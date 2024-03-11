陳國邦劉若寶出席「登山善行2024」支持善寧會年度籌款盛事
一向熱心公益活動的陳國邦表示：「很榮幸可以代表集團參加這個非常有意義的 籌款活動，早前忙於參與電影《怒火漫延》拍攝，比較少做運動，很開心可以呼 吸大自然空氣，見到那麼多參加者一起健步行，有些更會挑戰 20 公里長途路線， 自己都『心郁郁』想試一試。今次籌款是支持善寧會為晚期病人提供適切的寧養 紓緩服務，令晚期病患有尊嚴地走過最後一程，亦會照顧家屬的心靈需要。我自 己也感受甚深，因為曾經經歷過身體不適要做手術，明白病人與他們的家屬都承 受著很大的壓力。希望可以出一份力，讓大眾認識善寧會的服務，讓更多有需要 人士得到幫助。」
劉若寶（Polly）表示從今日活動中認識到寧養的重要性：「早前參與電影拍攝， 劇本中有關於探討對人與人關係和生與死的看法，令自己開始反思日後老了會有 什麼打算，如何可以減少自己和家人將來需要面對的壓力；知道善寧會服務提供 涵蓋身、心、社、靈的支援，是一個善舉。希望自己可以爲這個籌款活動添上一 份熱情與力量，同時希望今日所有參加的善心人士及公司同事都能夠盡情享受到 『行』善的樂趣！」
英皇慈善基金通過步行籌款宣揚積極人生
英皇集團一直以積極的企業力量宣揚主席楊受成博士所提倡的「善在人為，行有 餘力，就得回饋」的理念。英皇慈善基金自2001年起一直支持善寧會舉辦的「登山善行」活動，今年繼續成為活動鉑金贊助機構，攜手社會賢達、熱心企業及公眾一起通過步行籌款宣揚積極人生，支持善寧會的善終工作。同時，英皇慈善基金每一年更會組織企業隊伍參與其中，希望鼓勵集團員工身體力行回饋社會。
有關英皇慈善基金
英皇慈善基金於 1997 年成立，致力推動建構可持續發展健全社會，強調世界共 融，提倡身心靈全人健康。基金曾與不同團體合作，撥款舉辦及參與多項活動， 覆蓋範圍廣泛，包括教育、醫療、文化、環保等 其中又以教育一環尤為著力， 於香港十二所註冊大學設「英皇慈善基金獎學金」，並捐助多個內地教育基金， 包括「中國司法部教育基金」、「中國政法大學楊受成法學教育基金」、「北京大學 教育基金」及「廈門教育基金」等，讓成績優秀的得到獎勵、清貧失學的得到復 學。英皇慈善基金在策動英皇集團員工參與義工服務方面亦不遺餘力，一年多次 舉辦及參與不同活動，提供財政及人力支持，足跡遍及內地及香港多地。有關詳細資料，請瀏覽其網站：www.emperorgroup.com/tc/emperorfoundation/