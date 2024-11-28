屈臣氏酒窖響應政府減烈酒稅 減價高達60% 熱門品牌Macallan、 Martell有份

屈臣氏酒窖表示，為響應政府減烈酒稅，率先大規模減價。過百款售價1,000元以上的酒品即日起減價，部分酒品減價超過20%，精選酒品減價近60%，熱門品牌例如Macallan 及 Martell包括在內。

