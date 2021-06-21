消委會蚊怕水｜比較13款蚊怕水價錢 屈臣氏近8成產品最低價
撰文： Pricey ｜圖片：香港消委會、新傳媒資料室｜資料來源：消委會網上價格一覽通
6大超市7個品牌蚊怕水格價
據香港消委會的格價網站最新資料（截至6月20日）顯示，是次格價調查的6間大型連鎖超市包括「惠康」、「百佳」、「Market Place by Jasons」、「萬寧」、「屈臣氏」及「AEON」，在蚊怕水一欄中共有7個品牌13款產品，分別為「澳樂家 Aerogard」、「日本叮叮 Ding Ding」、「歐護 Off!」、「曼秀雷敦 Mentholatum」、「珮氏 Pearl’s」、「3M Ultrathon 」、及「殺牠死 Speedtox」。
在13款驅蚊產品中，6種為噴霧、2款為蚊貼、5款為液態裝。
屈臣氏蚊怕水最多平價貨
在6間大型連鎖超市的價格中，「屈臣氏」擁有最多低價貨品，以其9款驅蚊產品中，7款為最低價，而另外兩款「歐護 Off!Deep Woods 防蚊液 6安士 177毫升 」及「歐護 Off!蘆薈防蚊液 2安士 59毫升 」 ，雖不及「AEON」$52及$34低價，但仍以$57.9及$35.5 穩守第二低價；至於「惠康」、「百佳」及「萬寧」同樣只有3個產品；；「Market Place by Jasons」及「AEON」各有2個產品。
（數據截至6月20日）
|惠康
|百佳
|Market Place by Jasons
|屈臣氏
|萬寧
|AEON
|相差比率
|澳樂家 Aerogard
|無味強效驅蚊噴霧 175毫升
|49.9
|63.9
|28.06%
|日本叮叮 Ding Ding
|全效版配方驅蚊防蟲噴霧 70毫升
|44
|55
|25.00%
|日本叮叮 Ding Ding
|防敏驅蚊貼 18片
|30.5
|38
|24.59%
|歐護 Off!
|Deep Woods 防蚊液 6安士 177毫升
|59.9
|62.9
|59.9
|57.9
|57.9
|52
|20.96%
|歐護 Off!
|蘆薈防蚊液 2安士 59毫升
|37.5
|38.9
|37.5
|35.5
|35.5
|34
|14.41%
|歐護 Off!
|蘆薈防蚊液 6安士 177毫升
|49.9
|54
|49.9
|48.9
|48.9
|10.43%
|曼秀雷敦 Mentholatum
|強效驅蚊噴霧 125毫升
|98.9
|107
|98.9
|98.9
|98.9
|8.19%
|曼秀雷敦 Mentholatum
|強效天然驅蚊貼 – 天然植物精油配方 12片
|41.9
|38.9
|38.9
|7.71%
|珮氏 Pearl’s
|驅蚊爽噴霧 100毫升
|55
|57
|55
|3.64%
|3M Ultrathon
|驅蚊噴霧 6安士 170克
|49.9
|0.00%
|3M Ultrathon
|驅蚊噴霧 2安士 56.7克
|49.9
|0.00%
|殺牠死 Speedtox
|護膚蚊怕水 120毫升
|34.9
|0.00%
|殺牠死 Speedtox
|強效蚊怕水 200毫升
|84.8
|84.8
|0.00%
蚊怕水差幅達28％最多慳$14
是次的驅蚊產品在差幅上有4款超過20%，差額最高的「澳樂家 Aerogard」的「無味強效驅蚊噴霧 175毫」升，在「萬寧」與「屈臣氏」的售價分別為$63.9及$49.9，兩者相差$14，差幅達28%。而同樣是驅蚊噴霧的「日本叮叮 Ding Ding 」的「全效版配方驅蚊防蟲噴霧 70毫升」，最貴$55，最平$44，相差也達$11。
在防蚊貼類差幅最大的產品，是「日本叮叮 Ding Ding」的「防敏驅蚊貼 18片」，最貴$38，最平$30.5，相差7.5。
至於在5款防蚊液態產品中，以「歐護 Off!」的Deep Woods 防蚊液 6安士 177毫升，差幅最大，6間連鎖超市均有售，價格介乎於$62.9至$52，相差$10.9。
總結：市面上驅蚊產品總類繁多，今次雖然只有13款，數量不算多，但類別上，噴霧、液體及蚊貼都有，大家亦可參考一下價錢。不過，購買驅蚊產品除了睇價格外，其驅蚊成份都非常重要。衛生防護中心建議，成人和兒童使用避蚊胺（DEET）的濃度，不應超過35%及10%。 6個月以下嬰兒不要使用含避蚊胺的驅蚊劑，6至-24個月大嬰兒或兒童，每天最多使用一次；2-12歲兒童，每天最多使用3次。