百佳優惠碼2023年9月｜最新折扣碼大放送！

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百佳最新優惠碼｜ParknShop百佳每週都會有不同優惠同折扣。想知點樣最抵、最著數？東方新地為大家送上2023年9月百佳最新優惠碼，幫大家慳盡每一分！

ParknShop百佳 9月最新優惠/著數懶人包

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【$70優惠】客戶於PNS百佳網購: 消費淨值滿$300, 並使用店取易服務, 在結帳時輸入優惠碼 – 9折 （最高享$30） + 另送1張 $40 門市電子優惠券(於下次買滿$400時使用) CNC34 有效期 31-12-2023
【92折】PNS網購會員優惠: 逢15號限定, 精選貨品買滿$800 – 92折 MB15 有效期 15-12-2023
【9折】PNS網購消費淨值 滿$350, 使用送貨上門服務，在結帳時輸入優惠碼,可享9折優惠(最高可享$100優惠) NEW9 有效期 31-12-2023
【新客減$25】百佳折扣碼: 店取易新客優惠 買滿$250 -減$25 買滿$150 – 免費店取 PNCC 長期優惠

*優惠折扣可能會隨著官方推廣活動有所調整，價格以官網顯示為準

邊度可以搵到其他著數/優惠網？

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惠康和百佳有乜最新優惠？

惠康和百佳每個禮拜都會推出不同優惠與折扣，想知更多：惠康最新優惠 / 百佳最新優惠

圖片來源：Shutterstock

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