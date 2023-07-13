淺水灣灘畔商場the pulse｜ENDLESS SUMMER 2023連續4個週末玩到盡！
淺水灣灘畔商場the pulse｜ENDLESS SUMMER 2023年度盛夏活動
街頭文化正是一種突顯自我的態度 釋放 Groovy 正能量
今個夏天，生活覺得有點兒乏味？你需要的就是 GROOVE VIBES！正能量當然要發放給所有人一齊 Be Groovy Together，the pulse 從街頭文化汲取靈感設計 Find Your Summer Groove 四大互動裝置打卡位，為大家注入源源不絕的活力！
FIND YOUR SUMMER GROOVE！四大必影打卡位：
1. Look At “HOW GROOVE I AM”！
想影一個 OOTD 放上 Instagram 講你有幾 GROOVE？按照你的心情打開紅、黃、藍三個大型貨櫃門，尋找你的潮人風格！貨櫃門後藏有不同的全身鏡，鏡上有不同風格的 Graffiti 塗鴉設計，與今天鏡中至型至有態度的自己 selfie 一番！
- 位置：the pulse 117 號鋪（Classified 店旁）
2.Who’s the DJ? “DROP YOUR BEAT” Here!
一直想做 DJ 試吓 smash 歌？BOOM BOOM！DROP YOUR BEAT in the pulse！各位 DJ 可以在 DROP YOUR BEAT 鏡中鏡 console 盡情發揮，一邊玩節奏遊戲一邊錄 Instagram Reels！
- 位置：the pulse 2 樓 (近% Arabica)
3.“WAVE GOTCHA”, Show Me What You Got!
覺得學人跳舞 WAVE 有難度？不如試吓用手 WAVE！揮動雙手就可以控制螢幕上的 Wave Pattern，發揮想像力想點 WAVE 就點 WAVE！再將你創作的獨一無二 Wave Pattern 製作成一件期間限定個人化潮 Tee，只限週末！
- 位置：the pulse 2 樓 (近% Arabica)
4.Just ”DANCE TO YOUR BEAT” !
成為舞者，你只需要一個舞台！跟隨著 Groovy 的節奏和拍子，在 LED Dance Floor 上大顯舞王舞后風範，你也可以跳出真我！
- 位置：the pulse 2 樓 (近% Arabica)
「Groove With Me」四個週末之活動詳情
四個週末將四種不同的潮流文化重新加入新元素，令小眾文化成為今個夏日熱爆話題！
除咗四大必影打卡位，由 7 月 15 日起，the pulse 四個週末將街頭文化的潮流魅力及海灘的活力氛圍共冶一爐，重新定義 Y2K、Hip Hop、塗鴉和 Rap 之魂，打造一個淺水灣獨有的 Summer Groove！打響頭炮的有 Y2K 主題「好時光青春無限 TOUCH 2023 夏天市集」，將 Y2K 文化發揮到極致。另有帶領大眾重新認識 Hip Hop 潮流文化的【搬翻嚟嘉年華 2023】- 決戰淺水灣、全港首個灘畔 Hip Hop x 日系地下 idol「World444 日系地下偶像 SUMMER 音樂祭 2023」，以及由星級排舞師 Danie Chan，聯同台灣人氣導師鈺翔老師及全民造星 II Oscar Li 等 15 名港台星級舞蹈員精心籌備的「The Flash Summer Party 2023」夏日舞蹈表演派對等活動陸續登場。更多活動內容即持續更新，詳情請密切留意 the pulse 社交媒體賬戶（@thepulsehk）！
好時光青春無限 TOUCH 2023 夏天市集
- 日期：2023 年 7 月 15－16 日
時間：12:00 – 19:00
