洗頭水價格居然差1倍？屈臣氏比惠康平101%

消委會｜洗頭水價錢居然差1倍？屈臣氏比惠康平101%

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消委會洗頭水價錢|「邊度買洗頭水平？」相信你都有問過這個問題。洗頭水這些日常護理產品，洗頭水價格即使相差，也離不開十元八塊，但最近我們在消委會格價網站發現，在23款洗頭水當中，有逾10款洗頭水的價格差別超過37%以上，而當中多芬Dove三款洗頭水在惠康與屈臣氏出售的價格，差別更達101%！足足相差1倍！

撰文： Pricey ｜圖片：香港消委會、新傳媒資料室

13個品牌洗頭水即日格價

據香港消委會的格價網站最新資料（截至6月8日）顯示，是次格價調查的5間大型連鎖超市包括「惠康」、「百佳」、「Market Place by Jasons」、「萬寧」及「屈臣氏」，在洗頭水一欄中共有13個品牌23款產品，分別為多芬 Dove、海倫仙度絲 Head & Shoulders、潘婷 Pantene、Moist Diane、飄柔 Rejoice、蒂沐蝶 Timotei、沙宣 VS Sassoon、美國箭牌 Straight Arrow Mane’n Tail、50 惠 50 Megumi、Alpecin、霸王 Bawang、TRESemme及花王 Kao Essential等，基本涵蓋市面常見產品。

洗頭水價格居然差1倍？屈臣氏比惠康平101%
（圖片來源：消委會）

一支洗頭水價格最多慳$30

在眾多洗頭水產品中，以「多芬Dove」髮源強韌防斷髮洗髮乳 680毫升、日常修護洗髮乳 680毫升、深層修護洗髮乳680毫升及輕盈純淨洗髮乳700毫升4款洗頭水的價格差幅分別最大，在5間超市的洗頭水價格介乎$60至$29.9。當中「惠康」以$60售價最貴，至於「Market Place by Jasons」雖然定價同樣為$60，但設有「+ $1多一件」優惠，平均起來只是$30.5一件。

據消委會的格價網中顯示，多芬Dove洗髮乳30天內最高價為.9。
據消委會的格價網中顯示，多芬Dove洗髮乳30天內最高價為$60.9。（圖片來源：消委會）

而「海倫仙度絲 Head & Shoulders」的去屑洗髮乳 (檸檬清爽) 750毫升在「Market Place by Jasons」與「屈臣氏」的售價，相差也接近37%，前者$74.9，後者$54.9，兩者相差$20.9；至於「潘婷 Pantene」的輕盈純淨洗髮乳700毫升，最低$48，最高$59.9，差幅也達$11.9。

 

海倫仙度絲 Head & Shoulders 750毫升，售價差別達4成多。
海倫仙度絲 Head & Shoulders 750毫升，售價差別達4成多。（圖片來源：消委會）
Rejoice 洗頭水在萬寧只是， 在惠康則賣.9， 相差1/4價錢。
Rejoice 洗頭水在屈臣氏只是$35.9， 在惠康則賣$44.9， 相差1/4價錢。（圖片來源：消委會）

屈臣氏洗頭水價格最抵

5間大型連鎖超市，23個可比較價格的洗頭水產品中，「屈臣氏」有19個產品為最低價；「萬寧」有11個產品；「惠康」有6個產品；「Market Place by Jasons」有5個產品，而「百佳」只有4個產品。

惠康百佳Market Place by Jasons屈臣氏萬寧相差比率
多芬 Dove日常修護洗髮乳 680毫升6029.929.9100.67%
多芬 Dove髮源強韌防斷髮洗髮乳 680毫升6029.96029.930100.67%
多芬 Dove深層修護洗髮乳680毫升6029.96029.930100.67%
多芬 Dove輕盈純淨洗髮乳700毫升6029.929.930100.67%
花王 Kao Essential水漾防毛燥洗髮露 700毫升59.959.959.939.950.13%
花王 Kao Essential柔韌防斷髮洗髮露 700毫升59.959.959.939.950.13%
海倫仙度絲 Head & Shoulders去屑洗髮乳 (絲滑柔順) 750毫升74.95974.954.95536.43%
海倫仙度絲 Head & Shoulders去屑洗髮乳 (潔淨保濕) 750毫升74.95954.95536.43%
海倫仙度絲 Head & Shoulders去屑洗髮乳 (檸檬清爽) 750毫升74.95976.964.95536.18%
Alpecin咖啡因洗髮露 C1 250毫升7981.979796330.00%
飄柔 Rejoice人參滋養洗髮露 700毫升44.944.935.93625.07%
飄柔 Rejoice焗油護理洗髮露 700毫升44.944.935.93625.07%
Moist Diane香水貴油滋潤亮澤洗髮露 450毫升6959.979.925.03%
潘婷 Pantene強韌防掉髮養護洗髮乳 700毫升4859.948484824.79%
潘婷 Pantene乳液修護洗髮乳 700亳升4859.948484824.79%
潘婷 Pantene絲質順滑洗髮乳 700毫升4859.948484824.79%
蒂沐蝶 Timotei深層純淨洗髮精 500克79.969.914.31%
沙宣 VS Sassoon清盈柔順洗髮乳 750毫升76.976.976.967.967.913.25%
沙宣 VS Sassoon深層滋潤洗髮乳 750毫升76.976.976.967.913.25%
美國箭牌 Straight Arrow Mane’n Tail經典配方洗髮露 355毫升8891.98888884.43%
50 惠 50 Megumi清爽型豐盈洗髮露 400毫升99.9103.999.999.94.00%
霸王 Bawang烏髮固髮中草藥洗髮液 1公升71.169.91.72%
TRESemme深層清潔洗髮露 900毫升59.960.959.959.959.91.67%

總結：超市洗頭水價格差幅甚大 隨時執筍貨

是次調查結果顯示，超市的洗頭水定價也有一段頗大的差幅，雖然不同消費者對於洗頭水有不同要求，除了價格外，還會考慮其他因素，如洗頭水效能、貨品來源地等，但若能掌握產品價格資料，相信有助消費者在購物時作出更明智的選擇。

去年經濟低迷下，但不少生活貨品貨格仍然不斷上升，據消委會2020年底做的一次統計顯示，與2019年相比，貨價平均上升1.9%，較通脹指數的0.3%還要高，而有個別貨品的價格升幅更接近20%！想精明消費，記住最緊要貨比三家，又或者繼續留意我們「格價王」的調查報告！

（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）

貼士：

超市一般會在星期五或星期一更改產品定價，如果貨品售價未到你心目中的價位，可以留意這兩天，隨時執到筍貨！

 

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