一粥麵「大夥頭煲仔飯」載譽歸來 滿足饗客渴望！
天氣逐漸轉涼，是時候吃個煲仔飯暖暖胃！一粥麵「大伙頭煲仔飯」現已載譽歸來，即叫即燒的煲仔飯採用頂級茉莉香米，飯粒分明帶嚼勁，入口帶有獨特飯香，翻開飯底更是煲仔飯的靈魂精粹，金黃飯焦香脆可口，再以秘製頭抽豉油提鮮，讓煲仔飯呈現出「焦、香爽、脆」的絕佳風味。由即日起，一系列令人垂涎的煲仔飯將輪流登場，當中包括兩款全新推出，以豉汁大鱔主打的「豉汁大鱔排骨煲仔飯」及「豉汁大鱔滑雞煲仔飯」，滿足饗客想食肥美白鱔又想啖啖肉的渴望，同時「黃金四寳煲仔飯」、「臘腸滑雞煲仔飯」和「鳳爪排骨煲仔飯」三款等經典組合亦乘勢回歸，總有一款適合你！
為慶祝「大伙頭煲仔飯」強勢回歸，一粥麵由11月10日至13日期間推出4天限定的雙11優惠，活動期間買任何煲仔飯即可獲贈$11現金券乙張，一於賞你再食！
為了將煲仔飯發揚光大，一粥麵將派出大伙頭煲仔飯推廣擔當「伙頭仔」快閃出巡，暢遊各區包括深入廟街一探煲仔飯的美味秘訣及文化，又親自到街市揀選新鮮食材，務求煮出色香味俱全的煲仔飯。「伙頭仔」更預告將於指定週末到馬鞍山新港城中心及旺角街頭大跳熱舞，想與「伙頭仔」交流合照記得bookmark活動詳情！
豉汁大鱔成為主角擔當 再配滑雞或排骨享盡雙重滋味 黃金四寶及經典系列載譽回歸
|豉汁大鱔系列是次的煲仔飯重點，不得不提以豉汁大鱔主打的新產品，包括「豉汁大鱔排骨煲仔飯」及「豉汁大鱔滑雞煲仔飯」，可謂這個秋冬不容錯過的暖笠笠滋味首選。「豉汁大鱔排骨煲仔飯」以軟腍甜美的新鮮大鱔遇上肉味甘香的靚排骨，以濃郁惹味豉汁醃製，保證啖啖滿足。焦香爽脆的黃金飯焦與大鱔鮮味更是天作之合，令人吃不停口。「豉汁大鱔滑雞煲仔飯」同樣令人愛不釋手，精選上盛滑雞，配以豉汁醃製令肉質倍加滑嫩。大鱔滑雞與生米於砂鍋燜煮的過程更會逼出魚肉和雞肉本身的鮮甜醬汁，自然融入米飯之中，香氣撲鼻之餘更令滋味昇華，再淋上秘製醬汁，炮製出美味與溫暖兼備的秋冬滋味。價錢堂食價：HK$65起外賣價（連煲）：HK$71起供應日期：豉汁大鱔排骨煲仔飯 – 即日起至11月13日豉汁大鱔滑雞煲仔飯 – 2023年11月14日至12月11日
|黃金四寳煲仔飯特盛黃金四寶強勢回歸，款款食材香氣撲鼻，包括入味排骨、鮮嫩滑雞、以及與煲仔飯絕配的臘腸同䶢蛋黃，為你打造冬日四重滋味享受。價錢堂食價：HK$58起外賣價（連煲）：HK$64起供應日期：即日起至2024年2月5日
|經典系列要數經典不敗的煲仔飯口味，又豈少得「臘腸滑雞煲仔飯」及「鳳爪排骨煲仔飯」？要品嚐地道煲仔飯滋味，熱辣辣、香噴噴的臘腸滑雞煲仔飯絕對是你的不二首選。由金黃飯焦、惹味臘腸、鮮嫩滑雞及秘製豉油等材料渾然一體，每一啖均能細嚐到臘味油香，滑雞與飯焦夾雜的軟嫩爽脆，保證一吃上癮。鳳爪排骨煲仔飯亦是很多人會選擇的完美組合，入口即化的鳳爪搭配軟嫩排骨，加入以煲仔飯御用的秘製醬汁，一同在冬日回味滿載暖意的港式風味。堂食價：HK$55起外賣價（連煲）：HK$61起供應日期：即日起至2024年2月5日
雙11優惠開催！ 食煲仔飯豪送$11現金券
