薪酬趨勢｜2024年香港打工仔平均加薪3.2% 三成機構尚決定明年是否加薪
展望本港下一年度的薪金調整情況，香港人力資源管理學會會長孔于人指出，逾六成受訪公司計劃在2025年進行加薪，平均加幅為3.6%，他形容數據顯示「明年情況不算差」。此外，約3%的機構預計會凍薪，剩餘33%的機構尚未決定是否調整薪酬。
2024年基本薪酬調整
本會於今年1月至9月期間訪問了186間來自12個不同行業的機構，涵蓋約107,400名全職受薪員工。根據提供數據的機構顯示，91.7%的機構在今年實施了加薪，而8.3%的機構則選擇凍薪。另外，大灣區不同行業整體調薪率達4.8%，其中高科技互聯網、醫藥健康、能源化工行業調薪率排前三名。
企業3大薪酬調整考慮因素
企業會根據多項因素決定薪酬調整幅度，「公司表現」今年繼續位列首位，有 82%僱主視 之為主要考慮因素；「僱員個人表現」排名第二，相較於去年的 46%，增加了 13 個百分點 至今年的 59%，這可能反映了僱主對於僱員個人貢獻的重視，並透過加薪作為提高員工工 作表現的動力。而「市場 / 競爭對手的薪酬調整幅度」則較去年下跌一位，位列第四名； 較去年下降 8 個百分點至 29%，顯示僱主更著重以內部因素來評估薪酬調整。
凍薪僱員比例較去年上升13個百分點
調查亦發現，今年獲得加薪的僱員比例為80.2%，受到凍薪影響的僱員比例為19.8%，較去年提高了13個百分點。此外，根據企業規模的劃分，小型企業（聘用不足100名僱員）、中型企業（聘用100至1,000名僱員）及大型企業（聘用超過1,000名僱員）的平均加薪幅度分別為3.1%、3.0%及3.2%。
2025年薪金調整展望
根據調查，展望香港市場在2025年的薪金調整趨勢，選擇加薪的公司比例為63%，平均加幅為3.6%。孔于人表示：「目前數據顯示最艱難的時期已經過去，並且出現了曙光」，這或與企業對未來經濟環境的信心及對吸引和留住人才的重視有關。
在大灣區方面，31.3%的機構計劃明年為僱員加薪，另有12.9%的機構預計會凍薪，其餘55.9%的機構尚未決定是否進行薪酬調整。根據提供數據的機構顯示，該區域的平均加薪幅度為4.7%，較全國整體平均加薪幅度高出0.1個百分點。