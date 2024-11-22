第四屆「香港潮州節」超筍美食推介 展覽打卡位工作坊 潮玩樂無窮

由香港潮屬社團總會主辦，特區政府文化體育及旅遊局、民政及青年事務局，廣東海外聯誼會、國際潮團總會、國際潮青聯合會為支持機構，粵東四市海外聯誼會合辦，潮總轄下46個屬會協辦的第四屆「香港潮州節」，以「潮韻相傳」爲主題，於香港會議展覽中心1DE舉行。

