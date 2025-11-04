消委會頒第25屆消費權益新聞獎 跨境消費與網購陷阱成焦點
跨境與數碼議題成焦點
頒獎禮今日（4日）舉行，由署理商務及經濟發展局局長陳百里博士與消委會主席陳錦榮主禮。報道獎舉辦25年，見證本地消費環境與傳播方式轉變，今屆獲35間新聞機構、社交平台及大專院校響應，反映傳媒界持續關注民生與市場秩序，並以調查、數據分析、實測等方式，向公眾提供可依據的消費資訊。
今年共設9個組別、合共39個獎項，並設「年度主題大獎」、「卓越大獎」及「年度大獎」等項目；典禮現場氣氛熱烈，約160位新聞工作者、業界領袖及學界嘉賓到場觀禮。
今屆作品題材廣泛，由衣食住行延伸至跨境醫療、假學歷中介、網購陷阱、電子支付風險、旅遊安全、房屋租賃糾紛及樂齡科技等；配合電子商貿及數碼平台普及，消委會把2024年「年度主題大獎」定為「無疆界消費的權益」，呼籲社會關注跨境消費、數碼交易及新型詐騙風險。
來年聚焦銀髮消費保障
消委會主席陳錦榮先生表示：「『消費權益新聞報道獎』踏入25周年，見證了消委會與新聞界攜手推動消費權益的努力。過去一年，香港市場變化迅速，跨境消費成為常態，數碼交易與人工智能應用愈趨普及。新聞界以專業精神，透過『放蛇』採訪、數據分析及實地調查，深入剖析議題，讓市民獲取準確資訊，避免墮入陷阱，這正是保障消費者權益的重要力量。消委會將繼續擔當市民最堅實的後盾，並與傳媒發揮協同效應，推動公平的市場環境，達至『消費要精明，資訊要透明』！」
主禮嘉賓陳百里博士致辭指出，要令政府和消委會在推動保障消費者權益的工作發揮最大效用，傳媒朋友的角色至關重要。各位傳媒朋友透過專業和客觀的報道，深入探討與消費者相關的議題，不但為香港廣大市民「長知識」，亦有助公眾加強自我保護意識，對維護市場信心發揮關鍵作用。
本屆評審小組由16位來自專業組織及新聞學術界的成員與消委會主席、委員及管理層共同擔任，並由5位具傳媒及企業傳訊資歷人士參與初審工作。消委會同場公布，為回應人口老化與銀髮經濟崛起，2025年「年度主題大獎」為「保障銀髮世代的消費權益」，期望社會關注長者在醫療保健、退休安老及樂齡科技等範疇的消費保障，並鼓勵傳媒持續發揮監察與教育功能。