢俬「夏日瘋狂大抽獎」逾1000份豐富獎品即抽即獎！

歐化傢俬一年一度夏日傢俬優惠「Summer Sale」正式展開，為回饋顧客支持，即日起推出 「夏日瘋狂大抽獎」活動，消費滿指定金額後即抽即獎，送出超過 1,000 豐富獎品， 包括 Samsung 55 吋電視、Dyson 空氣清新機、蘋果 iPad、斯林百蘭床褥及德國電動按摩椅 等！再配合歐化傢俬「Summer Sale」全場傢俬低至 5 折購物禮遇，勢將歐洲家居品味享受進一步提高。