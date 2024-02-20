蘇民峰2024龍年運程｜12生肖整體運勢一覽！事業/感情/財運/健康
蘇民峰2024龍年12生肖運程 農曆立春日子
- 2023年兔年（癸卯年）「冬至」西曆日期是12月22日（星期五）
- 2024年龍年（甲辰年）「立春」西曆日期是2024年02月04日
- 2024年龍年（甲辰年）「初一」西曆日期是2024年02月11日
屬龍今年犯太歲？屬龍今年幾歲？2024屬龍生肖年齡對照表！屬龍性格特質
蘇民峰2024龍年12生肖運程
屬龍運程|屬蛇運程|屬馬運程
屬羊運程|屬猴運程|屬雞運程
屬狗運程|屬豬運程|屬鼠運程
屬牛運程|屬虎運程|屬兔運程
資料來自:蘇民峰2024龍年運程書 由蘇民峰師傅授權轉載
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屬龍運程2024 –犯太歲年
屬龍者今年為犯太歲年，小人是非會比去年大大提升，勿一時不悅與人相爭；容易出現悲觀負面情緒。今年吉星全無，凶星有「劍鋒」、「伏戶」易有身體損傷。屬龍2024詳細運程
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屬蛇運程2024 – 桃花年
屬蛇者今年為桃花生肖，人緣運比去年佳，事業運亦起到正面作用，今年吉星有「太陽」，易得男貴人相助，凶星有「晦氣」、「劫煞」，情緒易受影響及破財。屬蛇2024詳細運程
屬馬運程2024
屬馬者今年並無刑沖，亦非桃花相合生肖，人緣運不及去年佳，但是非也不多。吉星有「八座」、「天解」、「解神」，有利地位提升及逢凶化吉，凶星有「血刃」、「羊刃」，手腳易有損傷，容易控制不了情緒而大發脾氣。屬馬2024詳細運程
屬羊運程2024 – 胃腸流行疾病年
屬羊者今年為胃腸流行疾病年，需注意飲食；亦為個人力量得財年，事業上工作量會增加，自僱人士能直接受惠；吉星有「太陰」易得女性貴人扶助，凶星有「囚獄」今年是非較多，如抽煙、過馬路等都要遵守規則，勿惹官非。屬羊2024詳細運程
屬猴運程2024 –三合年
屬猴者今年三合年，人緣、感情、事業等都較為穩定。同時今年也是貴人舒服得財月，放慢一下腳步是適宜的。吉星「三台」有利地位提升，凶星「飛符」、「官符」、「年符」突如其來的官非是非、人事不和。屬猴2024詳細運程
屬雞運程2024 –太歲相合年
屬雞者今年是太歲相合年，惟去年為沖太歲生肖，會影響至農曆二月，農曆三月起各樣事情都會比去年穩定，事業、感情、住屋出現變化機會較低；今年同為貴人舒服懶年，放慢一下腳步也適宜的；吉星「地解」可化解凶星之力讓大事化小、小事化無、「歲合」易得貴人相助、「月德」逢凶化吉，凶星有「咸池」為霧水桃花星、「死符」有小疾病。屬雞2024詳細運程
屬狗運程2024 – 沖太歲
屬狗者今年為沖太歲年，各樣事情都容易出現不穩定因素；今年同為個人力量得財年，事業上工作量會增加，自僱人士能直接受惠；今年吉星有「月空」能化凶星之力，讓大事化小、小事化無，「凶星」有「大耗」大破財，可計劃長途旅行，應掉破財星、「歲破」沖太歲，易有意外損傷，可在農曆六月及十二月去捐血、洗牙。屬狗2024詳細運程
屬豬運程2024 – 紅鸞桃花年
屬豬者今年紅鸞桃花年，人緣運比過去兩年更好；今年同是權力地位提升年，不妨大力爭取公司內部升遷；吉星「紫微」、「龍德」貴人星，人緣運佳易得貴人相助、凶星「亡神」代表失物易遺失生活上的東西。屬豬2024詳細運程
屬鼠運程2024 –權力地位提升年
屬鼠者今年是權力地位提升年，上班一族可大力爭取公司內部升遷，今年肖鼠相合年，人緣運不錯，易獲貴人暗中相助；吉星「金匱」有利錢財積聚、「將星」有利權力提升，凶星「飛刃」突如其來的意外損傷，惟本年沒有刑沖，遇嚴重意外機會不大。屬鼠2024詳細運程
屬牛運程2024 – 小心胃腸、腹部之病
屬牛者今年唯一要注意的是胃腸、腹部之病，小心飲食，不要給自己太多壓力；今年同為個人力量得財年，事業上工作量會增加，自僱人士能直接受惠；今年吉星有「福星」、「福德」得貴人扶助，凶星「卷舌」易與人有口舌之爭、「陰煞」女人小，故要提防女性小人，盡量少與人結怨。屬牛2024詳細運程
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屬虎運程2024 –遙合生肖財運佳
屬虎者今年為遙合生肖，易有遠方貴人扶助，對對外工作者有幫助，人緣方面雖不及去年佳，但也不是小人特別多的年份；今年屬虎者為財運年，為十二生肖中之冠，對從商一族幫助最大；吉星「驛馬」有遷移外出變動之象，凶星「天哭」心情不佳易哭，但有時也是減壓的良方。屬虎2024詳細運程
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屬兔運程2024 – 太歲相穿
屬兔者今年為太歲相穿生肖，一點點小是小非在所難免，惟與去年犯太歲相比，今年可以不理，惟今年卯辰相穿，農曆二、三月皮膚及腸胃方面要稍為小心；今年同為財運年，除屬虎以外就屬兔者較佳；吉星「陌越」有利地位提升、凶星「病符」小疾病，注意皮膚及腸胃問題就可以了。屬兔2024詳細運程
撰文、資料來源：《蘇民峰2024龍年運程書》由蘇民峰師傅授權轉載
今年《蘇民峰2024龍年12生肖》內容包羅萬有
- 除了十二生肖運程以外，亦包含各類運程、趨吉避凶改運法：
- 龍年運程特別注意事項及出生人士運程與改名宜忌。
- 龍年風水：八字計算香港地運、風水計算世界地運、五行化動土局、流年風水佈局、每月風水佈局、特別風水佈局，如催財局、催桃花人緣局、催文昌考試局、催喜慶姻緣局、大門地氈顏色旺宅化病方法、每方位風水佈局等。
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