聖誕好去處｜北角匯 X Dustykid 塵 全港首個「寵愛動物文句展」3大亮點由外到內洗滌心靈
今個冬日，北角匯將與本地療癒系圖文創作品牌 Dustykid塵 聯乘，於11月21日至2025年1月1日舉辦全港首個「寵愛動物文句展」，當中有塵與寵物的內心故事首度亮相，大家可置身「塵家」主題場景中，細閱多幅治癒系插畫和溫馨文句，向那些一直支持和安慰我們的「可愛靈魂」表達謝意，共度一個最治癒窩心的聖誕節！
走進「塵家」 感謝拯救過我們的可愛靈魂
是次展覽將打造成「塵與寵物的家」，展覽中，Dustykid 作家陳塵 (Rap Chan ) 全新創作了25幅塵文句及插畫，描繪出我們與寵物的溫馨日常，表達了對小動物無盡的愛，感受幸福療癒感。
此外，展區中設有「擦亮心靈」客廳，可率先欣賞首部「塵和貓貓劇場」動畫短片；及可於展區內免費借閱塵書，讓你於客廳內小休，洗擦心中塵埃。
帶毛孩投入「塵聖誕活動」 FUN享美味和愛
想向主子表達感謝，與牠們一起來開party吧！北角匯預備了4場「塵聖誕 Pawty」，讓你的毛孩在塵主題聖誕飯廳內，享用豐富「塵」主題甜點及由「活Litm」寵物餐廳提供的聖誕大餐；期間，5呎高「巨塵」亦會現身，與毛孩們近距離接觸，與參加者開心合照。
如果想親手炮製美味聖誕禮物給愛寵？切勿錯過以「塵」為主題的「寵物甜點」DIY工作坊！
聖誕版「巨塵」夥拍聖誕老人快閃巡遊+親繪塵聖誕卡
今個聖誕，Dustykid「巨塵」將換上聖誕裝，聯同聖誕老人於指定日子快閃北角匯，送上聖誕抱抱與祝福！
憑場內消費換取塵聖誕卡，並可使用現場提供的填色工具及塵印章等，自行創作出獨一無二的心意卡，趁佳節向重要的人傳達愛意和關懷。
期間限定店 超過90款全新塵精品首次曝光
觀展及參與活動後，更可入手治癒精品陪伴生活日常。今個聖誕，「塵期間限定店」為各位粉絲準備了大量窩心精品以供選購，當中超過90款為全新設計及推出，特別推介超萌絨毛塵公仔、出街必備的塵文句幻彩透明袋以及塵筆記本，實用又可愛，無論送給他人抑或自己都是最佳禮物！
限定店內更包括首次亮相「寵愛動物」系列匙扣，各位大可帶同家中主子親自到場探店，為可愛們揀選最貼心聖誕禮物！