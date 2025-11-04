消委會頒第25屆消費權益新聞獎　跨境消費與網購陷阱成焦點

消委會舉行第25屆「消費權益新聞報道獎」頒獎禮，今年共接獲466份作品，覆蓋衣食住行及新興消費模式，並延伸至跨境與數碼領域，大會最終在9個組別頒發合共39個獎項。今屆共有35間新聞機構、社交平台及大專院校參與，約160人出席典禮，消委會同場宣布2025年年度主題為「保障銀髮世代的消費權益」。

