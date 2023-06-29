淺水灣the pulse｜年度盛夏活動 ENDLESS SUMMER 即將重磅回歸！

暑假2023｜今個夏天，淺水灣灘畔商場 the pulse 年度盛夏活動 ENDLESS SUMMER 即將重磅回歸!由7月15日起至8月31日，the pulse 將聚集街頭文化的四大元素: 街 舞、塗鴉、DJ 和 Rap，為大家注入夏日動感節奏。一連5個週末，the pulse「ENDLESS SUMMER GROOVE」將帶來不同類型的音樂及街頭文化活動，打造全城至型至Chill灘畔盛夏街頭潮流文化嘉年華！