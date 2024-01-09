海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一優惠！人均$364任食海鮮燒烤／龍蝦鮑魚

海洋公園萬豪酒店自助餐優惠丨KKday將在1月9日下午3時推出海洋公園萬豪酒店自助晚餐「買一送一」的超值優惠，讓你以超抵的價格品嚐到各種美食，包括瀨尿蝦、雪場腳蟹、薑蔥炒蟹和泰式燒乳豬。還有3.5小時的用餐時間，還能享受現場即燒的暹邏蝦、一夜干、龍蝦和鮑魚！這項優惠甚至在農曆新年期間也能使用，真是一個不容錯過的好機會，即睇詳情！