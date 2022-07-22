睇電視原來都可以用VPN！一招即輕鬆解決低清、限速問題！
Surfshark VPN 3大優點 隨時欣賞高清影片＋保護個人私隱
1. 解決互聯網限速問題
用電腦、電話上網會有限速問題，其實智能電視同樣會遇到呢個問題，尤其當遇上網絡使用嘅高峰時間，網際網路服務供應商(ISP)有機會刻意減慢網速以減低網絡塞車嘅現象，所以當大家喺電視上睇影片嘅時候有時出現低清情況。
但只要連接Surfshark VPN就令ISP無法追蹤你嘅足跡，咁就唔會知道你係咪高流量用家，輕鬆解決限速問題，再加上Surfshark有超過3,200台伺服器遍佈95個國家提供更多頻寬確保網速，隨時都可以高清畫質欣賞影片。
2. 隱藏活動 保護個人私隱
有時睇完某啲影片後，就會瘋狂睇到該產品嘅廣告。只要用Surfshark VPN就可以避免呢個情況，佢可以加密數據、隱藏你嘅活動，令你嘅足跡不被窺探，咁就唔會再被ISP或者第三方廣告商對你進行針對性廣告。
3. 一個VPN涵蓋各種智能電視
市面上嘅智能電視有咁多類型，到底Surfshark VPN係咪真係啱用？大家可以放心，Surfshark VPN最大嘅優點在於佢可以用於各種智能電視，無論係Apple TV、Samsung TV、LG TV、Chromecast等等，幾乎你可以諗到嘅選擇都涵蓋到，夠晒方便！
智能電視唔支援VPN？2個簡易解決方案幫到你
假如你屋企有Apple TV又或者支援Google Play Store嘅電視，咁只要下載並安裝VPN應用程式就可以安心地睇電視。但若然電視並唔支援VPN，咁又可以點做？相當簡單，2個解決方案就可以幫到你！
1. 智慧型DNS
只要登入你嘅VPN帳戶並激活智慧型DNS，然後按照電視上嘅指示進行設定就搞掂！
2. 路由器安裝VPN
另一個方法可以入手一台VPN路由器，又或者喺原有嘅路由器上安裝VPN，咁就同樣可以享受到VPN所帶嚟嘅各種好處。
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(Presented by Surfshark)