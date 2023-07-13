淺水灣灘畔商場the pulse｜ENDLESS SUMMER 2023連續4個週末玩到盡！

淺水灣灘畔商場the pulse｜夏日炎炎，除了陽光與海灘、猛男與美女，還有甚麼？當然是 SUMMER GROOVE VIBES ！今個夏天，淺水灣灘畔商場 the pulse 年度盛夏活動 ENDLESS SUMMER 重磅回歸！由7月15日起至8月20日，the pulse將聚集街頭文化的四大元素： 街舞、塗鴉、DJ 和 Rap，為大家注入夏日動感節奏。4個週末，the pulse「ENDLESS SUMMER GROOVE」將帶來不同類型的音樂及街頭潮流文化活動，打造全城至型至 Chill 灘畔盛夏街頭潮流文化嘉年華！