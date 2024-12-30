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「中銀香港名人網球大師賽」眾星雲集 球星、 本地精英運動員及藝人分享網球喜悅

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多名即將出戰「中銀香港網球公開賽 2025」的球星聯同本地精英運動員及明星藝人於12月28日一同向社區宣傳網球這項適合大眾參與的運動。

四位網球王牌球員：世界排名第 19 位的卡真洛夫(Karen Khachanov)、2024 年瑞典網球公開賽 冠軍波捷斯(Nuno Borges)、中國內地新星商竣程和香港首席網球手黃澤林，以及「中銀香港網球公開賽 2025」賽事大使卡殊(Pat Cash)與胡霍特(Mark Woodforde)一同率領 10 位香港運動員及明星藝人於具代表性的維多利亞公園網球主場出席「中銀香港名人網球大師賽」。

網球 中銀 (左至右)商竣程、卡真洛夫、卡殊、中國銀 行(香港)個人數字金融產品部總經理周國 昌、許懷熙、 中銀香港貴賓、黃澤林、中國香 港網球總會會長鄭明哲、中國香港網球總會副 會長林少偉、胡霍特和波捷斯在「中銀香港名 人網球大師賽」後一同合照。（圖片來源：大會提供）
(左至右)商竣程、卡真洛夫、卡殊、中國銀 行(香港)個人數字金融產品部總經理周國 昌、許懷熙、 中銀香港貴賓、黃澤林、中國香 港網球總會會長鄭明哲、中國香港網球總會副 會長林少偉、胡霍特和波捷斯在「中銀香港名 人網球大師賽」後一同合照。（圖片來源：大會提供）

另外，「中銀香港網球公開賽 2025」亦將於 2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 5 日期間在同一球場舉行。香港游泳運動員歐鎧淳和唱作人林德信亦有到場參與「中銀香港名人網球大師賽」，鼓勵大眾透過網球運動提升身心健康。

當日出席活動的本地精英包括現役和已退役運動員，如羽毛球精英兼香港奧運代表葉姵延、游泳運動員及香港紀錄保持者劉紹宇、標槍運動員許懷熙等。各運動員以球技及創意上演了一場充滿趣味性的比賽。

網球 中銀 中國銀行(香港)個人數字金融產品部總經理周國昌（圖片來源：大會提供）
中國銀行(香港)個人數字金融產品部總經理周國昌（圖片來源：大會提供）

中國銀行(香港)個人數字金融產品部總經理周國昌表示：「中銀香港很榮幸再次冠名贊助 ATP 250 這項大型國際體育盛事，並成為中國香港網球總會(「網總」)的首席合作夥伴，攜手推動香 港網球發展及舉辦世界級體育盛事。今天很高興邀請了專業網球手、各界運動精英，以及我們尊貴 的來賓聚首一堂，以充滿創意的方式，一起體驗網球的樂趣。我們透過贊助這次名人網球大師賽， 旨在支持網總多元化的社區項目，推廣本地網球運動。」

網球 中銀 中國香港網球總會會長鄭明哲（圖片來源：大會提供）
中國香港網球總會會長鄭明哲（圖片來源：大會提供）

中國香港網球總會會長鄭明哲表示：「『中銀香港名人網球大師賽』是我們與中國銀行(香港)攜手合作的一個有意義活動。這活動不僅為球手們提供了一個在緊湊的比賽前放鬆的機會，還讓來自不同運動範疇的運動員相聚一堂，分享他們的運動員經歷與體驗，並在這個佳節期間推廣網球運動。」

鄭明哲續說：「一直以來，網總透過與不同的機構合作，讓網球運動於社區更加普及。這些 活動包括在香港推廣輪椅網球運動、與協康會合作支持不同能力的兒童啟發他們的潛能、 『橙球社區計劃』幫助已完成網總紅球網球訓練的兒童繼續深化訓練，以及透過網球訓練促進有特殊教育需要的學生融入主流學校的『躍動網球計劃』等。」

ATP 球員商竣程非常享受活動，他說：「在活動中使用的復古木製球拍的年資比我還大，但能夠與其他網球好手參加這個別開生面的活動真的很好，我很高興大家都能樂在其中。我期待在賽事期間再與大家見面。」

賽事大使卡殊表示：「這些年來我都來過香港多次，但我很高興今次是以大使身份再次回來 參加『中銀香港網球公開賽』。我很期待看到這些球手比賽，希望球場會全院滿座。今年的活動就是一個好的開始。」

網球 中銀 曾五次代表中國香港出戰奧運的游泳運動員歐鎧淳在「中銀香港名人網球大師賽」以禮物袋接網球。（圖片來源：大會提供）
曾五次代表中國香港出戰奧運的游泳運動員歐鎧淳在「中銀香港名人網球大師賽」以禮物袋接網球。（圖片來源：大會提供）

曾五次代表中國香港出戰奧運的游泳運動員歐鎧淳說：「我的生活一向以游泳為主。雖然我訓練時也會做其他運動和練習，但用派對帽、禮物袋及游泳水泡打網球絕對是第一次。今天的活動讓我有 機會與其他運動員交流，互相啟發，非常有意義。另外，作為一位運動員，我希望每位網球好手在未來一周的『中銀香港網球公開賽 2025』能夠發揮出最好的表現。」

網球 中銀 唱作人林德信作為超級網球迷很高興有機會在「中銀香港名人網球大師賽」上與 ATP 星級球手互動。（圖片來源：大會提供）
唱作人林德信作為超級網球迷很高興有機會在「中銀香港名人網球大師賽」上與 ATP 星級球手互動。（圖片來源：大會提供）

林德信表示同意：「相信大家也知道我非常熱愛網球。我經常打網球，也認為網球對身心都有好處。作為一名球迷，我非常期待在『中銀香港網球公開賽 2025』一邊觀賞賽事，一邊從職業網球手身上學習網球技術。」普及化網球運動是網總的使命之一。舉辦「中銀香港名人網球大師賽」等活動讓更多人關注香港網總協會—網總旗下的慈善機構。

網球 中銀 唱作人林德信和游泳運動員歐鎧淳（圖片來源：大會提供）
唱作人林德信和游泳運動員歐鎧淳（圖片來源：大會提供）

正賽將於 12 月 30 日開始，四位世界排名前 20 位的球手，包括衛冕冠軍盧比列夫(AndreyRublev)已確定參賽，而中國新星商竣程和布雲朝克特，以及香港首席網球員黃澤林也將上陣。
「中銀香港網球公開賽」是一項「M」品牌認可活動，協助提升香港作為亞洲體育盛事之都的形象。獲大型體育活動事務委員會頒發的「M」品牌，標誌著緊張、精彩、刺激的大型體育活動。

如欲查詢更多賽事及售票資訊，請瀏覽賽事網頁 www.hkmenstennisopen.com

圖片來源：大會提供、東方新地

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