煲仔飯作為地道的人氣美食，當然要一食再食！適逢雙11即將來臨，一粥麵由11月10至13日期間推出雙11食住賞優惠，活動期間惠顧任何煲仔飯，一粥麵即送你$11現金券，下次以至抵驚喜價再食過，實行越食越賞食！
「伙頭仔」火辣出巡 勁舞炒熱氣氛 遊歷港九新界搜羅煲仔飯的美味秘訣
為創造出一道完美的煲仔飯，一粥麵將派出期間限定煲仔飯推廣擔當「伙頭仔」，火辣出巡港九新界多個煲仔飯相關景點，發掘煲仔飯的美味秘訣及文化。「伙頭仔」更預告於11月11日和11月18日驚喜現身馬鞍山分店和旺角街頭大跳熱舞，與食客互動拍卡，並派發限定優惠券，向大家在秋冬季節送上暖笠笠的祝福。如果不想錯過「伙頭仔」的快閃之旅，便立刻bookmark定活動詳情！
|「伙頭仔」火辣出巡之旅
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火氣十足的「伙頭仔」蓄勢待發，以甚為貼地的煲仔飯發源地——香港廟街作為美食之旅的起點。「伙頭仔」迫不及待融入繁華夜市，穿梭橫街窄巷，尋覓煲仔飯的美味之道。
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於廟街飲飽食醉後，「伙頭仔」下一站出發到街市選購食材，首度來港的他亦要忙中偷閒，選擇乘搭天星小輪欣賞維多利亞港的美景，享受片刻寧靜和舒適之餘，亦興奮打卡放上Instagram 呃Like。
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為尋找時令食材，「伙頭仔」來到港島區的筲箕灣露天街市，感受地道鬧市風情之餘，亦不忘自己的重要任務，遊走多個檔口購選上乘的材料入饌！
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成功獲得煲仔飯美味秘笈後，「伙頭仔」急不及待回到一粥麵一展廚藝，製作一煲煲香氣四溢的煲仔飯予食客，更大跳熱舞與眾同樂，將絕頂的煲仔飯滋味及歡樂傳遞至每一間分店。
「大伙頭煲仔飯」主題巴士巡遊港九新界
另外期間限定的「大伙頭煲仔飯」主題巴士亦由即日起至12月4日期間遊走港九新界，大家只要登上主題巴士並用手機捕獲神秘QR Code，即可獲「大伙頭煲仔飯減$3」電子優惠券乙張，讓大家以驚喜價享用傳統風味的煲仔飯！
捕獲神秘QR Code即享煲仔飯折扣優惠
驚喜浪接浪，期間限定的「大伙頭煲仔飯」主題巴士由即日起至12月4日期間遊走港九新界，屆時大家除了可以拍照打卡外，更可登上主題巴士以手機捕獲神秘QR Code，即可獲「大伙頭煲仔飯減$3」電子優惠券乙張，一眾熱愛煲仔飯的饗客定必要緊貼一粥麵的最新宣傳！
|供應日期
|產品
|堂食價
|外賣價（連煲）
|即日起至2023年11月13日
|豉汁大鱔排骨煲仔飯
|HK$65起
|HK$71起
|即日起至2023年11月13日
|黃金四寳煲仔飯
|HK$58起
|HK$64起
|即日起至2023年11月13日
|臘腸滑雞煲仔飯
|HK$55起
|HK$61起
|即日起至2023年11月13日
|鳳爪排骨煲仔飯
|HK$55起
|HK$61起
|2023年11月14日至12月11日
|豉汁大鱔滑雞煲仔飯
|HK$65起
|HK$71起
