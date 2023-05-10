歐化傢俬「夏日瘋狂大抽獎」逾1000份豐富獎品即抽即獎！
歐化傢俬「夏日瘋狂大抽獎」即抽即獎
顧客於推廣期內在任何歐化傢俬陳列室選購傢俬，購物滿港幣指定金額，即可參加「夏日瘋狂大抽獎」即抽即獎一次，贏取豐富獎品。獎品包括 Samsung 55 吋電視、Dyson 空氣清 新機、Dyson 風筒、Dyson 輕量無線吸塵機、蘋果 iPad、Tea Chateau 茶囊沖泡機、斯林百蘭 床褥及德國電動按摩椅等等，涉及超過 1,000 份獎品。藉「夏日瘋狂大抽獎」答謝客戶支 持，同時亦鼓勵客戶提高家居品味，以及吸引更多新客戶細意品味歐洲傢俬品質。
歐化傢俬「Summer Sale」精選貨品低至 5 折
歐化傢俬「Summer Sale」優惠，精選貨品低至 5 折，萬勿錯過！值得留意，多款歐洲 傢俬新貨到港，歡迎前往歐化傢俬陳列室親身感受及體驗無可比擬的舒適享受！今期誠意推 介，意大利 Elvira 3 座位全真皮梳化，以優質意大利全真皮製造，觸感柔軟，原價$38,000，「Summer Sale 優惠價」$17,800；
意大利 Elvira 全真皮 3座位梳化（另有 2 座位款式）
-優質全真皮製造，觸 感柔軟順滑
-2023 年最新設計， 長現時尚格調
原價：$38,000
優惠價：$17,800
意大利 Caroline 3 座位全真皮雙電動彈腳梳化，以雙電動 系列設計，左右均可享有電動彈腳、多角度電動調控頭枕，原價$62,800，「Summer Sale 優 惠價」$25,800，更另有 1 座位、2.5 座位供選購，現貨限量形式發售。
意大利 Caroline 全真皮3座位雙電動彈腳梳化（另有 1 座位、2.5座位款式）
-雙電動系統，可獨立 多角度調控頭枕及彈 腳
-Wall-Free 電動彈腳設 計，毋須預留梳化背 空間
-纖薄扶手，盡有家居 空間
原價：$62,800
優惠價：$25,800
「夏日瘋狂大抽獎」部份獎品
- Samsung LS03B 系列 The Frame 電視 (55 吋)
- 德國 himolla 7978 電動彈腳按摩椅
- 斯林百蘭 TempSmart™ 5.0 II 床褥 (5′ x 6’3″)
- VINTEC 紅酒櫃 VWS050SAA-X (40 瓶容量)
- Dyson Purifier Cool™ 二合一甲醛空氣清新機 TP09
- 意大利 Musetta 全真皮 Armchair
- iPad 第 10 代 256GB (Wi-Fi + 流動網絡)
- Dyson Supersonic™ 風筒 HD08
- Dyson Digital Slim™ Fluffy 輕量無線吸塵機
- Tea Chateau Modern 品茶囊沖泡機 (連茶囊禮盒)
- KEF EGG DUO 無線音響系統
- 歐化傢俬$10,000 現金券
備註︰
推廣生意的競賽牌照號碼：57021-8
「夏日瘋狂大抽獎」活動受條款約束，詳情請向店員查詢。
關於歐化傢俬
歐化傢俬於 1975 年成立，主要代理各國進口傢俬，一直以來以優越品質、高雅風格及舒適為其產品主要特色，帶給客戶現代化品味生活。進口原廠傢俬憑藉時尚設計、優質選材及精 湛工藝見稱，歐化傢俬的專業採購團隊定時到不同國家搜羅最流行的優質傢俬，每年亦會出 席雲集國際知名設計大師及傢俬品牌的大型傢俬展覽，例如「米蘭國際家具展」及「科隆國 際家具展」，希望將現代化生活品味帶到香港人的家中。歐化傢俬的貨品種類多元化，包括 梳化、餐檯椅、茶几、組合櫃及睡床等，款式繁多，並備有大量現貨供應，適時應市，能滿 足不同客戶的獨特要求。
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