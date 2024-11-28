聖誕好去處｜北角匯 X Dustykid 塵 全港首個「寵愛動物文句展」3大亮點由外到內洗滌心靈

今個冬日，北角匯將與本地療癒系圖文創作品牌 Dustykid塵 聯乘，於11月21日至2025年1月1日舉辦全港首個「寵愛動物文句展」，當中有塵與寵物的內心故事首度亮相，大家可置身「塵家」主題場景中，細閱多幅治癒系插畫和溫馨文句，向那些一直支持和安慰我們的「可愛靈魂」表達謝意，共度一個最治癒窩心的聖誕節！

