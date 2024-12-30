「中銀香港名人網球大師賽」眾星雲集 球星、 本地精英運動員及藝人分享網球喜悅
四位網球王牌球員：世界排名第 19 位的卡真洛夫(Karen Khachanov)、2024 年瑞典網球公開賽 冠軍波捷斯(Nuno Borges)、中國內地新星商竣程和香港首席網球手黃澤林，以及「中銀香港網球公開賽 2025」賽事大使卡殊(Pat Cash)與胡霍特(Mark Woodforde)一同率領 10 位香港運動員及明星藝人於具代表性的維多利亞公園網球主場出席「中銀香港名人網球大師賽」。
另外，「中銀香港網球公開賽 2025」亦將於 2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 5 日期間在同一球場舉行。香港游泳運動員歐鎧淳和唱作人林德信亦有到場參與「中銀香港名人網球大師賽」，鼓勵大眾透過網球運動提升身心健康。
當日出席活動的本地精英包括現役和已退役運動員，如羽毛球精英兼香港奧運代表葉姵延、游泳運動員及香港紀錄保持者劉紹宇、標槍運動員許懷熙等。各運動員以球技及創意上演了一場充滿趣味性的比賽。
中國銀行(香港)個人數字金融產品部總經理周國昌表示：「中銀香港很榮幸再次冠名贊助 ATP 250 這項大型國際體育盛事，並成為中國香港網球總會(「網總」)的首席合作夥伴，攜手推動香 港網球發展及舉辦世界級體育盛事。今天很高興邀請了專業網球手、各界運動精英，以及我們尊貴 的來賓聚首一堂，以充滿創意的方式，一起體驗網球的樂趣。我們透過贊助這次名人網球大師賽， 旨在支持網總多元化的社區項目，推廣本地網球運動。」
中國香港網球總會會長鄭明哲表示：「『中銀香港名人網球大師賽』是我們與中國銀行(香港)攜手合作的一個有意義活動。這活動不僅為球手們提供了一個在緊湊的比賽前放鬆的機會，還讓來自不同運動範疇的運動員相聚一堂，分享他們的運動員經歷與體驗，並在這個佳節期間推廣網球運動。」
鄭明哲續說：「一直以來，網總透過與不同的機構合作，讓網球運動於社區更加普及。這些 活動包括在香港推廣輪椅網球運動、與協康會合作支持不同能力的兒童啟發他們的潛能、 『橙球社區計劃』幫助已完成網總紅球網球訓練的兒童繼續深化訓練，以及透過網球訓練促進有特殊教育需要的學生融入主流學校的『躍動網球計劃』等。」
ATP 球員商竣程非常享受活動，他說：「在活動中使用的復古木製球拍的年資比我還大，但能夠與其他網球好手參加這個別開生面的活動真的很好，我很高興大家都能樂在其中。我期待在賽事期間再與大家見面。」
賽事大使卡殊表示：「這些年來我都來過香港多次，但我很高興今次是以大使身份再次回來 參加『中銀香港網球公開賽』。我很期待看到這些球手比賽，希望球場會全院滿座。今年的活動就是一個好的開始。」
曾五次代表中國香港出戰奧運的游泳運動員歐鎧淳說：「我的生活一向以游泳為主。雖然我訓練時也會做其他運動和練習，但用派對帽、禮物袋及游泳水泡打網球絕對是第一次。今天的活動讓我有 機會與其他運動員交流，互相啟發，非常有意義。另外，作為一位運動員，我希望每位網球好手在未來一周的『中銀香港網球公開賽 2025』能夠發揮出最好的表現。」
林德信表示同意：「相信大家也知道我非常熱愛網球。我經常打網球，也認為網球對身心都有好處。作為一名球迷，我非常期待在『中銀香港網球公開賽 2025』一邊觀賞賽事，一邊從職業網球手身上學習網球技術。」普及化網球運動是網總的使命之一。舉辦「中銀香港名人網球大師賽」等活動讓更多人關注香港網總協會—網總旗下的慈善機構。
正賽將於 12 月 30 日開始，四位世界排名前 20 位的球手，包括衛冕冠軍盧比列夫(AndreyRublev)已確定參賽，而中國新星商竣程和布雲朝克特，以及香港首席網球員黃澤林也將上陣。
「中銀香港網球公開賽」是一項「M」品牌認可活動，協助提升香港作為亞洲體育盛事之都的形象。獲大型體育活動事務委員會頒發的「M」品牌，標誌著緊張、精彩、刺激的大型體育活動。
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