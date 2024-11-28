屈臣氏酒窖響應政府減烈酒稅 減價高達60% 熱門品牌Macallan、 Martell有份
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屈臣氏酒窖表示，為響應政府減烈酒稅，率先大規模減價。過百款售價1,000元以上的酒品即日起減價，部分酒品減價超過20%，精選酒品減價近60%，熱門品牌例如Macallan 及 Martell包括在內。
屈臣氏酒窖宣布即日起一系列精選優質烈酒減價，讓本地烈酒愛好者以更實惠的價格享受世界一流的酒品。無論進口商是否已因減稅調整價格，屈臣氏酒窖均大幅下調超過 100 款售價 1,000 港元以上的優質烈酒價格，涵蓋多個熱門品牌如 Cognac Tesseron、Macallan 和 Martell 等。屈臣氏酒窖直接向信譽良好的供應商採購，確保顧客能以顯著低價享受頂級烈酒。
為響應烈酒減稅政策，屈臣氏酒窖計劃於 2025 年推出專門提供優質烈酒的概念店，展示從珍稀威士忌到精品干邑，以及中式烈酒等新興品類，為顧客營造無與倫比的購物體驗。屈臣氏酒窖預計，未來三年其烈酒品類的市場佔有率將增長 25%。
屈臣氏酒窖將利用這些概念店為烈酒愛好者提供全面的顧客體驗，包括由專家主持的品酒會、嶄新的美酒佳餚搭配活動，以及侍酒師大師班等，完美融合西方干邑、威士忌與中式烈酒的獨特魅力，展現中西傳統交織的匠人工藝。
屈臣氏酒窖董事總經理 Jeremy Stockman 對烈酒減稅政策表示歡迎：「屈臣氏酒窖非常支持政府最新的烈酒政策，調低稅率不僅惠及顧客，對整個行業也非常有利。透過減價和投資創新的烈酒零售概念店，我們將與業界合作，助力香港成為高端烈酒的樞紐。」
圖片來源：屈臣氏酒窖