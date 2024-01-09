海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一優惠！人均$364任食海鮮燒烤／龍蝦鮑魚
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海洋公園萬豪酒店自助餐優惠丨KKday將在1月9日下午3時推出海洋公園萬豪酒店自助晚餐「買一送一」的超值優惠，讓你以超抵的價格品嚐到各種美食，包括瀨尿蝦、雪場腳蟹、薑蔥炒蟹和泰式燒乳豬。還有3.5小時的用餐時間，還能享受現場即燒的暹邏蝦、一夜干、龍蝦和鮑魚！這項優惠甚至在農曆新年期間也能使用，真是一個不容錯過的好機會，即睇詳情！
海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一！$401瀨尿蝦＋雪塲腳蟹＋薑蔥炒蟹＋泰式燒乳豬！
- 優惠期預訂日期：2024年1月9日15:00至1月15日23:59
- 地址：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店Pier Lounge & Pier酒吧
【KKday快閃限量搶–買一送一】燒烤風味自助晚餐（18:30 – 22:00）
- 優惠價：星期五至日HK$802/2位（人均HK$401/位）；
原價HK$1,470/2位
- 用餐日期：2024 年 1 月 10 日至 2 月 29 日（2 月 9 – 11 日除外）
立即預訂
【KKday快閃限量搶–買二送一】燒烤風味自助晚餐（18:30 – 22:00）
- 優惠價：星期五至日HK$1,536/3位（平均HK$512/位）；
原價HK$2,205/3位
- 用餐日期：2024 年 1 月 10 日至 2 月 29 日（2 月 9 – 11 日除外）
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燒烤風味自助晚餐精選（菜單）：
- 凍海鮮 – 瀨尿蝦、雪塲腳蟹、翡翠螺、鮮蝦；肉骨茶、森巴醬燒魔鬼魚、薑蔥炒蟹、青胡椒炒豬頸肉、馬來雞全翼、中式燒排骨、燒黑安格斯西冷牛肉、
- 燒烤 – 暹邏蝦、一夜干、龍蝦、鮑魚、魷魚、紅衫魚、倉魚；泰式燒乳豬、巴厘烤全鴨、（美食將輪流供應）
【KKday優惠–8折】和風下午茶（15:00 – 17:00）
除了自助晚餐外，海洋公園萬豪酒店也推出了和風下午茶，以精緻的旋轉架呈獻一系列創新的鹹點和傳統日本風味的甜品，及兩杯無酒 精特飲或雞尾酒。品嚐多款鹹點美食包括雪場蟹櫻花冷麵配蟹籽、日式玉子燒配黑松露、鵝肝醬銅鑼燒及日本柚子醬煙三文魚他他三文治。 傳統日式甜品有北海道十勝紅豆綠茶慕絲蛋糕、日式黑芝麻芝士蛋糕、紅桑子奶油朱古力脆餅、柚子杏仁蛋糕，及牛油鬆餅和焙茶鬆餅。 下午茶套餐可選擇荔枝日本綠茶或伯爵茶氈酒。
- 星期五至日HK$548/2位，平均HK$274/位 (原價HK$669/2位)
- 已包括原價加一服務費
- 用餐日期：2024年1月10日至1月31日（逢星期二除外）
圖片來源：Kkday