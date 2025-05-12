韋綺姍教9歲小編做「未來好聲音」 自爆爵士世家童年Sing呢史｜童學尊訪

「嘩！哈哈哈哈——不是，這個不是麥克風，是那條線！」一陣清脆的童聲打破了錄音室的寧靜。九歲的小小編Gianna興奮地擺弄著設備，而站在她身旁的，正是香港樂壇傳奇歌手韋綺姍（Rita老師）。這位八十年代以渾厚嗓音和精湛唱功著稱的實力派歌手，如今正以音樂導師的身份，將自己四十餘年的舞台經驗傳授給下一代。