回到 2000 年代初，帶領大家重溫 Y2K 風潮。在復古風貫徹的市集將會展示當年流行的時尚、音樂、藝術等不同元素，讓參加者在市集中感受以 Y2K 元素延伸出的復古兼具新潮獨特魅力。市集上的攤位將販售各式 Y2K 相關的商品，包括復古服飾、懷舊音樂、潮流玩物等，為大家帶來一場獨特的時空之旅。不論你是 Y2K 時期的懷舊愛好者，還是對這個時代充滿好奇的新世代，好時光市集都將帶給你一場難忘的文化體驗。快來參加青春無限 TOUCH 市集，一起回顧這個精彩的時代，感受香港次文化的魅力吧！
市集 5 大重點品牌：
- 經典本地潮牌「SUPER X」強勢回歸
- 人氣甜品網店「CH.EESE DEPARTMENT.」特意研發的限量奶醬多士同奶醬馬仔口味的罐頭蛋糕
率先發售
- 期間限定搪膠公仔展覽 – 由香港本地潮玩的創作人及收藏家發起的團體「潮玩俱樂部 Pop Toy
Club」為大家帶來由擁有超過 20 年歷史的香港潮玩品牌「美光站 MACOTT STATION」出品的搪
膠玩具：限量版哆啦 A 夢朋友系列搪膠公仔、不二家牛奶妹莫斯馬克搪膠公仔、Q 版三一萬能
俠，以及個人收藏家借出的日本復古卡通人物搪膠公仔等等
- 各大名牌中古手袋與飾品 Hikari Studio
- 日本和義大利優質環保布料寵物服飾單品 Momotone
Y2K 私人派對｜駐場 DJ 重新演繹年代金曲
我地誠邀大家行完市集更可以參加 Y2K 私人派對，屆時會有駐場 DJ 重新演繹大家耳熟能詳的 Y2K 年代金曲，等大家可以聽住音樂盡情 groove。另外於市集消費滿 HK$100 及 Follow @thepulsehk IG 即可免費換領 Monster Energy 飲品/啤酒一罐。 歡迎大家以 Y2K 服飾打扮來參加一場全海景日落派對！
- 時間： 下午 4-6 時
另特設穿梭巴士免費前往 the pulse：由金鐘地鐵站 C2 出口（麥當勞對出）開出
開車時間（逾時不候）
- 下午 1 時 30 分
- 下午 2 時 30 分
【搬翻嚟嘉年華 2023】- 決戰淺水灣
- 日期：2023 年 7 月 22－23 日
時間：14:00 – 20:00
熱衷於街頭文化的你一定不能錯過 the pulse 與 Vee Channel HK、Buddy Crew 及 LEFT 聯乘舉辦一連兩日的【搬翻嚟嘉年華 2023】- 決戰淺水灣！成為全港首個灘畔街頭文化嘉年華，屆時 街舞、塗鴉、DJ和 Rap 一次過給嘻哈迷同一時間潮聖打卡！相信你都想成為「至潮」的一份子！
嘉年華將以潮流市集、展覽及 Battle 戰區劃分三個區域，由「潮流當打」主理市集，包括本地潮流品牌、滑板、barber shop、紋身等；展覽區除了有街頭文化相片展覽、絕版波鞋展和玩具展，Adidas 更會展示巨型波鞋打卡位及舉辦一日限定「Adidas Superstar 手繪波鞋工作坊」。熱愛波鞋及玩具的你又點可以錯過！
Battle 戰區更加令人期待，兩日將有多場不同類型的比賽環節：有本地 Live Painting 一展他們獨特的Graffiti 及即興創作、以及由 Monster Energy 為全港熱愛 3vs3 / 1vs1 Freestyle Rap、Beatbox、Bboycrew 等各界潮人提供一個 Battle 舞台，屆時更會選出全港最頂流的嘻哈高手。期待大家一齊感受比賽激情，用歡呼聲表達你們的支持！！更多詳情：https://linktr.ee/Veehk
重點品牌介紹
- CONJURE
偏向歐美風格，主打 Boxing Shorts 和 Plait Bag 的 CONJURE 在本地經營多年。早前受 Levis 邀
請做一幅牛仔布的葛民輝自像。近年亦積極發展藝術領域，製作不同 ARTWORK。
- NUMBE R
兩位主理人大力推動本地潮流，積極參與不同的本地潮流活動，亦大力支持不同的本地文化。
近年兩位主理人重掌品牌，推出更多產品 亦積極和不同本地品牌合作，在不同 Collection 中展
現出具有不同的風格及品牌多變性。
- Florist INK
Florist INK 是一間本地的紋身店而 Florist INK 風格大多以線條為主。
Hip Hop x 日系地下 idol – World444 日系地下偶像 SUMMER 日系音樂祭
- 日期：2023 年 8 月 6 日
