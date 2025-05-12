韋綺姍教9歲小編做「未來好聲音」 自爆爵士世家童年Sing呢史｜童學尊訪
從選秀冠軍到樂壇常青樹
Rita老師以14歲之齡參加無綫電視業餘歌唱比賽中脫穎而出得到第二名，自此走上音樂路。到1982年，她18歲時，作為第一屆新秀歌唱大賽奪銀獎，與梅艷芳同屆出道。比賽後，Rita老師簽約唱片公司，1986年推出首張個人專輯《革命》，以充滿力量的嗓音和紮實的唱功迅速走紅。
「我小時候已經喜歡唱歌。其實我家人大部分都做音樂，是音樂人。」Rita老師向Gianna分享自己的音樂啟蒙。她的父親有一隊Band，經常到她家排練，所以小時候已經夢想自己可以成為其中一員就好了。在這樣的家庭環境中長大，Rita老師從小就浸淫在音樂氛圍裡：「我爸爸是玩爵士音樂的，所以我會聽Jazz比較多。」這種深厚的音樂底蘊，為她日後的歌唱事業奠定了堅實基礎。
跨越世代的音樂對話
在教學過程中，Rita老師展現出驚人的適應力。當小學員表示喜歡Billie Eilish和Taylor Swift時，這位資深歌手沒有固守自己的音樂偏好，而是驚喜地回應：「這麼小已經聽這些？你很厲害！」並分享自己童年時鍾愛Carpenters的經歷。這種跨越世代的音樂對話，正是Rita老師能夠與年輕學員建立連結的關鍵。
作為《中年好聲音》的評委，Rita老師對不同年齡層的學員都有獨到見解：「大人比較懂得多，你告訴他時，他很容易會吸收到。但小朋友有時有情緒問題，可能今天早起牀上學，學唱歌時已經很累，專注力不太好。」這種因材施教的能力，來自她多年來在舞台和教學現場累積的豐富經驗。
專業教學背後的藝術堅持
在教授腹式呼吸時，Rita老師展現出專業歌手對基本功的重視：「呼吸透過鼻子，慢慢吸氣，然後肚子…你這裡上得不對，先按扁。」這種對細節的堅持，正是她能夠在樂壇屹立數十年的秘訣。即使面對年幼學員，她也不降低專業標準，只是將複雜的技巧轉化為兒童能夠理解的語言和遊戲。
當師生合唱Doris Day經典名曲《Whatever Will Be, Will Be (Que sera, sera) 》時，Rita老師渾厚的嗓音與孩童清亮的聲線形成美妙的和聲。這首跨越半個世紀的經典，在她口中煥發新的生命力。演唱結束後，她不忘鼓勵學員：「做得好不好？給點掌聲，給自己掌聲！」這種既嚴格又溫暖的教學方式，正是Rita老師作為音樂導師的獨特魅力。
傳承與創新的音樂使命
如今，Rita老師將更多精力投入音樂教育。她對這位小學員的潛力給予高度評價：「今天我第一次見她，整首歌已經懂得唱了，她其實很有潛質。」以十分為滿分，她給出八分的肯定。更難能可貴的是，她對家長提出中肯建議：「給小朋友一點空間，讓他們先嘗試，不要太快阻止他們。」
從選秀冠軍到樂壇常青樹，從舞台表演者到音樂導師，Rita老師完成了藝術生命的華麗轉型。在那間充滿笑聲與歌聲的教室裡，我們看到的不僅是一位資深歌手對後輩的指導，更是一種音樂精神的傳承。正如她父親當年的爵士樂滋養了她的音樂生命，如今她也在用同樣的方式，培育著香港樂壇的未來之星。