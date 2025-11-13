曾立志做家庭主婦 心態致勝 遇困難即解決 馬木蘭貼心管理哲學：從顧客需要出發
Michelle由時裝到護膚產品生意，再成功推廣法國美食，她的工作就是準繩及優雅地從外到內，帶出我們生活中的美與好。
「中學時期我好鍾意睇書，特別係小說，好容易投入當中角色，書中人物成為我的人生藍圖。我原本打算做家庭主婦，成為一位知性嘅女性，幫老公打理好屋企，但一入大學諗法就改變。」Michelle說。
她在中大主修歷史，跟喜歡看小說可有關連？
「有。」她續道：「修讀歷史需要睇好多文字，亦要代入情境去分析。中學時其中一位班主任係歷史老師，雖然佢著長衫，但教法好現代，從來唔會叫我哋背書，而係去分析歷史，咁樣嘅學習模式令我輕易取得高分。中學嘅歷史科，除咗multiple choice就係寫文。如果我腦裡面有一個好清晰嘅timeline，其實multiple choice好容易。寫文方面，只要中 point就有分，我當年回答題目習慣用point form作答，所以亦比較得心應手。」
不想浪費學習機會
她的高分數，絕對來自強勁的組織及分析力，「有冇一刻諗過教書？」我問。
「我冇排除過，不過大學一年級就打消咗呢個念頭，有兩個原因：第一，我入大學雖然主修歷史，但仲有好多嘢想學，唔學好浪費，所以亦讀過computer science、日文、geography、法文、英文、accounting。」用盡每寸光陰去學習的她，大學時代一天可上六至八堂，而且還在拍拖，十分忙碌。「其實我唔夠時間溫書，時間管理得唔係幾好，但我習慣上堂盡量去記同理解，務求喺課堂中學識佢。」
Michelle報考中文大學歷史系同時，也報了理工學院（現：理大）的時裝設計，但因中大面試及取錄在先，便放棄了理大。「我鍾意fashion，但我又冇讀design，因為咁我選擇做merchandiser為我畢業後嘅第一份工。」
1988年她投身時裝界，95年再因「抗敏」而遇上日本品牌FANCL，並成功把它引入大中華。約十八年後，再將法國米芝蓮美食帶來香港，很傳奇的人生。
「早前有個新朋友同我講：『你做啲嘢全部誇界嗰喎！』我反思一下，其實我唔係好識驚，現在嘅我算係識驚咗啲㗎喇！以前我想做一件事，只會諗好嗰方面；我先生成日都話我好彩，因為呢個世界其實充滿困難。我大學四年級第一個學期開始搵工，我先生大我幾年，佢當時好認真咁問我：『其實你鍾意做咩㗎？』佢反對我教書，直接影響咗我往後嘅人生。」
跟Michelle見面前，我早已準備問她有關學習日語一事。怎樣才能像她一樣，以最短時間學好一種外語？
她說：「80年代去東京旅行先開始接觸日本文化，當時我住喺新宿，喺好短嘅距離內已經睇到好多好繁榮嘅事物。嗰時唔識日文，我用英文向日本人問路，佢哋好願意用日文及身體語言溝通，我好鍾意呢個城市及佢哋嘅語言，一返香港就報讀日文。大學三年級暑假我讀咗intensive course，兩個老師都係日本文部省派過嚟，全日文教授，師資好好，我好快pick up到。」
日本人做生意向來嚴謹，Michelle能成為日本護膚品牌的代理商和老闆，可見讀過日本史及能用日語溝通，在生意洽談上派上用場。
「當時我三十出頭，做咗八年日本市場時裝貿易，對日本人嚟講，我可能係一個可信嘅人。之後上天安排咗一個機會，我同我先生作為顧客，一齊到日本探索，買晒FANCL舖頭內大部份產品，又同經理交換卡片。返香港之後，我哋好認真咁傾，我先生覺得日本產品好好，同時佢見我做merchandiser、就算之後做trading都好辛苦，加上我成日想有自己嘅brand，佢就話一年有四季，每季都要追時裝新款，其實好辛苦好冒險，設計師作品呢季得，又唔知下一季得唔得，我先生唔贊成做時裝，建議搵一啲可持續，又唔會有存貨問題嘅生意去做。」
Michelle的丈夫陳志明先生是位工程師，事事替她評估風險，「只得我一個人一定冇可能做到，佢好可信、好穩重，成日都問我：顧客點解要買你啲嘢呢？那怕嗰時香港啲化妝品已經飽和、全世界大牌子都喺香港，而且都係大集團，uniqueness好緊要。我哋兩個想法一致，於是信心十足咁同日本傾合作。」
由美妝產品，到經營法國米芝蓮餐飲，又是另一段人生故事。
進軍飲食由朱古力開始
「我先生好鍾意食朱古力，佢話我哋做開零售，不如代理一個朱古力品牌啦，我話好呀，然後就向法國朋友查詢具歷史嘅品牌。我做開retail，知道品牌要有story，否則好難宣傳。做完research，我哋發現DALLOYAU原來係寶，佢由路易十四嘅御廚開始，喺法國係好低調嘅家族生意，好有發展空間，於是我哋就飛過去睇、去試。其實個品牌好多元化，由pastry開始，有朱古力、macaron，仲有tea room、有bistro。我哋淨係想做retail，但如果冇pastry，只得朱古力同macaron，似乎難以帶出整個image，所以要有個tea room，至少客人可以食下午茶，好似瑪麗皇后嗰種感覺咁，但做下午茶就要請廚師，請咗個廚師只係做下午茶，我計過條數唔work喎，做pastry亦要有自己的工廠，就諗不如開埋餐廳啦！」
