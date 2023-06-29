淺水灣the pulse｜年度盛夏活動 ENDLESS SUMMER 即將重磅回歸！
淺水灣the pulse｜一連5個週末舉行灘畔盛夏嘉年華
一系列ENDLESS SUMMER GROOVE主題｜四大必影打卡位
今個盛夏，the pulse一系列ENDLESS SUMMER GROOVE主題活動及互動裝置將SUMMER GROOVE VIBES發放得淋漓盡致。FIND YOUR SUMMER GROOVE！四大必影打卡位：
- 「DROP YOUR BEAT」巨型Boombox
一邊玩節奏遊戲一邊錄Instagram Reels分享自己成為 DJ 的一刻!
- 「WAVE GOTCHA」潮Tee設計區
揮動雙手創造你獨有的 Wave Pattern! 逢 weekend 更可即場製作一件 個人化街頭潮 Tee!
- 「DANCE TO YOUR BEAT」舞台
跟隨著Groovy的節奏，在 LED Dance Floor上大顯舞王舞后風範!
- 「HOWGROOVEIAM」塗鴉貨櫃牆
按照你的心情打開紅、黃、藍三個大型貨櫃門，尋找你的個人風格!
|the pulse Endless Summer Groove 2023
|FIND YOUR SUMMER GROOVE!四大必影打卡位
|日期:
|2023 年 7 月 15 日至 8 月 20 日
|時間:
|上午 10 時至下午 10 時
|地點:
|淺水灣海灘道 28 號 the pulse 商場
Y2K主題：夏天市集 + 海邊舞蹈表演
除咗四大必影打卡位，由7月15日起，the pulse 一連五個週末將街頭文化的潮流魅力及海灘的活力氛圍共冶一爐，打造一個淺水灣獨有的 Summer Groove！
【搬翻嚟嘉年華 2023】Rooftop DJ Party、二次元地下偶像 fans meeting
打響頭炮的有 Y2K主題「好時光青春無限 TOUCH 2023 夏天市集」，另有帶領大眾重新認識 Hip Hop 潮流文化的【搬翻嚟嘉年華 2023】- 決戰淺水灣、180 度無敵海景黃昏 Rooftop DJ Party、全港首個灘畔二次元地下偶像 fans meeting，以及由星級排舞師 Danie Chan， 聯同台灣人氣導師鈺翔老師及《全民造星II》 Oscar Li 等15名港台星級舞蹈員精心籌備的「TheFlashSummer Party 2023」夏日海邊舞蹈 Showcase等活動陸續登場。
好時光青春無限 TOUCH 2023 夏天市集｜重溫Y2K風潮
回到 2000 年代初，帶領大家重溫Y2K風潮。在復古風貫徹的市集將會展示當年流行的時尚、音樂、藝術等 不同元素，讓參加者在市集中感受以 Y2K 元素延伸出的復古兼具新潮獨特魅力。市集上的攤位將販售各式Y2K相關的商品，包括復古服飾、懷舊音樂、潮流玩物等，為大家帶來一場獨特的時空之旅。
不論你是 Y2K 時期的懷舊愛好者，還是對這個時代充滿好奇的新世代，好時光市集都將帶給你一場難忘的文化體驗。快來參加青春無限 TOUCH 市集，一起回顧這個精彩的時代，感受香港次文化的魅力吧!
市集3大亮點搶先劇透：
- 經典本地潮牌「SUPER X」強勢回歸
- 人氣甜品網店「CH.EESE DEPARTMENT.」特意研發的限量奶醬多士口味的罐頭蛋糕率先發售
- 期間限定搪膠公仔展覽 – 由香港本地潮玩的創作人及收藏家發起的團體「潮玩俱樂部 PopToyClub」為大家帶來由擁有超過 20 年歷史的香港潮玩品牌「美光站 MACOTT STATION」出品的搪膠玩具：
限量版哆啦 A 夢朋友系列搪膠公仔、不二家牛奶妹莫斯馬克搪膠公仔、Q 版三一萬能俠，以及個人 收藏家借出的日本復古卡通人物搪膠公仔等等。
|好時光青春無限 TOUCH 2023 夏天市集
|日期:
|2023 年 7 月 15 日至 16 日(星期六及星期日)
|時間:
|中午 12 時至下午 7 時
|地點:
|淺水灣海灘道 28 號 the pulse 商場 3 樓
關於 the pulse
the pulse 位於享負盛名的淺水灣，沿着海灘道 28 號伸延，為全港最大型的灘畔購物商場。揉合灘畔購 物、精緻美食以及 180 度一望無際醉人海景，更備有各種為小朋友和寵物量身打造的遊樂及配套設施， 致力提供獨一無二的飲食、購物及消閒新體驗。
地址: 淺水灣海灘道 28 號 The Pulse
電話:2815 8888
網址:https://www.thepulse.com.hk/
Facebook: the pulse
Instagram: thepulsehk
更多活動內容即將公佈，詳情請密切留意 the pulse 社交媒體賬戶 (@thepulsehk)！