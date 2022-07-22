睇電視原來都可以用VPN！一招即輕鬆解決低清、限速問題！

唔少人都以為淨係電腦、電話先可以連接VPN去保護個人私隱、確保網速，但其實智能電視一樣可以連接VPN㗎！相信大家都試過用電視去睇串流平台上嘅影片，而有時就會受到限速影響而被逼睇低清影片，只要有VPN就可以解決呢個問題，無時無刻都欣賞到高清影片！