捉緊遊輪假期的尾巴！皇家加勒比海洋光譜號1月航線最後召集
唔洗擔心，遊輪旅遊為你提供一個簡單零煩惱的度假選擇！登上皇家加勒比的海洋光譜號，無需費心規劃交通住宿，一船盡享休閒、娛樂與美食，絕對是你放鬆身心的理想之選 ！船上體驗豐富多彩，從刺激的甲板活動到環球美食盛宴，每一刻都充滿驚喜。
一月份還有多個航線可供選擇，12月期間預訂船上項目還有高達4折優惠；預訂時輸入獨家優惠碼【GOSAIL50】，每房更可獲贈USD50船上消費額！立即把握最後機會，開啟你的海上假期 ！查看相關優惠
2026新年遊輪航線推介！
小編為大家精選了多個一月出發的遊輪航線，其中首推性價比之選：5晚越南雙城之旅，讓你以超值價格體驗越南順化、峴港的魅力 。
航線由香港啟德郵輪碼頭出發，第3日即抵達越南真美港。到埗後，你可以向南前往峴港，登上山茶山參觀全球最高的觀音像，或是探訪粉紅色的峴港大教堂 。你也可以選擇向北前往順化古都，欣賞七層高的天姥寺，或在皇城的城垛中漫步，感受歷史的氣息 。
旅遊貼士：在當地購物時，可以多光顧公平貿易商店，你的消費便能幫助到有需要的家庭；同時記得留意街邊小販出售的奢侈品牌是否正品！
航線推介 1 | 5晚越南雙城之旅｜順化、峴港（真美）
行程簡介：由香港出發，到訪越南真美港，探索順化及峴港兩大歷史名城 。
詳細行程：
- 第1天 ：香港 — 登船（預計離開：17:00）
- 第2天：海上航行
- 第3天：順化/峴港 (真美), 越南（預計到達：07:00）
- 第4天：順化/峴港 (真美), 越南（預計離開：18:00）
- 第5天：海上航行
- 第6天：香港（預計到達：06:30）
出發日期：
- 2026年1月11-16日（五晚）：$3,908/人起（內艙房，另設海景房、露台房、套房）
- 另設$839.00 港務費及稅項
- 即睇詳情
除了越南航線外，一月還有前往日本沖繩和石垣島的航線，以及適合週末快閃的短途旅程，讓你享受不同的海上風光 。
航線推介 2 | 5晚日本沖繩及石垣島之旅查看相關優惠
行程：香港出發，前往日本沖繩及石垣島，享受陽光與海灘
詳細行程：
- 第1天：香港 – 登船（預計離開：16:30）
- 第2天：海上航行
- 第3天：日本 – 沖繩 (那霸)（預計到達：11:59；預計離開：22:00）
- 第4天：日本 – 石垣島（預計到達：11:59；預計離開：20:00）
- 第5天：海上航行
- 第6天：香港（預計到達：06:30）
出發日期：
- 2026年1月18日-2026年1月23日（五晚）：$4,848/人（內艙房，另設海景房、露台房、套房)
- 另設$839.00 港務費及稅頂
- 即睇詳情
航線推介 3 | 2晚周末狂歡遊查看相關優惠
行程：香港出發，在海上享受一個無憂無慮的週末
出發日期：
- 2026年1月9-11日：$1,868/人（內艙房，另設海景房、露台房、套房）
- 2026年1月16-18日：$1,858/人（內艙房，另設海景房、露台房、套房）
- 另設$559港務費及稅項
- 即睇詳情
預訂以上航線均可享有同房第3、4位船費全免優惠；記得輸入獨家優惠碼【GOSAIL50】，每房可獲贈USD50船上消費額，讓你的旅程更添著數 ！
海洋光譜號：結合創新與豪華的海上度假宮殿
海洋光譜號作為皇家加勒比的超量子系列遊輪，以其巨大的規模和亞洲獨家的船上設施而聞名 。船上匯集了世界級的餐飲、娛樂和休閒活動，無論你是家庭出遊還是與摯愛同行，都能找到專屬的樂趣 。
環球美食薈萃
船上提供多樣化的餐飲選擇，從帆船自助餐廳的國際美食，到索倫特披薩店的經典意式薄餅，應有盡有 。若想升級你的味蕾體驗，更可選擇付費的特色餐廳，例如在「泉·日本料理」品嚐新鮮的壽司刺身，或是在「仙境坊創意餐廳」享受一場融合視覺與味覺的奇幻饗宴 。
動感刺激的船上體驗
喜歡挑戰的你，絕對不能錯過甲板上的各種刺激活動 。你可以在「iFly」甲板跳傘模擬器中感受無重力飛翔的快感，或是在「FlowRider」甲板衝浪器上挑戰自己的平衡力 。船上更有海上碰碰車、鐳射對戰等設施，讓你日夜都能盡情玩樂 。
極致寫意的放鬆時刻
想要享受寧靜的時刻，可以登上「北極星」觀景台，在離海平面300呎的高空，360度飽覽壯麗海景 。
此外，你也可以在日光浴場的泳池旁悠閒地喝一杯雞尾酒，或是在豪華劇院欣賞百老匯級別的精彩表演，享受一個完美的放空時光 。
把握最後機會，立即啟航！
一趟完美的旅行，是時候告別繁瑣的計劃，登上皇家加勒比海洋光譜號，體驗一場說走就走的海上假期 。立即把握一月份的最後召集優惠，以震撼價格享受無與倫比的遊輪體驗。別再猶豫，馬上預訂你的夢幻旅程吧 ！立即預訂你的海上假期