暑假即將完結，準備回歸校園！ASUS Mobile HK 開學優惠即日至 9 月 6 日
至潮人氣電競旗艦：ROG Phone 7 折扣高達 $1000 重新定義電競手機新標準，運用異材質切割設計的最新電競旗艦 ROG Phone 7， 配備市面上頂規高通 Snapdragon® 8 Gen 2 旗艦級處理器，加上 165 Hz AMOLED 螢幕，遊戲體驗順暢無比；最新 GameCool 7 散熱系統，透過加大液態均溫板和石墨片，散熱效能極致提升；新設 4 大獨家遊戲軟件功能，更照顧玩家遊戲體驗！ROG Phone 7 (16GB/512GB) 限定優惠價：$7,998，(原價: $8,998) 優惠期間更加送專用 DEVILCASE 保護殼及原廠抗菌保護貼 (總值：$488)。
高性價比娛樂首選 ROG Phone 6D 折扣高達 $2,600 ROG Phone 6D 搭載聯發科技天璣 9000+ 處理器；用上 6.7 吋 165Hz 刷新率 AMOLED 螢幕，螢幕表現流暢自然！配備市面上鮮有嘅 16GB RAM，多工處理效率更勝一籌；加上 6000mAh 超大電量提供超長續行能力，長時間使用亦沒有問題！其對稱式雙揚聲器經 Dirac 音響專家調音，重現立體臨場聲效，視聽娛樂享受極致昇華，ROG Phone 6D (16GB/256GB) 限定優惠價：$5,498 (原價: 7,998) ，優惠期間更加送散熱必備空氣動力風扇 6 (價值：$699) 。
單手最強旗艦：Zenfone 10 折扣高達 $400 Zenfone 10 承襲上代單手使用設計語言，輕巧機身蘊含強大效能！採用 2023 最 新 高 通 Snapdragon® 8 Gen 2 處 理 器 、 配 備 5.9 吋 120Hz AMOLED 螢幕及 IP68 防水防塵認證，遊戲時更可提升至144 Hz 螢幕更新率！新升級六軸防手震 Hybrid 2.0 雲台， 在 OIS 及 EIS 兩者配合，不但能拍 攝 出 穩 定 清 晰 成 像 ， 更 可 保 留 最 大 可 視 範 圍 ； 其 前 鏡 頭 亦 升 級 用 上 RGBW 技術，即使在低光源環境下，自拍成像依然明亮立體！ Zenfone 10 (8GB/128GB) 限 定 優 惠 價 ： $5,298 ( 原 價 : 5,698 ； Zenfone 10 (8GB/256GB) 限 定 優 惠 價 ： $5,798 ( 原 價 : $5,998) ； Zenfone 10 (16GB/512GB) 限定優惠價：$6,798 (原價: $6,998)，優惠期間選購任一
Zenfone 10 型號更加送 Verbatim 5000 mAh 無線流動充電池 (價值：$278)。
NOTES TO EDITORS ASUS Mobile HK Facebook: https://www.facebook.com/asusmobile.hk/ [關於 ASUS] ASUS 為美國《財富》雜誌評比「世界最受推崇企業之一」，致力於開創包括智慧機器人 Zenbo、智能手機 ZenFone、極致輕薄筆電 ZenBook 等全方位串聯 AR、VR 及物聯網科技之系列產品及零組件，為消費者打造現代與未來智慧生活全新風貌。ASUS 全球員工數超過 17,000 人，並擁有世界級研發菁英超過 5,500 人，以「追尋無與倫比」為品牌精神，堅持卓越創新與高品質，於 2016 年海內外共獲得 4,385 個獎項，全年營業額達 133 億美元。 ｜