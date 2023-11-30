Le Dessert 2023聖誕甜點系列 滿足您的節日味蕾
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Le Dessert 悉心為冬日佳節打造了2023年聖誕甜品系列。這些獨特的法式甜點，以其柔軟的質地和新鮮的口感讓人難以忘懷，專為各種聖誕慶典量身定做。無論是親密的晚餐、家庭聚會或公司派對，您都能在這裡找到最適合的精緻甜點。現代法式甜品Le Dessert 將現代巴黎風情注入栗子蛋糕、聖誕樹幹造型蛋糕和聖誕金字塔甜品等節日經典甜品，使甜品充滿了聖誕節的氛圍。在法文中，「bûche」指聖誕樹幹造型蛋糕，是一款傳統法國聖誕甜品。Le Dessert 為香港的客戶提供了一種更健康的版本，這款蛋糕既輕盈又無添加糖。它由Le Dessert 自家製作的「Genoise」朱古力海綿蛋糕、無糖朱古力牛奶和榛果朱古力製成的甘納許蛋糕、糖粉奶油餅乾捲組而成，並搭配榛果朱古力醬和焦糖醬。外層鋪有如絲般滑順的朱古力，並裝飾著朱古力片、榛果朱古力醬和焦糖醬。
這款蛋糕有三種尺寸供選擇，價格從港幣450元起。聖誕金字塔是一道可食用的藝術品，猶如一棵瑰麗的聖誕樹，絕對是派對中的焦點。每個金字塔精心鑲嵌兩種口味的泡芙：紅色的雲呢拿鮮奶油與漿果泡芙和綠色的開心果鮮奶油泡芙，加上聖誕朱古力作裝飾，豐富又吸引。內部隱藏的高級冰塔確保甜點新鮮度，讓您品嚐的每一刻都是最佳狀態。甜品提供三種尺寸作選擇，14寸的聖誕金字塔價格從港幣850元起。此外，Le Dessert 也重新演繹了香港的經典栗子蛋糕，品牌新創作的栗子蛋糕由多層栗子奶油和栗子海綿蛋糕組成，中間裹有肉桂啤梨醬和糖漿浸泡的栗子，口感豐富，層次分明。蛋糕外覆雲呢拿鮮奶油，並以栗子和金葉作點綴。栗子蛋糕提供兩種尺寸供選擇，價格從港幣450元起。甜點禮賓服務與免費送貨Le Dessert 不僅重視甜品的品質，同時更致力於提供優質的服務。作為香港最受歡迎的法式甜品品牌以及首屈一指的網路甜品店，Le Dessert 提供一種與眾不同的客戶體驗。顧客可以選擇在網站上，或透過 WhatsApp 的甜品禮賓部來下訂單，產品將由 Le Dessert 的專屬甜品車隊親自送上門。因此，Le Dessert 可以確保準時將產品送達香港的任何地方，並且是唯一一家提供當日以及聖誕日送貨的網路甜品店。訂單金額超過港幣600元，即享受免費送貨服務。售價與銷售詳情Le Dessert 2023聖誕系列將於12月13日至12月31日有限量供應。詳細的甜品介紹、尺寸和售價可於 https://www.ledessert.com/collections/2023-christmas-collection查詢。
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