Le Dessert 2023聖誕甜點系列 滿足您的節日味蕾

Le Dessert 悉心為冬日佳節打造了2023年聖誕甜品系列。這些獨特的法式甜點，以其柔軟的質地和新鮮的口感讓人難以忘懷，專為各種聖誕慶典量身定做。無論是親密的晚餐、家庭聚會或公司派對，您都能在這裡找到最適合的精緻甜點。現代法式甜品Le Dessert 將現代巴黎風情注入栗子蛋糕、聖誕樹幹造型蛋糕和聖誕金字塔甜品等節日經典甜品，使甜品充滿了聖誕節的氛圍。在法文中，「bûche」指聖誕樹幹造型蛋糕，是一款傳統法國聖誕甜品。Le Dessert 為香港的客戶提供了一種更健康的版本，這款蛋糕既輕盈又無添加糖。它由Le Dessert 自家製作的「Genoise」朱古力海綿蛋糕、無糖朱古力牛奶和榛果朱古力製成的甘納許蛋糕、糖粉奶油餅乾捲組而成，並搭配榛果朱古力醬和焦糖醬。外層鋪有如絲般滑順的朱古力，並裝飾著朱古力片、榛果朱古力醬和焦糖醬。