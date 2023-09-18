百佳優惠碼2023年9月｜最新折扣碼大放送！
廣告
百佳最新優惠碼｜ParknShop百佳每週都會有不同優惠同折扣。想知點樣最抵、最著數？東方新地為大家送上2023年9月百佳最新優惠碼，幫大家慳盡每一分！
ParknShop百佳 9月最新優惠/著數懶人包
|網購優惠詳情
|優惠碼 Promo Code
|有效期
|【10%優惠】新客戶於PNS 網上消費 滿$350, 並使用送貨上門服務，在結帳時輸入優惠碼 – 即享9折優惠（最高$50折扣）。
|HD35
|有效期 31-12-2023
|【$70優惠】客戶於PNS百佳網購: 消費淨值滿$300, 並使用店取易服務, 在結帳時輸入優惠碼 – 9折 （最高享$30） + 另送1張 $40 門市電子優惠券(於下次買滿$400時使用)
|CNC34
|有效期 31-12-2023
|【92折】PNS網購會員優惠: 逢15號限定, 精選貨品買滿$800 – 92折
|MB15
|有效期 15-12-2023
|【9折】PNS網購消費淨值 滿$350, 使用送貨上門服務，在結帳時輸入優惠碼,可享9折優惠(最高可享$100優惠)
|NEW9
|有效期 31-12-2023
|【新客減$25】百佳折扣碼: 店取易新客優惠 買滿$250 -減$25 買滿$150 – 免費店取
|PNCC
|長期優惠
*優惠折扣可能會隨著官方推廣活動有所調整，價格以官網顯示為準
邊度可以搵到其他著數/優惠網？
東方新地生活為大家搜羅了香港不同的優惠同生活小貼士：即看
圖片來源：Shutterstock