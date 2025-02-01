立春2025｜立春日期、意義 附還太歲和攝太歲期限
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立春2025｜立春的日期
立春2025｜立春象徵及傳統習俗
迎接春天的第一個節氣──立春，象徵著冬季的結束和新生的開始。這是農業社會中極具重要性的時刻，標誌著農耕季節的開始。立春除了代表著新的開始，也象徵著人們對新一年的期許和計劃。傳統上，人們會觀察立春當天的天氣，以此預測整年的農作物收成，體現了「雷不打春，今年一定好年冬」的民間信仰。
立春的習俗之一是「咬春」。人們會在立春當天食用春季時令的鮮蔬，以示迎接新春的到來。各地有不同的咬春習俗，例如咬生蘿蔔、品嚐五辛盤，或製作春捲、春餅等美食，並與親友共享，祈求身體健康、幸福美滿。
立春2025｜立春與生肖的計算方式
生肖和紀年是兩個系統，生肖應該從立春開始算起。按中國的曆法計算，12生肖的計算與天干地支有關系，所以在「論天干地支、計算廿四氣」的情況下，必須要等到「立春」到來，才算是新生肖的開始。
立春2025｜還太歲和攝太歲日子
記得還太歲需要在每年農曆年尾完成，一般會挑選在冬至前（2024年12月21日）或立春前（2025年2月3日）要完成！
而相反攝太歲應在立春後（2025年2月3日）開始進行，正月為最佳時間
蛇年運程2025合集：
蘇民峰2025蛇年運程｜麥玲玲2025蛇年運程｜關世華2025蛇年運程