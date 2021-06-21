消委會蚊怕水｜比較13款蚊怕水價錢 屈臣氏近8成產品最低價

消委會蚊怕水價錢｜夏天是蚊子最活躍的季節，不少人在進行戶外活動時都會預備一支蚊怕水，防患未然。市面驅蚊產品總類多，消委會的格價網最近列出13款驅蚊產品的售價，差幅最大居然達28%，相差金額足足$14。

撰文： Pricey ｜圖片：香港消委會、新傳媒資料室｜資料來源：消委會網上價格一覽通