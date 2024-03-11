陳國邦劉若寶出席「登山善行2024」支持善寧會年度籌款盛事

英皇娛樂藝人陳國邦（Power）及劉若寶（Polly）在昨日（03/10）早上於大潭郊野公園出由善寧會舉行，並由英皇慈善基金鉑金贊助的年度籌款盛事 「登山善行 2024」，當日與一眾嘉賓主持鳴槍起步禮，為數百位健兒打氣！而當中更包括英皇集團企業隊伍，以行動支持善寧會提供的寧養紓緩及善別輔導服務，爲晚期患者帶來溫暖和關愛，陪伴他們安然走過人生最後的時光。