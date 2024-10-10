薪酬趨勢｜2024年香港打工仔平均加薪3.2% 三成機構尚決定明年是否加薪

香港人力資源管理學會與中智管理咨詢有限公司今日（10日）公佈「2024年薪酬趨勢調查」結果，顯示2024年香港及大灣區僱員的加薪幅度輕微下滑，兩地僱主對2025年的加薪調整則顯得更加謹慎。本港僱員的平均加薪幅度為3.2%，較去年下降0.6個百分點。