|2023年11月14日至12月11日
|黃金四寳煲仔飯
|HK$58起
|HK$64起
|2023年11月14日至12月11日
|臘腸滑雞煲仔飯
|HK$55起
|HK$61起
|2023年11月14日至12月11日
|鳳爪排骨煲仔飯
|HK$55起
|HK$61起
|日期
|時間
|地點
|11月11日（六）
|7:00 – 7:30pm
|馬鞍山新港城中心分店
|11月18日（六）
|7:00 – 7:30pm
|旺角豉油街（近W Plaza/總統商業大廈）
|香港區分店
|小西灣商場三樓 307 及 308 號舖
|觀塘花園大廈玉蓮臺3座地下19-21號舖
|觀塘麗港城商場一樓85-88號舖
|藍田德田商場三樓303號舖
|匯景道8號匯景廣場26段(區1) 2號單位1C號舖
|油塘大本型地下二層LG205號舖
|黃大仙鳳德邨鳳德商場二樓204C號舖
|黃大仙竹園道15號竹園南邨竹園廣場一樓S112號舖
|牛池灣清水灣道45號彩雲(一)邨彩雲商場第二期三樓A325號鋪
|順利邨順利商場地下101A號舖
|黃埔天地奇妙坊(第1期)地下G2B號舖
|柴灣道233號新翠花園商場四層2A, 3A, 4A, 5A及9號舖
|長沙灣元州街303號元州邨一元洲商場地下G02及G02A號舖
|長沙灣道833號長沙灣廣場一樓101B號舖A部分
|荔枝角泓景匯1樓21號舖
|荔枝角寶輪街1號曼坊地下G08號舖
|新界區分店
|將軍澳新都城中心二期商場 UG001-003 號舖
|將軍澳都會駅地下 GL-001, GL-006及GL-007號舖
|將軍澳尚德邨尚德廣場二樓239A及239B號舖
|將軍澳連理街126號舖
|屯門青山公路青山灣段333號恒福商場2樓207,208 & 210號舖
|柴灣杏花村杏花新城地下G38號舖
|屯門鄉事會路2A號安定邨H.A.N.D.S.A 區地下A128號鋪
|屯門鳴琴路1號山景邨山景商場LG層121A號舖
|屯門屯隆街1號錦薈坊二層202及203號舖
|天水圍嘉湖一期一樓140-141號舖
|天水圍天盛苑天盛商場一樓L122號舖
|荃灣愉景新城第二層2034號舖
|葵涌邨葵涌商場110號舖 (即日起進行内部裝修，暫停營業直至另行通知)
|深井碧堤半島碧堤坊3樓3-4號舖
|青衣長發商場三樓319A號舖
|青衣青衣城2期地下G32-G33號舖
|香港北角英皇道560號健威坊LG樓層L9B, L9C及L9D號舖
|青衣美景花園商場3樓40-41, 59-60及70-71號舖
|沙田愉翠苑愉翠商場一樓115及116號舖
|沙田銀城街2號 沙田第一城 置富第一城．樂薈 地下G129號舖
|火炭樂景街2-18號銀禧花園銀禧薈三樓323A號舖
|馬鞍山新港城中心二樓2243號舖
|大埔寶鄉邨地下G02及G03號舖
|東涌及離島分店
|東涌東堤灣畔商場地下16號舖主要部分
|東涌迎康街1號昇薈一樓5-6號舖
|鴨脷洲海怡半島海怡廣場西翼一樓127號舖
|利東邨道5號利東邨利東商場二期地下206, 207, 208, 209及210號舖
|九龍區分店
|橫頭磡樂富廣場一樓1113及1114號舖
|九龍灣振華道20號安基商場地下G06號舖