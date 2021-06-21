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消委會蚊怕水｜比較13款蚊怕水價錢 屈臣氏近8成產品最低價

東方新地 - 生活

消委會蚊怕水價錢｜夏天是蚊子最活躍的季節，不少人在進行戶外活動時都會預備一支蚊怕水，防患未然。市面驅蚊產品總類多，消委會的格價網最近列出13款驅蚊產品的售價，差幅最大居然達28%，相差金額足足$14。

撰文： Pricey ｜圖片：香港消委會、新傳媒資料室｜資料來源：消委會網上價格一覽通

6大超市7個品牌蚊怕水格價

據香港消委會的格價網站最新資料（截至6月20日）顯示，是次格價調查的6間大型連鎖超市包括「惠康」、「百佳」、「Market Place by Jasons」、「萬寧」、「屈臣氏」及「AEON」，在蚊怕水一欄中共有7個品牌13款產品，分別為「澳樂家 Aerogard」、「日本叮叮 Ding Ding」、「歐護 Off!」、「曼秀雷敦 Mentholatum」、「珮氏 Pearl’s」、「3M Ultrathon 」、及「殺牠死 Speedtox」。

在13款驅蚊產品中，6種為噴霧、2款為蚊貼、5款為液態裝。

（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）

 

屈臣氏蚊怕水最多平價貨

在6間大型連鎖超市的價格中，「屈臣氏」擁有最多低價貨品，以其9款驅蚊產品中，7款為最低價，而另外兩款「歐護 Off!Deep Woods 防蚊液 6安士 177毫升 」及「歐護 Off!蘆薈防蚊液 2安士 59毫升 」 ，雖不及「AEON」$52及$34低價，但仍以$57.9及$35.5 穩守第二低價；至於「惠康」、「百佳」及「萬寧」同樣只有3個產品；；「Market Place by Jasons」及「AEON」各有2個產品。

（數據截至6月20日）

惠康百佳Market Place by Jasons屈臣氏萬寧AEON相差比率
澳樂家 Aerogard無味強效驅蚊噴霧 175毫升49.963.928.06%
日本叮叮 Ding Ding全效版配方驅蚊防蟲噴霧 70毫升445525.00%
日本叮叮 Ding Ding防敏驅蚊貼 18片30.53824.59%
歐護 Off!Deep Woods 防蚊液 6安士 177毫升59.962.959.957.957.95220.96%
歐護 Off!蘆薈防蚊液 2安士 59毫升37.538.937.535.535.53414.41%
歐護 Off!蘆薈防蚊液 6安士 177毫升49.95449.948.948.910.43%
曼秀雷敦 Mentholatum強效驅蚊噴霧 125毫升98.910798.998.998.98.19%
曼秀雷敦 Mentholatum強效天然驅蚊貼 – 天然植物精油配方 12片41.938.938.97.71%
珮氏 Pearl’s驅蚊爽噴霧 100毫升5557553.64%
3M Ultrathon驅蚊噴霧 6安士 170克49.90.00%
3M Ultrathon驅蚊噴霧 2安士 56.7克49.90.00%
殺牠死 Speedtox護膚蚊怕水 120毫升34.90.00%
殺牠死 Speedtox強效蚊怕水 200毫升84.884.80.00%

蚊怕水差幅達28％最多慳$14

是次的驅蚊產品在差幅上有4款超過20%，差額最高的「澳樂家 Aerogard」的「無味強效驅蚊噴霧 175毫」升，在「萬寧」與「屈臣氏」的售價分別為$63.9及$49.9，兩者相差$14，差幅達28%。而同樣是驅蚊噴霧的「日本叮叮 Ding Ding 」的「全效版配方驅蚊防蟲噴霧 70毫升」，最貴$55，最平$44，相差也達$11。

 

（圖片來源：消委會）
（圖片來源：消委會）

在防蚊貼類差幅最大的產品，是「日本叮叮 Ding Ding」的「防敏驅蚊貼 18片」，最貴$38，最平$30.5，相差7.5。

消委會13款蚊怕水格價

至於在5款防蚊液態產品中，以「歐護 Off!」的Deep Woods 防蚊液 6安士 177毫升，差幅最大，6間連鎖超市均有售，價格介乎於$62.9至$52，相差$10.9。

消委會13款蚊怕水格價

總結：市面上驅蚊產品總類繁多，今次雖然只有13款，數量不算多，但類別上，噴霧、液體及蚊貼都有，大家亦可參考一下價錢。不過，購買驅蚊產品除了睇價格外，其驅蚊成份都非常重要。衛生防護中心建議，成人和兒童使用避蚊胺（DEET）的濃度，不應超過35%及10%。 6個月以下嬰兒不要使用含避蚊胺的驅蚊劑，6至-24個月大嬰兒或兒童，每天最多使用一次；2-12歲兒童，每天最多使用3次。

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