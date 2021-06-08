消委會｜洗頭水價錢居然差1倍？屈臣氏比惠康平101%
撰文： Pricey ｜圖片：香港消委會、新傳媒資料室
13個品牌洗頭水即日格價
據香港消委會的格價網站最新資料（截至6月8日）顯示，是次格價調查的5間大型連鎖超市包括「惠康」、「百佳」、「Market Place by Jasons」、「萬寧」及「屈臣氏」，在洗頭水一欄中共有13個品牌23款產品，分別為多芬 Dove、海倫仙度絲 Head & Shoulders、潘婷 Pantene、Moist Diane、飄柔 Rejoice、蒂沐蝶 Timotei、沙宣 VS Sassoon、美國箭牌 Straight Arrow Mane’n Tail、50 惠 50 Megumi、Alpecin、霸王 Bawang、TRESemme及花王 Kao Essential等，基本涵蓋市面常見產品。
一支洗頭水價格最多慳$30
在眾多洗頭水產品中，以「多芬Dove」髮源強韌防斷髮洗髮乳 680毫升、日常修護洗髮乳 680毫升、深層修護洗髮乳680毫升及輕盈純淨洗髮乳700毫升4款洗頭水的價格差幅分別最大，在5間超市的洗頭水價格介乎$60至$29.9。當中「惠康」以$60售價最貴，至於「Market Place by Jasons」雖然定價同樣為$60，但設有「+ $1多一件」優惠，平均起來只是$30.5一件。
而「海倫仙度絲 Head & Shoulders」的去屑洗髮乳 (檸檬清爽) 750毫升在「Market Place by Jasons」與「屈臣氏」的售價，相差也接近37%，前者$74.9，後者$54.9，兩者相差$20.9；至於「潘婷 Pantene」的輕盈純淨洗髮乳700毫升，最低$48，最高$59.9，差幅也達$11.9。
屈臣氏洗頭水價格最抵
5間大型連鎖超市，23個可比較價格的洗頭水產品中，「屈臣氏」有19個產品為最低價；「萬寧」有11個產品；「惠康」有6個產品；「Market Place by Jasons」有5個產品，而「百佳」只有4個產品。
|惠康
|百佳
|Market Place by Jasons
|屈臣氏
|萬寧
|相差比率
|多芬 Dove
|日常修護洗髮乳 680毫升
|60
|29.9
|29.9
|100.67%
|多芬 Dove
|髮源強韌防斷髮洗髮乳 680毫升
|60
|29.9
|60
|29.9
|30
|100.67%
|多芬 Dove
|深層修護洗髮乳680毫升
|60
|29.9
|60
|29.9
|30
|100.67%
|多芬 Dove
|輕盈純淨洗髮乳700毫升
|60
|29.9
|29.9
|30
|100.67%
|花王 Kao Essential
|水漾防毛燥洗髮露 700毫升
|59.9
|59.9
|59.9
|39.9
|50.13%
|花王 Kao Essential
|柔韌防斷髮洗髮露 700毫升
|59.9
|59.9
|59.9
|39.9
|50.13%
|海倫仙度絲 Head & Shoulders
|去屑洗髮乳 (絲滑柔順) 750毫升
|74.9
|59
|74.9
|54.9
|55
|36.43%
|海倫仙度絲 Head & Shoulders
|去屑洗髮乳 (潔淨保濕) 750毫升
|74.9
|59
|54.9
|55
|36.43%
|海倫仙度絲 Head & Shoulders
|去屑洗髮乳 (檸檬清爽) 750毫升
|74.9
|59
|76.9
|64.9
|55
|36.18%
|Alpecin
|咖啡因洗髮露 C1 250毫升
|79
|81.9
|79
|79
|63
|30.00%
|飄柔 Rejoice
|人參滋養洗髮露 700毫升
|44.9
|44.9
|35.9
|36
|25.07%
|飄柔 Rejoice
|焗油護理洗髮露 700毫升
|44.9
|44.9
|35.9
|36
|25.07%
|Moist Diane
|香水貴油滋潤亮澤洗髮露 450毫升
|69
|59.9
|79.9
|25.03%
|潘婷 Pantene
|強韌防掉髮養護洗髮乳 700毫升
|48
|59.9
|48
|48
|48
|24.79%
|潘婷 Pantene
|乳液修護洗髮乳 700亳升
|48
|59.9
|48
|48
|48
|24.79%
|潘婷 Pantene
|絲質順滑洗髮乳 700毫升
|48
|59.9
|48
|48
|48
|24.79%
|蒂沐蝶 Timotei
|深層純淨洗髮精 500克
|79.9
|69.9
|14.31%
|沙宣 VS Sassoon
|清盈柔順洗髮乳 750毫升
|76.9
|76.9
|76.9
|67.9
|67.9
|13.25%
|沙宣 VS Sassoon
|深層滋潤洗髮乳 750毫升
|76.9
|76.9
|76.9
|67.9
|13.25%
|美國箭牌 Straight Arrow Mane’n Tail
|經典配方洗髮露 355毫升
|88
|91.9
|88
|88
|88
|4.43%
|50 惠 50 Megumi
|清爽型豐盈洗髮露 400毫升
|99.9
|103.9
|99.9
|99.9
|4.00%
|霸王 Bawang
|烏髮固髮中草藥洗髮液 1公升
|71.1
|69.9
|1.72%
|TRESemme
|深層清潔洗髮露 900毫升
|59.9
|60.9
|59.9
|59.9
|59.9
|1.67%
總結：超市洗頭水價格差幅甚大 隨時執筍貨
是次調查結果顯示，超市的洗頭水定價也有一段頗大的差幅，雖然不同消費者對於洗頭水有不同要求，除了價格外，還會考慮其他因素，如洗頭水效能、貨品來源地等，但若能掌握產品價格資料，相信有助消費者在購物時作出更明智的選擇。
去年經濟低迷下，但不少生活貨品貨格仍然不斷上升，據消委會2020年底做的一次統計顯示，與2019年相比，貨價平均上升1.9%，較通脹指數的0.3%還要高，而有個別貨品的價格升幅更接近20%！想精明消費，記住最緊要貨比三家，又或者繼續留意我們「格價王」的調查報告！
貼士：
超市一般會在星期五或星期一更改產品定價，如果貨品售價未到你心目中的價位，可以留意這兩天，隨時執到筍貨！