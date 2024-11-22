第四屆「香港潮州節」超筍美食推介 展覽打卡位工作坊 潮玩樂無窮
本屆潮州節保留潮汕傳統文化交流為主體，並以豐富多彩的潮汕特色文化為載體，為廣大鄉親及市民提供獨具潮味的盛宴，現場設置150多個展銷及美食攤位，讓你品味潮汕美食的同時，能夠深入瞭解潮汕文化的獨特之處。
多款美食及產品超筍推介，原地直送、價格優惠，更有會場限定精品，掃貨良機必失：
1）爆汁牛丸最齊全攻略
2）潮汕馳名獅頭鵝及鹵水鵝
3）快閃派米驚喜優惠
4）會場獨賣饒平保溫杯及燜泡壼
5）特別風味火腿冰淇淋
6）正宗饒平高堂菜脯禮盒
7）家用即食潮州翅湯包
8）特式饒平寶斗餅
9）配茶良伴潮州粿
10） 滋味橄欖汁及油柑欖汁
11）牛歡喜福袋
12）饒平東方喜單叢茶
13）潮汕特產綠豆餅
14）不同口味花茶
15）精選陳皮
現場另設多個不同主題的展覽、打卡位及工作坊，開心潮玩又能長知識，絕對不容錯過！
a）「潮屬青委」、「潮賢雅薈」介紹區及「潮屬冰室」表演區
b） 「潮州打冷店」及「潮州牛丸」打卡位
c） 潮汕文化展示區及香港潮劇情懷展
潮劇源於宋元南戲，至今已有四百多年。南戲又稱正字戲或正音戲，明初已傳入潮州地區，稱為潮腔、潮調，由使用中原音韻的官話到使用潮州話，是當時的地方化戲曲。明代中期已有獨特的唱腔和演出形式。清代以後就有潮戲、潮音戲、潮白字戲等名稱。新中國建立後，潮州戲正式命名為「潮劇」。潮劇的流傳除了在潮汕地區以及閩贛邊境，遠至及南洋羣島各地都居住了不少潮籍華僑，龐大海外潮籍華僑市場對整個潮劇事業的發展起了良好的作用。
- d) 彩紮技藝展
彩紮，又稱紙紮，為傳統手工技藝之一，於2008年入選第二批國家級非物質文化遺產名錄，紮作技藝亦於2017年列入「香港非物質文化遺產代表作名錄」項目。紮作的分類雖有各種說法，一般可分為「美術紮作」及「紙紮」兩大類，前者以紅事為主，用於賀誕及喜慶場合，節誕過後會保留下來；後者以白事為主，用後則會馬上火化。
e）潮汕燈謎工作坊
在上世紀六十年代起，每年元宵燈會長洲潮州會館（前稱長洲潮州鄉親會），都會舉行燈酌及競投花燈活動一直沿用至今，而潮汕燈謎仍普遍流行於香港潮人同鄉社團舉辦的文化活動之中。
f）紮作摺紙工作坊
紮作在傳統節日慶典和民間宗教儀式中扮演重要角色，在香港潮人盂蘭盛會中，常見的大型紙紮祭品有大士王、神馬等，多以潮式傳統紙糊竹架紮作，工序較為繁複，亦有體積較小的摺紙製品。此工作坊將向參加者教授如何用潮州大金和印有經文的彩紙，摺成各式各樣的金絲吊、大元寶、蓮花、金貢等，以及各樣大小不一的金菠蘿和蓮花塔。
g）潮人學堂
「潮人學堂」旨在分享潮州文化、風俗及資訊，並向公眾提供相關潮州話教學。通過互動的模式，讓公眾體驗如何學習潮語，初接觸潮語人士也能透過拼音，即時學會表達部份有趣又生動的詞彙。潮州方言被譽為中國語文的「活化石」，保存着不少古代漢語音韻、詞彙和語法的應用方式。潮州人用潮語溝通顯得份外親切、更具「家己人」味道。潮語正是年輕一代傳承文化的橋樑，提升族羣認同感。
h）「潮100+1」百潮海報設計展
國際設計大師靳埭強親自領軍，帶領100位設計新銳，以無限創意重新定義「潮」字，融合潮州文化與現代設計，點燃你的視覺和心靈！展覽亮點：傳統水墨與現代設計完美碰撞，每一幅作品都充滿視覺震撼，讓你大開眼界！不容錯過的藝術奇蹟！
本屆「香港潮州節」活動面向全港市民、面向不同族群，弘揚潮汕文化，促進香港與海內外的文化及商務交流與合作，提振經濟，共建和諧香港！
第四屆香港潮州節
日期：11月20日-24日
活動時間：早上10:00-晚上8:00（24日提早至下午5點閉幕）
活動地點：香港會議展覽中心1DE