不再走可愛風！多個日系地下偶像音樂單位破格地結合 Hip Hop 元素，在全港首個灘畔「World444 日系地下偶像音樂祭 2023」輪流演出。
各個表演單位及門票發售詳情請留意 World444 官網（www.444waarudo.com) 。演出結束後設有物販會及歐他（地下偶像圈對「粉絲」的稱呼）更可加購攝影券用單反相機拍攝地下 idols 精彩演出。
The Flash Summer Party 2023」夏日海邊舞蹈 Showcase
- 日期：2023 年 8 月 20 日
時間：15:00 – 22:00
𝙉𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙎𝙩𝙤𝙥 𝘾𝙝𝙖𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙔𝙤𝙪𝙧 𝘿𝙧𝙚𝙖𝙢
由舞蹈學校 DREAMCAST 舉辦盛大舞蹈表演派對，打破傳統表演方式，把舞台帶到一個充滿夏日沙灘的氣氛，令表演者和觀眾有一個難忘的夏天！門票發售詳情請留意官方 [email protected]
- 「DC Kidz Summer Party」
由 DreamCast 專業舞蹈員帶領一眾小朋友以夏日沙灘為主題的舞台表演，並且邀請咗澳門 nowz studio 合作「港澳小朋友交流」一齊感受夏日風情！
- 「The Flash Summer Party」
由星級排級排舞師 Danie Chan， 聯同台灣人氣導師鈺翔老師及全民造星 II OscarLi 等 20 名港台星級舞蹈員精心籌備的夏日海邊舞蹈 Showcase ，為夏天注入動感節奏！
- 「The Flash Music Party」
一邊觀賞 180 度無敵海景一邊享受嘉賓歌手馬天佑、施匡翹、李俙嬈及 DJ Johnnie Darka 帶來的 Music party，體驗至 Chill 灘畔盛夏街頭潮流文化！
當日流程:
- 下午 3 時至 5 時：DC Kidz Summer Party
晚上 6 時至 9 時：The Flash Summer Party
晚上 9 時至 10 時：The Flash Music Party
同場加映：限量換購至潮
1. 個人化潮 Tee 印製服務
由 7 月 15 日起，逢星期六及日消費滿 HK400 或以上即可製作一件期間限定個人化潮 Tee，印上由你親自設計的色彩圖案加上自選的「SUMMER GROOVE」標識！
日期：2023 年 7 月 15 日至 8 月 20 日 – 只限週末
時間：上午 11:00 -下午 2:30/ 下午 3:15 – 晚上 7:00
地點：the pulse 商場 2 樓禮賓部
2.戶外折疊儲物箱
消費滿 HK600 或以即可換購戶外折疊儲物箱。適合露營野餐收納、作迷你餐桌使用或放車尾作儲物用。
日期：2023 年 7 月 15 日及 8 月 20 日
時間：上午 10:00 至下午 10:00
地點：the pulse 商場 2 樓禮賓部
3.DJ Monster！Drop The Beat
只須分享巨型 Boombox “Drop Your Beat” IG Reel，標記@thepulsehk 及#monsterenergy 即可免費換領「Monster Energy」飲品一罐！隨機口味，先到先得，送完即止。
日期：2023 年 7 月 15 日及 8 月 20 日
時間：上午 10:00 至下午 10:00
地點：the pulse 商場 2 樓禮賓部
關於 the pulse
the pulse 位於享負盛名的淺水灣，沿着海灘道 28 號伸延，為全港最大型的灘畔購物商場。揉合灘畔購 物、精緻美食以及 180 度一望無際醉人海景，更備有各種為小朋友和寵物量身打造的遊樂及配套設施， 致力提供獨一無二的飲食、購物及消閒新體驗。
地址: 淺水灣海灘道 28 號 The Pulse
電話:2815 8888
網址:https://www.thepulse.com.hk/
Facebook: the pulse
Instagram: thepulsehk
更多活動內容即將公佈，詳情請密切留意 the pulse 社交媒體賬戶 (@thepulsehk)！