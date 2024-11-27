做好退「優」理財部署 保單逆按、安老按揭助自製長糧
香港曾連續多年蟬聯全球最長壽的地區，居民的預期壽命延長，加上生育率持續偏低，令本地近年人口老化的趨勢急劇加速。長者人口在退休保障、健康醫療、長期照顧、活躍晚年及長者社會參與上的需要遽增，不可避免地在社會、家庭以至個人層面都將引發了一系列問題，其中最關鍵的，必定是銀髮族如何做好退休部署。
根據永明金融的《規劃退休生活：從容面對未來》調查結果，香港上班族預計在66歲退休，比現今退休人士的平均退休年齡（61歲）延後五年。12%的未退休人士已經延遲了退休計劃，而9%的已退休人士也做出了同樣選擇，這反映了經濟環境和個人狀況的持續變化。此外，對於目前花費高於預期的退休人士來說，57%表示生活開支增加，43%則指出醫療費用上升。面對這種情況，不少人不得不削減支出（71%），甚至放棄某些治療（57%）。這些調查結果反映出香港市民在退休規劃方面的顯著缺口。
此外，香港人口高齡化的趨勢愈發明顯，且速度近年來加快。根據政府統計數據，2021年65歲或以上的長者佔本地總人口比例約為兩成，預計到2046年，每三人中便有一位是65歲及以上長者。
香港永明金融有限公司人壽及康健業務總經理楊娟表示：「退休是人生的重要階段，面對人口高齡化的挑戰，全面的退休規劃至關重要。我們非常高興能與按揭證券公司合作，為退休規劃提供更多彈性，使我們的理財顧問團隊能夠根據客戶的需求，制定更全面的退休財務規劃。我們期望透過360退『優』策劃的多元化產品和服務，幫助客戶建立終身理財保障，助力他們實現理想的退休生活。」
香港按揭證券有限公司執行董事兼總裁李令翔則表示：「保單逆按計劃及安老按揭計劃協助退休人士將壽險保單或住宅物業轉化為每月穩定收入，從而提高退休生活質素。我們很高興與Sun Life永明合作，讓更多有需要的客戶了解保單逆按計劃及安老按揭計劃，共同促進退休規劃市場的發展。」