於是Michelle便開設ÉPURE餐廳，並引進法國品牌DALLOYAU。事業上，她每個項目都由零開始，所有東西都要自己學習，說到底，原來就是不斷的problem solving。
「從客戶方向開始諗，其實個客要啲乜呢？以前化妝小姐年代習慣硬銷，但我冇做過舊嗰一套（手法），我一開始就以顧問形式去銷售。作為顧客，我三十年前每次買完一大堆化妝品，都唔知適唔適合，用咗之後唔係幾好喎，但又唔知乜嘢唔好，又要再買另一批，所以我開始做FANCL時，已經focus要介紹啱的產品俾顧客。經營餐飲業，最難就係教班同事去同客人互動。我同先生二十年前開始，去旅行會以體驗為主，我哋去到每一個城市，都會以休息同美食為先，所以我哋有好多做客人嘅經驗，加上做開服務業，對服務質素好敏感。我開始餐飲生意時，亦係由客人角度出發。其實行外人管行內人最難；起步時我會請行內人，開頭幾年我都係觀察，每一件事我都參與，全部流程我都知，每次我想做一啲嘢，都會問晒所有人。當時個階段，對於佢哋嘅決定，我未夠經驗去say no，大概五、六年左右，我已經掌握得到，而且講得服佢哋，包括廚師。其實做餐廳有好多零碎嘅嘢，如果控制唔到成本，同埋幫唔到同事管理得輕鬆啲，就好難有進步，只要個經理走，你又要從頭嚟過。我哋成日都諗點樣可以持續進步，所以制訂系統，就算我轉咗人，新嘅人接手都可以做得更加好。」
2021年，Michelle榮獲法國駐港澳總領事頒發「農業成就勳章」，以表揚她對法國美食文化的貢獻。她的餐飲集團就是水準的保證。她行動力十足，遇到壓力時又如何去紓解？她有甚麼情緒平衡的妙法？
「後生時我唔識驚，遇困難就去解決問題，解決咗我就OK，影響到我情緒嘅多數係人，事就好少會煩到我。例如有個員工要走，我可能會好sad，咁自己就要去消化喇！我自小係基督徒，我做咗FANCL兩年，就覺得太多嘢做啦，一來我個女出世，如果我唔返教會，好多事情我未必處理到，所以我就抱住個女去教會，佢當時得歲幾。之後品牌發展得好快，員工好多，我又有個女，好多細小嘅事情都可以影響到我狀態，咁我就祈禱，睇聖經，我每個星期都一定返教會，我會查經、靈修。呢個習慣二十幾年，我覺得成個人都變得更正面，就算遇到困難，我都會祈禱、沉澱，尋求神嘅智慧。」
我問：「喺工作或生活上有冇邊段時間最具挑戰性？」
她說：「我都有一段時間比較down，就係我哋美容產品發展得最快嘅時候，香港開咗三、四十間分店，國內已經去到百幾二百間，全部都係我哋自己manage。當時我嘅時間唔夠用，有啲事情未必可以好好處理，加上我覺得同先生工作上嘅溝通唔係咁好，我有我嘅堅持，佢又未必明白，咁點呢？嗰段時間我真係有啲想退休，但要有接班人。當我做咗培訓接班人呢個動作之後，發現佢好多嘢都做得比我好、比我細緻，我反而輕鬆咗，多番啲空間去做我呢個層面要做嘅事。」
執行力與心態是關鍵
我請Michelle為大家推介好書，她表示如果對工作有幫助的話，其推介就是《Execution: The Discipline of Getting Things Done》（中文譯名：執行力：如何達成目標與實現策略）。
「我早年已經睇咗，本書講就算你有幾好嘅idea，如果你唔知道幫你執行嗰啲人嘅程度，個idea係唔會成功。我而家都成日介紹畀同事睇，如果我哋set一個策略，但員工其實根本執行唔到，想法更好都冇用，延伸之後有三方面：一，同事嘅執行能力如何？同埋個idea表唔表達得到先？就算有幾想做，如果太複雜，佢表達唔到都唔得；第二就係受眾，個客是否真的接受呢？第三，唔同嘅對象有唔同嘅需要。我哋同時管理不同城市嘅業務，出嚟嘅效果都幾相似，就係因為我哋一早諗定針對唔同客戶需要嘅做法。」
另外一本Michelle很喜歡的書名叫《Mindset: The New Psychology of Success》（中文譯名：心態致勝：全新成功心理學）。
「這本書總結咗我咁多年見過嘅人，點解有啲人可以進步得咁快，有啲人受到挫折之後好難繼續，會放棄呢？其實同佢哋嘅能力唔係好大關係，而係同個Mindset有關。」
非常佩服Michelle對工作的熱誠，和解決困難的決心，她的心態很好，很值得大家學習，正如她說：「我成日都覺得開唔開心，或者enjoy與否其實係你個人選擇，當你認為選擇做一樣嘢會開心，你自然會喺入面搵到開心，或者你會搵到方法去解決嗰啲令你覺得唔開心、唔鍾意嘅嘢。我有好多經驗，就係點解呢件工作喺呢個人手上，會做得咁苦，但換咗第二個人去做，佢簡化咗個流程，立即就變得好輕鬆，問題其實可以由你自己去解決。我有好多同事，喺佢哋每一個人身上，我都學到嘢。」